Сегодня 16:17 Опасное «место силы». Куда и как пропала семья Усольцевых в Красноярском крае 0 0 0 Фото: Сергей и Ирина Усольцевы/соцсети Ирины, ГУ МЧС, РИА «Новости» Происшествия

Спасатели

Туризм

Семья

Сибирь

Полиция

Красноярский край

Походы

Вторую неделю в Южной Сибири ищут пропавших туристов. Супруги вместе с пятилетней дочкой отправились к «месту силы» в Кутурчинском Белогорье и пропали. Когда казалось, что шансов почти нет, у спасателей появилась новая зацепка.

Исчезновение семьи Усольцевых Усольцевы пропали 28 сентября в районе Кутурчинского Белогорья. Когда выяснилось, что туристическая группа отложила поход из-за непогоды, 64-летний бизнесмен Сергей и его 48-летняя жена Ирина решили самостоятельно идти к горе Буратинка, не зарегистрировав маршрут. Вместе с супружеской парой путешествовали их пятилетняя дочь и собака корги. Ирина, активная пользовательница соцсетей, перед выездом рассказала подписчикам, что они едут в «место силы» — к Минской петле. Маленькую дочь супруги взяли с собой. Девочке предложили остаться у бабушки или «долго идти» с родителями, и ребенок сделал очевидный выбор. Ночевать Усольцевы планировали «в домике с банькой, в диком месте». После отъезда к поселку Кутурчин семья перестала выходить на связь. Там остался лишь их автомобиль. Внутри — детское кресло, игрушки, личные вещи и упаковка спичек, в которой не хватало одного коробка. Погода к тому моменту окончательно испортилась — резко и сильно похолодало, выпал снег.

Фото: Ирина Усольцева / Telegram

Поиски семьи Усольцевых Искать туристов начали только на третий день после пропажи. Взрослому сыну Усольцевой от первого брака написала ее коллега и рассказала, что Ирина не появилась на работе. Парень обратился в полицию 30 сентября и сообщил, что его мать с мужем и маленькой дочерью пропали в Партизанском районе. Поиски начали 1 октября. Вышли всем миром: спасатели, полицейские, волонтеры, охотники, курсанты военного института СФУ, спелеологи и альпинисты. Когда было возможно, над тайгой кружили вертолеты, дроны и парапланы. На катере обследовали реку. Нашли очевидцев, которые видели туристов и даже показывали им дорогу.

Интересно По словам местных жителей, каждый сезон с марта по октябрь в тайге пропадает не меньше 15 человек. Из них троих-четверых, как правило, не находят. Весной это чаще всего пожилые люди, которые, не рассчитав сил, отправляются в лес за черемшой и папоротником. По словам местных жителей, каждый сезон с марта по октябрь в тайге пропадает не меньше 15 человек. Из них троих-четверых, как правило, не находят. Весной это чаще всего пожилые люди, которые, не рассчитав сил, отправляются в лес за черемшой и папоротником.

Однако с каждым днем оптимизма было все меньше: прошло довольно много времени, погода плохая. У Усольцевых, похоже, не было даже палатки, ушли они в легкой одежде и с двумя рюкзаками, причем один из них, судя по всему, был предназначен для переноски ребенка, когда он устанет. Уже исследовано более четырех тысяч километров. Облетели 12 зимовий, но, пока кружили над ними, не заметил ни дыма, ни следов человека. Зато в районе поиска видели двух медведей и волчью стаю. Еды в тайге в это время практически нет, так что звери могли напасть на людей. Еще одна угроза — природные колодцы неизвестной глубины.

Фото: Bernd Zoller / www.globallookpress.com

Версия с побегом Сын Ирины от первого брака настаивал, что нынешний муж матери хорошо знал местность. Едва ли с ним семья могла забрести куда-то и не выбраться. Ему вторят другие знакомые Усольцевых, которые вспоминали, что Сергей сплавлялся по рекам, бывал в лесу и горах, хорошо ориентировался. Зато альпинист Александр Дымов отметил, что подготовка у «опытного туриста» Усольцева была не ахти. По его словам, для Сергея «главное — это драйв, поспешить куда-то, ринуться. Проработка маршрута, подбор экипировки — это не его вообще», писал сайт aif.ru.

