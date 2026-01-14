Сегодня 15:30 Прыгнула в вечность на глазах у детей. Чему научила гибель россиянки на Крещение 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Происшествия

Прошло почти четыре года с момента трагедии, которая потрясла всю страну и заставила многих задуматься о безопасности крещенских купаний. В январе 2022 года на реке Оредеж в Ленинградской области погибла 41-летняя Анна, мать двоих детей. Женщина шагнула в прорубь и обратно уже не вышла. Ее смерть на глазах у родных до сих пор служит мрачным напоминанием о том, как важно соблюдать элементарные меры предосторожности.

Один роковой шаг Каждый год, когда приближается Крещение, эта история всплывает в памяти как горький урок. Гибель россиянки на Оредеже была не просто несчастным случаем, а результатом цепочки роковых решений и нарушений правил безопасности. Семья приехала отдыхать в частный дом в деревне Выра. Купание в проруби для них было ежегодной традицией, однако в тот раз почему-то вместо оборудованной купели, где, как правило, дежурят спасатели, они выбрали самодельную прорубь посреди реки с довольно сильным течением. Последние секунды жизни женщины попали на видео. На них Анна перекрестилась и «солдатиком» прыгнула в ледяную воду. Ее мгновенно унесло под лед. Все произошло на глазах у супруга россиянки и ее детей, чьи истошные крики «Мама!» не может забыть каждый, кто посмотрел эти жуткие кадры.

Девять дней надежды и отчаяния Поиски продолжались девять долгих дней. Сначала работали сотрудники МЧС, затем к ним подключились московские водолазы-волонтеры с современной техникой. Не сдавались и добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт». Все это время родные и друзья надеялись на чудо. Увы, чуда не произошло. Тело несчастной обнаружили в километре от места ЧП — оно зацепилось за корягу. Родные Анны предельно тяжело переживали случившееся. Детям, видевшим гибель матери, потребовалась длительная психологическая помощь. Супруг женщины едва держался, друзья опасались за его состояние. Семья полностью закрылась от прессы, особенно после того, как видео разлетелось по СМИ и соцсетям. Как близкие погибшей живут сегодня, спустя четыре года, неизвестно.

Без виновных, но с вечным вопросом После смерти россиянки следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», но в итоге его прекратили за отсутствием состава преступления. Выяснилось, что прорубь, в которой даже не было защитной сетки, не согласовывалась ни с МЧС, ни с церковью. Владелец базы отдыха утверждал, что не имеет к ней никакого отношения. К тому же оборудованное место для зимних купаний находилось всего в километре. «Сразу были проведены проверки, допрошено много людей, которые могли пролить свет на произошедшее. Но подтвердилось, что погибшая самостоятельно приняла решение купаться в том месте», — заявляли тогда в региональном СК. Главный вопрос остался без ответа: почему взрослая, образованная женщина решилась на столь рискованный прыжок? Всего один шаг привел к непоправимому.

Безопасность прежде традиций Приближается Крещение 2026 года. За прошедшие четыре года многое изменилось: усилился контроль за оборудованием купелей, увеличилось количество спасательных постов. Однако важно и собственное отношение граждан к безопасности. Необходимо соблюдать правила, которые могут спасти жизнь. К тому же Церковь неоднократно подчеркивала: купание в проруби не является обязательным таинством. Это народная традиция, которая должна совершаться с рассудительностью. Верующие могут встретить праздник и без экстремального погружения в ледяную воду. Только оборудованные купели — с поручнями, освещением и дежурством спасателей и медиков.

Постепенное погружение — никаких прыжков «солдатиком». Заходите медленно, держась за поручни.

Никакого алкоголя — он создает иллюзию тепла и притупляет реакцию.

Ограничьте время пребывания — 20-30 секунд достаточно для неподготовленного человека.

Учитывайте состояние здоровья — сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, астма являются прямыми противопоказаниями.

Дети — только под особым контролем и при полном понимании ими происходящего.