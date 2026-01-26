Привязала коня к столбу за непослушание. Дочь Ольги Якубович обвинили в живодерстве

Дочь известного экстрасенса Ольги Якубович Екатерину обвинили в жестоком обращении с лошадьми. В клубе, где работает женщина, одного из коней отправили в больницу с раной головы. Травму животное получило во время наказания за то, что сбросило наездницу. По словам свидетелей, к этому причастна Екатерина, которая часто обижала скакунов. Что произошло в конюшне на самом деле, разобрался 360.ru.

Почему дочь Якубович была жестока с конем?

Екатерина Якубович работает тренером в конном клубе в Москве. В декабре она занималась с владелицей клуба на коне Рамзане. Когда та попыталась оседлать скакуна, он сбросил ее.

После этого Рамзана отвели в манеж, стреножили и привязали к столбу. Конь сильно испугался, рванул вперед и ударился головой, из-за чего получил травму глаз. Животное отправили в клинику.

По данным телеграм-канала «112», подобная ситуация далеко не первая. Екатерина вместе с хозяйкой клуба часто обижали лошадей. Они били их даже на соревнованиях, а еще жестоко обходились с собакой и пони.