Сегодня 12:30 «Полтора сантиметра осколков». Мать девочки, которой вонзили ручку в глаз, рассказала о ЧП Школьнице из Приморья нужна операция после того, как ей воткнули ручку в глаз 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

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Пострадавшей от рук одноклассника школьнице из Приморья нужна сложная операция. Девочка получила жуткую травму — сосед по парте ткнул ей ручкой в глаз. Подробности случившегося в беседе с 360.ru рассказала мать подростка.

Напавший на девочку ученик доставал ее давно По словам женщины, сейчас девочке требуется убирать осколки из раны. «Там полтора сантиметра от ручки откололась. Но здесь в Приморье ничего не могут сделать. Сейчас сделали КТ, ждут 3D-рисунка, связь с Москвой, консилиум», — пояснила Наталья. Говоря об обидчике дочери, собеседница 360.ru отметила, что мальчик растет в многодетной семье, конфликты с ним уже бывали ранее. «Он неоднократно задевал моего ребенка: то ногой по животу, то ее обзывает матами, то вот этими партами в спину долбит. Он сидит сзади моего ребенка в школе», — посетовала мать пострадавшей.

Две недели назад дочь Натальи даже отказалась идти в школу, потому что этот мальчик снова обзывал ее и дергал.

Фото: 360.ru

Ткнул ручкой в глаз прямо на уроке Сначала конфликт пытались решить мирно. Наталья поговорила с мамой мальчика и с классным руководителем. Однако результатов это не принесло. «Получается, 1 апреля на уроке биологии он опять начал ее пихать партой. Она терпела-терпела. Когда он уже сильно ее пихнул, она повернулась к нему и говорит: „Пожалуйста, не надо так больше делать“. Он ее в это время, когда она повернулась к нему, толкнул сильно партой», — возмутилась собеседница 360.ru.

После удара партой девочка попыталась защититься, но мальчик снова толкнул ее и ткнул ручкой в глаз. Пострадавшую сразу отвезли в больницу в Дальнереченск. Оттуда Наталью вместе с дочерью на скорой к нейрохирургу во Владивосток.

Фото: 360.ru

«Вот только [примерно] в 21:00 ее повезли на операцию, почти в 23:00 операция закончилась. Ручку удалили, а вот эти полтора-два сантиметра осколков так и есть. Сейчас неизвестно, как они себя поведут и что будет», — сказала Наталья. После происшествия Наталья обратилась в полицию, региональный СКР уже возбудил два уголовных дела по статьям о халатности и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.