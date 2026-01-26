Привязала коня к столбу за непослушание. Дочь Ольги Якубович обвинили в живодерстве
Дочь экстрасенса Ольги Якубович обвинили в жестоком обращении с лошадьми
Дочь известного экстрасенса Ольги Якубович Екатерину обвинили в жестоком обращении с лошадьми. В клубе, где работает женщина, одного из коней отправили в больницу с раной головы. Травму животное получило во время наказания за то, что сбросило наездницу. По словам свидетелей, к этому причастна Екатерина, которая часто обижала скакунов. Что произошло в конюшне на самом деле, разобрался 360.ru.
Почему дочь Якубович была жестока с конем?
Екатерина Якубович работает тренером в конном клубе в Москве. В декабре она занималась с владелицей клуба на коне Рамзане. Когда та попыталась оседлать скакуна, он сбросил ее.
После этого Рамзана отвели в манеж, стреножили и привязали к столбу. Конь сильно испугался, рванул вперед и ударился головой, из-за чего получил травму глаз. Животное отправили в клинику.
По данным телеграм-канала «112», подобная ситуация далеко не первая. Екатерина вместе с хозяйкой клуба часто обижали лошадей. Они били их даже на соревнованиях, а еще жестоко обходились с собакой и пони.
Почему скакун сбросил наездницу?
Постоялец клуба в беседе с 360.ru заявила, что ЧП произошло на территории, где расположены Плетневские конюшни. Они к основной базе отношения не имеют: это частная земля, приобретенная еще в нулевых.
«Данным девушкам было отказано в дальнейшем содержании лошадей. Были отобраны пропуска и закрыт въезд на территорию», — сообщила собеседница 360.ru.
После происшествия руководство провело беседу со всеми, кто находился на территории, — владельцами, берейторами, коноводами и другими.
По ее словам, пострадавший жеребец сейчас здоров. На занятии конь отреагировал на другую лошадь в манеже и сбросил наездницу, создав опасную обстановку, что и привело к отказу в его дальнейшем содержании.
Женщины решили «выбегать» у скакуна лишнюю энергию и отправили в бочку. Круглый манеж открыт, из него легко вырваться, поэтому они привязали коня к столбу в центре. Однако Рамзан, не рассчитав усилий, упал и повредил лоб. Позже врачи приняли решение о его кастрации. Рана неглубокая, жизни не угрожает.