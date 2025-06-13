Автобус в лепешку, семеро пострадали. Серьезная авария произошла в Подмосковье
СК: уголовное дело возбудили после аварии с автобусом в Подмосковье
Жуткая авария произошла на трассе М-2 «Крым». Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Чехов — Москва, влетел в грузовик. Пострадали семеро человек, следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающий требованиям безопасности. Подробности — в материале 360.ru.
«Водитель, управляя рейсовым автобусом, следующим по маршруту Чехов — Москва, совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем», — уточнили в полиции.
ВДТП пострадали водитель автобуса ишесть пассажиров. Информация об их состоянии не поступала. Наместе ЧПработают сотрудники ГИБДД, движение затруднено.
Как сообщил корреспондент 360.ru, пробка растянулась на несколько километров. Водители стали выходить из своих автомобилей, потому что «все стоит наглухо», отметили очевидцы.
Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование пассажиров автобуса.
«На место происшествия выехали следователи. Количество пострадавших и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — добавили в пресс-службе СК.
Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с рейсовым автобусом в Подольске. Ведомство будет следить за расследованием аварии и проверит, как перевозчик соблюдает законы о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.
В распоряжении 360.ru оказались эксклюзивные кадры с места аварии. На них видно, что у автобуса выбито лобовое стекло, а передняя часть буквально превратилась в лепешку. Повсюду разбросаны обломки.
Салон автобуса разгромлен. Повсюду валяются вещи: пакеты, ботинки. Водительское сиденье залито кровью. Кровавые следы видны и на поручнях для пассажиров.
У одной женщины выбиты зуб и сломан нос.
Тяжело ранен только водитель. Его пришлось доставать из автобуса с помощью спасателей. По данным источника, мужчину доставили в Подольскую больницу.
Очевидец рассказал 360.ru, что водитель автобуса потерял сознание, а его ноги зажало рулем.
«Автобус въехал в грузовик, который тоже двигался в сторону области. Я припарковался. Вижу картину: водителя зажало, он без сознания, у него кровь со лба и изо рта идет, он весь в крови и заваливается в сторону окна. Я захожу в автобус, там много людей — кто в крови, кто просто в шоковом состоянии», — рассказал он.
Он вместе с другими очевидцами пытался оказать водителю первую помощь. Вскоре прибыли врачи.
«Картина была ужасающая», — признался очевидец.
Также на видео попал КамАЗ. По всей видимости, тот, в который врезался автобус. Причины столкновения, допущенного водителем общественного транспорта, пока не установлены.