Фото: Спасатели изучают местность. Скриншот с видео ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия / Пресс-служба Следственного комитета

Были и те, кто заявил, что Усольцевы могли давно выйти из леса и тихо скрыться за границей — «сбежали от деловых партнеров». Глава семьи начал заниматься предпринимательством в 90-х, потом создал первый в крае бизнес-инкубатор за счет грантов США. Отправлял за океан на лето студентов: они жили в американских семьях, практиковались в английском. Нынешний брак для Усольцева — третий, у него четверо детей, включая дочку, что пропала вместе с отцом.

Видео: Поиски семьи Усольцевых / 360.ru

Хотя в последнее время Сергей работал директором завода порошковых красок для металлических изделий, он своими руками построил дом в поселке под Железногорском. Его жена вела дамские семинары про «путь в счастливые отношения через возвращение в женскую природу».

Что могло случиться с Усольцевыми: Заблудились. В день похода Усольцевых температура резко упала с +25 до 0 градусов, опустился густой туман, выпал снег. Семья могла сократить маршрут, чтобы скорее вернуться, и так потерялась. Возможно, мужчине стало плохо, а женщина с ребенком не смогли сами выбраться к людям;

Травма. Туристы могли забраться на скалу и там упасть, получить травму и не смочь спуститься самостоятельно;

Дикие звери. Столкновение с голодными животными кончилось трагедией. Либо Усольцевы попытались убежать от хищников в тайгу, спрятаться там и заблудились;

Побег. Давно вышли из леса и сбежали за границу.

Фото: Поиски Усольцевых. Скриншот с видео ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия / Пресс-служба Следственного комитета

Найден телефон Усольцева Недавно, благодаря высокотехнологичной комплексной технике, специалисты поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» смогли запеленговать телефон главы семьи. Нет, пеленг не значит, что на гаджет можно позвонить: оборудование уловило сигнал, который исходил 28 сентября в 22:00 по местному времени на расстоянии семи километров от поселка Кутурчин. Именно в этом квадрате Усольцевых никто не искал: зона поиска развернулась в обратном направлении от населенного пункта. Сейчас все поисковые мероприятия срочно перенесли на новое место, но снегопад пока не позволяет использовать вертолеты и беспилотники.

Интересно В Главном следственном управлении СК по краю и Хакасии пояснили, что два телефона глава семьи взял с собой. Один из них был доступен последний раз днем 27 сентября, второй перестал подавать сигналы после вечера 28-го. В Главном следственном управлении СК по краю и Хакасии пояснили, что два телефона глава семьи взял с собой. Один из них был доступен последний раз днем 27 сентября, второй перестал подавать сигналы после вечера 28-го.

Многие поисковики надеются, что все же смогут обнаружить семью Усольцевых живыми. Пусть шансов на это и не так много, но бывали случаи, когда потерявшиеся в тайге выживали неделями. Больше всех жалеют маленькую девочку, которая из-за безответственности родителей оказалась на грани жизни и смерти.

Фото: Поиски Усольцевых. Скриншот с видео ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия / Пресс-служба Следственного комитета

Где пропали Усольцевы Кутурчинское Белогорье расположено в 250 километрах от Красноярска. Горный хребет длиной около 80 километров с двух сторон «прижимают» реки Мана и Мина. Раньше на вершине снег не таял круглый год, теперь — держится девять месяцев подряд. Главный магнит для туристов — останцы, одинокие скалы, оставшийся после разрушения основного горного массива из-за выветривания. Манские, или Кутурчинские Столбы — гранитные, высотой до 50 метров. Есть фантазеры, что верят, будто это руины сооружений какой-то древней цивилизации или пришельцев. Еще одна достопримечательность — Минская петля. Нет, она никак не связана со столицей Белоруссии, а дело в упомянутой выше реке Мине. Ее извилистый участок проходит возле скал, поросших лесом. Полюбоваться на эту красоту можно со специальной смотровой площадки.

Фото: Сибирская тайга в Красноярском крае / РИА «Новости»

Гора Буратинка, к которой шли Усольцевы, на самом деле скальный массив. Из него торчит часть скалы, напоминающая длинный нос сказочного героя, — отсюда и смешное название. Вот только там довольно опасно: очень много скользких камней, легко упасть и получить травму. Еще в округе водятся дикие звери.