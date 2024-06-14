«Пришла на кастинг, ушла с кредитом». Москвички — о мошенничестве в модельном агентстве
Клиентки агентства Maryway рассказали, как их вынудили взять кредиты
Основательницу модельной сети Maryway в Москве Марию Б. заподозрили в мошенничестве и задержали. Предварительно, агентство подписывало с клиентами кредитный договор. Деньги брали якобы на обучение, обещая, что параллельно модели смогут зарабатывать и отобьют все затраты. Несколько девушек рассказали 360.ru, как стали жертвами обмана.
Ольга поделилась, что нашла сообщение о «кастингах, съемках и массовках» на сайте бесплатных объявлений. Когда она приехала на место, оказалось, что это модельное агентство.
«Стали говорить про мою необычную внешность, утверждали, что меня оторвут с руками, и предложили участвовать в проектах уже во время обучения актерскому, модельному искусству, позированию. Предполагалось, что я заплачу 260 тысяч рублей, буду участвовать в съемках и получать гонорар. Они пропарили мне голову, я пошла и взяла кредит», — вспомнила девушка.
Позже она заподозрила неладное — было «скребущее ощущение» — и решила расторгнуть договор. Ее стали уговаривать не забирать деньги и сообщили, что вернуть их не могут, хотя учебу клиентка еще не начала. Ольга решила почитать отзывы об агентстве и после этого укрепилась в желании написать заявление в полицию. Услышав такую угрозу, в агентстве пошли на попятную.
«Они предложили мне приехать и разобраться, но деньги возвращать не собирались. <…> Мама посоветовала все-таки написать заявление, чтобы их припугнуть. <…> Только после того, как я это сделала, через юриста мне вернули деньги», — отметила Ольга.
«Что я наделала?»
Похожая история произошла в марте с Еленой.
«Я приходила на бесплатный кастинг для массовки в рекламу, а в итоге вышла через шесть часов с кредитами на сумму более 300 тысяч рублей. <…> Сама не поняла, как подписала документы, опомнилась дома. Утром написала о том, что хочу расторгнуть договор, попросила хотя бы часть денег, но получила отказ. Меня постоянно отправляли в юридический отдел…» — поделилась она.
Виктория из Краснодара в апреле привела в компанию свою дочь — высокую красивую девочку, мечтавшую работать в модельном бизнесе. В объявлении говорилось, что нужна модель для работы в маркетплейсе, для рекламы одежды. Вместе с девочкой пришла ее одноклассница. Она кастинг не прошла, а дочери Виктории сказали, что «есть над чем работать».
Нас пригласили на собеседование, стали рассказывать, что можно много заработать, сниматься в кино, в массовке, выходить на подиумы — очень убедительно. Детей сфотографировали, сказали, что нужно отправить на согласование. Дочь прошла. <…> Нас продолжили обрабатывать, предложили кофе, сказали: это ваш шанс здесь и сейчас начать зарабатывать, но ничего не получится без портфолио за 120 тысяч рублей…
Виктория
пострадавшая от мошенничества модельной компании
Разумеется, в агентстве пообещали, что семья сможет вернуть деньги за пару-тройку месяцев. В итоге молодая женщина подписала договор — с процентами ей предстояло выплатить 150 тысяч рублей.
«Там идет очень сильная обработка. Приехав домой, я подумала: что я наделала? У меня был затуманен рассудок, я думала: вау, какой шанс. Были затронуты материнские чувства», — призналась Виктория.
В итоге ее дочь сходила на три занятия, которые ей не слишком понравились и на которых было очень много людей, также желающих быть моделями и обогатиться. А на четвертое занятие ученики приехали к закрытым дверям. По словам Виктории, когда обманутые клиенты решили обратиться в полицию, оказалось, что у следователей уже «очень много заявлений» на эту компанию. А через несколько дней администраторы связались с клиентами и заявили, что услугу обучения якобы оказали, а теперь «переходят на онлайн-формат».
Сейчас офис закрыт, мебели в нем уже нет, но вывеску с названием еще не сняли.
Ранее стало известно о новой схеме мошенничества с покупкой вебкам-студий.