Преступление и… наказание? Как ответит попытавшийся отравить животных в Московском зоопарке
Юрист Зайцева: попытавшемуся отравить редкого леопарда в зоопарке грозит штраф
Накануне администрация Московского зоопарка сообщила о попытке отравления животных. Неизвестный кинул в вольеры с рысями и леопардом Мизером таблетки. К делу привлекли правоохранительные органы. На следующее утро подозреваемого задержали. Кто этот человек, зачем он это сделал и какую ответственность понесет, если его вину докажут, — в материале 360.ru.
Что произошло
Во вторник вечером, 27 мая, генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила о попытке отравить животных.
Во время осмотра вольеров с рысями и леопардом Мизером сотрудники нашли разбросанные таблетки «неизвестного происхождения».
«Камеры видеонаблюдения четко зафиксировали момент, когда неизвестный преступник бросал их через ограждения. Это не случайность, не шалость — это осознанное, хладнокровное покушение на жизнь животных, находящихся под нашей защитой», — написала Акулова в соцсетях.
В зоопарке осмотрели все вольеры, таблетки отправили на экспертизу. Администрация связалась с правоохранителями, им сразу же передали видео с камер наблюдения.
На нем мужчина в светлой рубашке и брюках, с лысиной. Подозреваемый при других посетителях бросил что-то в сторону вольеров. На другом видео он спокойно покидает зоопарк.
К делу сразу подключились Пресненская межрайонная прокуратура и полиция.
«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», — уточнили в ведомстве.
Что стало известно утром 28 мая
По данным Ирины Волк, подозреваемого задержали.
«Мои коллеги из Пресненского района столицы задержали подозреваемого в резонансном противоправном деянии на территории Московского зоопарка. Им оказался 43-летний житель столицы. Он доставлен в отдел полиции, проводится разбирательство», — отметила официальный представитель МВД.
Представители Московского зоопарка предпочли не высказываться о задержании.
«На данный момент больше не планируем комментировать», — отметили в пресс-службе учреждения.
Позднее выяснилось, что, по предварительным данным, подозреваемый бросил в вольер «таблетки с экстрактом валерианы». Упаковку с препаратом изъяли и отправили на исследование, говорится в сообщении полиции.
Что грозит отравителю
За истребление редких животных предусмотрена административная ответственность. Преступнику грозит штраф от 2,5 до пяти тысяч рублей, рассказала 360.ru основатель и старший юрист компании ООО «Принцип» Ксения Зайцева.
Если бы леопард погиб, можно было бы говорить о гражданско-правовой ответственности, так как животное — это имущество зоопарка. И это было бы его уничтожение.
Ксения Зайцева
Уголовная ответственность предусмотрена только за незаконную добычу, содержание и приобретение краснокнижных животных, уточнила эксперт.
Вымирающий вид хищника
Дальневосточный леопард Мизер, в вольере которого нашли таблетки, появился в Московском зоопарке в 2015 году.
Данный вид считается самым редким подвидом леопарда и исчезающим из-за трудностей с разведением в неволе. В дикой природе их насчитывают порядка 120 особей. Большая часть обитает в Приморском крае.
Хищника занесли в Красную книгу России и Международный красный список МСОП. Если бы неизвестный попытался убить дальневосточного леопарда в дикой природе, то ему бы грозила уголовная ответственность по статье 258.1. Она предусматривает лишение свободы до девяти лет и штраф от двух миллионов рублей.