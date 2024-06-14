Основательницу модельной сети Maryway в Москве Марию Б. заподозрили в мошенничестве и задержали. Предварительно, агентство подписывало с клиентами кредитный договор. Деньги брали якобы на обучение, обещая, что параллельно модели смогут зарабатывать и отобьют все затраты. Несколько девушек рассказали 360.ru, как стали жертвами обмана.

Ольга поделилась, что нашла сообщение о «кастингах, съемках и массовках» на сайте бесплатных объявлений. Когда она приехала на место, оказалось, что это модельное агентство.

«Стали говорить про мою необычную внешность, утверждали, что меня оторвут с руками, и предложили участвовать в проектах уже во время обучения актерскому, модельному искусству, позированию. Предполагалось, что я заплачу 260 тысяч рублей, буду участвовать в съемках и получать гонорар. Они пропарили мне голову, я пошла и взяла кредит», — вспомнила девушка.

Позже она заподозрила неладное — было «скребущее ощущение» — и решила расторгнуть договор. Ее стали уговаривать не забирать деньги и сообщили, что вернуть их не могут, хотя учебу клиентка еще не начала. Ольга решила почитать отзывы об агентстве и после этого укрепилась в желании написать заявление в полицию. Услышав такую угрозу, в агентстве пошли на попятную.

«Они предложили мне приехать и разобраться, но деньги возвращать не собирались. <…> Мама посоветовала все-таки написать заявление, чтобы их припугнуть. <…> Только после того, как я это сделала, через юриста мне вернули деньги», — отметила Ольга.

«Что я наделала?»

Похожая история произошла в марте с Еленой.

«Я приходила на бесплатный кастинг для массовки в рекламу, а в итоге вышла через шесть часов с кредитами на сумму более 300 тысяч рублей. <…> Сама не поняла, как подписала документы, опомнилась дома. Утром написала о том, что хочу расторгнуть договор, попросила хотя бы часть денег, но получила отказ. Меня постоянно отправляли в юридический отдел…» — поделилась она.

Виктория из Краснодара в апреле привела в компанию свою дочь — высокую красивую девочку, мечтавшую работать в модельном бизнесе. В объявлении говорилось, что нужна модель для работы в маркетплейсе, для рекламы одежды. Вместе с девочкой пришла ее одноклассница. Она кастинг не прошла, а дочери Виктории сказали, что «есть над чем работать».