Челябинские подростки заставили сверстницу сняться в кино для взрослых. Суд их не наказал

В поселке под Миассом Челябинской области подростки заставили раздеться 12-летнюю школьницу и стали снимать видео для взрослых. Суд не наказал обидчиков.

Что известно о нападении на школьницу под Миассом

Чудовищные события произошли 12 января. Девочка 13 лет возомнила себя режиссером и устроила съемки «эротического фильма». Главной героиней выбрали 12-летнюю школьницу. Известно, что у нее не так много подруг, она отстает в развитии и в школе обучается индивидуально.

Пострадавшую вместе с другими ребятами позвали на прогулку, которая обернулась насилием. Подростки сначала избили, а потом заставили девочку раздеться на морозе. В кадр попал мальчик, который трогал школьницу за половые органы. Затем подростки пригрозили девочке, что о случившемся не должна узнать ее мама.

«Да не узнает она», — ответила пострадавшая, чуть не плача.

Через несколько дней видео разлетелось по местным чатам, повергнув взрослых в ужас. СК возбудил дело, но оказалось, что подростки не достигли возраста уголовной ответственности.

«Самое страшное, что они со слабыми это все делают — кто младше или с каким-то диагнозом», — рассказала одна из местных жительниц.