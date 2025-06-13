Автобус в лепешку, семеро пострадали. Серьезная авария произошла в Подмосковье

СК: уголовное дело возбудили после аварии с автобусом в Подмосковье

Жуткая авария произошла на трассе М-2 «Крым». Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Чехов — Москва, влетел в грузовик. Пострадали семеро человек, следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающий требованиям безопасности. Подробности — в материале 360.ru.

Как сообщил корреспондент 360.ru, пробка растянулась на несколько километров. Водители стали выходить из своих автомобилей, потому что «все стоит наглухо», отметили очевидцы.

ВДТП пострадали водитель автобуса ишесть пассажиров. Информация об их состоянии не поступала. Наместе ЧПработают сотрудники ГИБДД, движение затруднено.

«Водитель, управляя рейсовым автобусом, следующим по маршруту Чехов — Москва, совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем», — уточнили в полиции.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование пассажиров автобуса.

«На место происшествия выехали следователи. Количество пострадавших и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — добавили в пресс-службе СК.

Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с рейсовым автобусом в Подольске. Ведомство будет следить за расследованием аварии и проверит, как перевозчик соблюдает законы о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.

В распоряжении 360.ru оказались эксклюзивные кадры с места аварии. На них видно, что у автобуса выбито лобовое стекло, а передняя часть буквально превратилась в лепешку. Повсюду разбросаны обломки.

Салон автобуса разгромлен. Повсюду валяются вещи: пакеты, ботинки. Водительское сиденье залито кровью. Кровавые следы видны и на поручнях для пассажиров.