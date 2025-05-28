Преступление и… наказание? Как ответит попытавшийся отравить животных в Московском зоопарке

Накануне администрация Московского зоопарка сообщила о попытке отравления животных. Неизвестный кинул в вольеры с рысями и леопардом Мизером таблетки. К делу привлекли правоохранительные органы. На следующее утро подозреваемого задержали. Кто этот человек, зачем он это сделал и какую ответственность понесет, если его вину докажут, — в материале 360.ru.

Что произошло

Во вторник вечером, 27 мая, генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила о попытке отравить животных.

Во время осмотра вольеров с рысями и леопардом Мизером сотрудники нашли разбросанные таблетки «неизвестного происхождения».

«Камеры видеонаблюдения четко зафиксировали момент, когда неизвестный преступник бросал их через ограждения. Это не случайность, не шалость — это осознанное, хладнокровное покушение на жизнь животных, находящихся под нашей защитой», — написала Акулова в соцсетях.

В зоопарке осмотрели все вольеры, таблетки отправили на экспертизу. Администрация связалась с правоохранителями, им сразу же передали видео с камер наблюдения.

На нем мужчина в светлой рубашке и брюках, с лысиной. Подозреваемый при других посетителях бросил что-то в сторону вольеров. На другом видео он спокойно покидает зоопарк.