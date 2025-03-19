Пропал от стыда. Жителя Лобни уже 20 лет разыскивает семья на Украине

В Лобне разыскивают пропавшего 65-летнего Сергея Крыля. Его исчезновением занимаются полиция и волонтеры. Однако история мужчины оказалась куда старее: уже два десятилетия его ждут на родине на Украине жена Лариса Карло и трое детей. В 2005 году Сергей уехал на заработки в Россию и пропал. Об этом случае рассказал сайт aif.ru .

Сергей жил в Херсоне, где у него были жена Лариса и трое детей — Александра, Евгения и младший сын Артем. Мужчина много лет ездил на работу в Россию в Северную Осетию. А позже перебрался в Подмосковье.

В ориентировках отряда «ЛизаАлерт» 14 марта появилось фото Сергея Крыля — пожилого мужчины в костюме. Он вышел из дома в Лобне в джинсах, куртке (бежевой или синей) и черных кроссовках, после чего исчез. Оказалось, что это уже не первые его поиски. Еще в 2011 году родные мужчины безуспешно обращались в программу «Жди меня». А позже повторяли попытки в 2012-м и 2014-м.

Шестого января 2005 года отец уехал на заработки в подмосковный город Серпухов. Он звонил нам каждый месяц, а в сентябре 2005 года звонки прекратились. Его телефон не отвечал. Мы пробовали расспрашивать его коллег, но было бесполезно — те, кому дозвонились, уже закончили свою вахту.

«Мы с сестрой уже взрослые, но очень сильно скучаем по отцу. Очень сильно хотим его увидеть. Умоляю, помогите, нет сил больше ждать и надеяться на то, что он вернется сам. Его ждут и любят в нашем доме! Его ждет маленький сынишка. Уже нет слез плакать», — отчаянно писала в заявке в передачу девушка.

Годы шли, вестей не было — до марта 2025-го, когда имя Крыля вновь появилось в СМИ. Выяснилось: все эти годы мужчина жил в Подмосковье под своим именем. Почему же он не вернулся? Ответ оказался трагичным.

Роковой поворот

В сентябре 2005-го Сергей, заработав за восемь месяцев четыре тысячи долларов (около 108 тысяч рублей по курсу того времени), готовился к отъезду на Украину, но стал жертвой грабежа. Нападавшие избили его до потери сознания, забрали деньги и телефон. Очнувшись, он решил не возвращаться к семье — из-за стыда. Ведь теперь ему было нечем кормить детей. Если бы в тот момент родные смогли ему позвонить, все могло сложиться иначе, но телефон украли грабители.

Мужчина остался в России. Со временем травма головы, которую он перенес при ограблении, привела к потере памяти, что и вызвало его исчезновение в марте этого года: предположительно, он вышел из дома и забыл дорогу назад.

Надежда на воссоединение

Сергею, если его найдут, потребуется медицинская помощь. После этого волонтеры помогут разыскать его семью. Однако из-за военных действий связь с Херсоном прервана и контакты родственников неактуальны. Смогут ли родные вопреки всему найти друг друга и воссоединиться, покажет время.