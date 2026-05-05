05 мая 2026 19:59 Призрак прошлого. Как Ваган Сафарян стал «астраханским душителем»

Вагана Сафаряна прозвали «астраханским душителем». Он расправлялся со своими жертвами ради наживы, но ответил перед законом лишь за одно преступление. Как спустя четверть века удалось найти неопровержимые доказательства его вины в убийствах конца 90-х, почему душегуба отпустили на СВО и когда он погиб — в материале 360.ru.

Биография Сафаряна Ваган Сафарян родился в 1961 году в Баку. За парнем не замечали ни хулиганства, ни тревожных симптомов нездоровой психики. Рос здоровым, в благополучной и любящей семье. Но после распада Советского Союза жизнь круто поменялась: через год между Азербайджаном и Арменией началась война за Нагорный Карабах. Этнополитический конфликт сильно ударил по экономике обеих стран. Многие люди начали уезжать в поисках лучшей доли. В 1993 году пришлось покинуть родной город и 32-летнему Сафаряну. Он уехал в Россию и подался к родне в Астрахань. К тому времени там уже собралась небольшая, но дружная община армянских беженцев из Азербайджана. Они помогали новоприбывшим, так что Сафарян довольно быстро устроился на работу водителем такси, в 1995-м женился, и через два года у него родилась дочка.

Двойное убийство Любящий муж и отец скоро связался с дурной компанией и принялся промышлять квартирными кражами. Спустя год после рождения дочери, в ноябре 1998 года, Сафарян узнал, что две астраханки — 67-летняя мать и 37-летняя дочь — получили 45 тысяч рублей. Вор решил нагрянуть к ним на улицу Яблочкова и отобрать капиталы.

Подельники помогли Сафаряну вскрыть дверь и проникнуть в квартиру. Обе женщины были дома. Грабитель был к этому готов и не собирался оставлять живых свидетелей: хозяек он задушил удавкой. Пока убивал, «коллеги» перевернули весь дом и нашли деньги. После чего вся компания скрылась. Это убийство повисло в милиции мертвым грузом. Свидетелей не было, свой паспорт на месте преступления душитель не ронял, а те улики, что были собраны, особого толка не дали. К тому же жертвы, как говорили, общались с представителями криминального мира, так что версий было множество. А вот с подозреваемыми дело обстояло куда хуже.

Интересно По тем временам 45 тысяч рублей были очень большими деньгами: чуть больше семи тысяч долларов. При этом средняя зарплата в России тогда была около 700 рублей, а курица стоила примерно 35 рублей за килограмм.

Убийство за карточный долг Через шесть лет после расправы на улице Яблочкова убийца с компанией (это было «интернациональное сообщество»: азербайджанец, русский и армянка из астраханской родни Сафаряна) напал на знакомого. Пока банда избивала и грабила, душегуб задушил жертву. Поводом был карточный долг. На этот раз уйти от правосудия Сафаряну не удалось. Дело раскрыли по горячим следам: сыщики проверяли немногочисленных знакомых жертвы, узнали о проигрыше в карты и обратили внимание на кредитора. Плюс подельники убийцы не смогли удержать язык за зубами и проговорились знакомым о нападении. Сафаряна арестовали и осудили за разбой и убийство. Его отправили на 19 лет в исправительную колонию строгого режима на окраине Астрахани. Компания, которая помогала в преступлении, тоже получила свое. Лишь один из троицы отделался относительно небольшим сроком, так как он лишь грабил, но не убивал.

ДНК помогла правосудию Сафарян показал себя примерным заключенным: участвовал в спортивных турнирах и художественной самодеятельности, выращивал цветы, получил восемь поощрений за примерное поведение от администрации колонии. Осмелев, он подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, к которому приложил положительные характеристики. Уже в феврале 2023 года убийца вышел на свободу. На радостях он даже завел аккаунт в соцсети и отправился виртуально знакомиться с дамами. Предпочтения: «до 55 лет, жизнерадостная и веселая». Вот только на вакансию возлюбленной недавнего зэка никто откликаться не спешил.

Вольница продлилась недолго: в 2024 году астраханские следователи проверяли старые нераскрытые дела и наткнулись на двойное убийство на улице Яблочкова. Но теперь благодаря развитию техники из биологических следов убийцы — пота и микрочастиц кожи на удавке — получилось выделить полноценный ДНК-профиль. Все указывало на Сафаряна, совпадение было стопроцентным. Когда убийца отбывал срок, у него в обязательном порядке взяли генетический материал для федеральной базы данных. Вот и пригодилось. В середине ноября 2024 года душителя снова арестовали. Он сразу признал свою вину и дал признательные показания.

Убийца погиб на СВО Сухо, без эмоций Сафарян рассказал, как четверть века назад расправился с женщинами. Выдал и имен тех, кто в тот вечер пришел с ним и помогал обшарить квартиру. Новый приговор мог упрятать 63-летнего убийцу за решетку на 20 лет, но он не стал дожидаться суда и подал прошение об отправке на СВО. Общественность неоднозначно отреагировала на тот факт, что душегуба выпустили на свободу, пусть и на фронт. Однако по закону виновные в убийстве имеют право таким образом искупить свою вину. Запрет на участие в боевых действиях относится лишь к тем, кто получил сроки за изнасилование, терроризм и экстремизм. Сафаряну ничего не мешало подписать контракт, что он и сделал весной 2025 года. Его отправили в штурмовой отряд. Через пару месяцев при выполнении боевого задания убийца трех человек попал под обстрел и погиб. Его тело долго не могли опознать, а когда это удалось — доставили в Астрахань и похоронили.