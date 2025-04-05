Челябинские подростки заставили сверстницу сняться в кино для взрослых. Суд их не наказал
В поселке под Миассом Челябинской области подростки заставили раздеться 12-летнюю школьницу и стали снимать видео для взрослых. Суд не наказал обидчиков.
Что известно о нападении на школьницу под Миассом
Чудовищные события произошли 12 января. Девочка 13 лет возомнила себя режиссером и устроила съемки «эротического фильма». Главной героиней выбрали 12-летнюю школьницу. Известно, что у нее не так много подруг, она отстает в развитии и в школе обучается индивидуально.
Пострадавшую вместе с другими ребятами позвали на прогулку, которая обернулась насилием. Подростки сначала избили, а потом заставили девочку раздеться на морозе. В кадр попал мальчик, который трогал школьницу за половые органы. Затем подростки пригрозили девочке, что о случившемся не должна узнать ее мама.
«Да не узнает она», — ответила пострадавшая, чуть не плача.
Через несколько дней видео разлетелось по местным чатам, повергнув взрослых в ужас. СК возбудил дело, но оказалось, что подростки не достигли возраста уголовной ответственности.
«Самое страшное, что они со слабыми это все делают — кто младше или с каким-то диагнозом», — рассказала одна из местных жительниц.
Какое решение вынес суд
Авторов видео сначала отстранили от очных занятий и пообещали отправить их в центр для несовершеннолетних нарушителей. Но вместе этого подростки вернулись в школу. Директор учебного заведения рассказала, что такое решение принял суд.
«Коллектив школы и я в том числе были потрясены и возмущены произошедшим, и при расследовании случившегося, когда начались первые заседания межведомственной комиссии, а также встречи с прокуратурой мы сразу встали на сторону прокуратуры. <… > К сожалению, суд не поддержал ходатайство, и дети были возвращены в образовательное учреждение», — сообщила она.
При этом школа не имеет права не пустить детей на уроки.
Источник 74.RU в правоохранительных органах подтвердил, что суд Миасса отказался отравлять детей в спецприемник. В инстанции ситуацию не прокомментировали. Жители поселка возмущены происходящим, они требуют наказать участников съемки.