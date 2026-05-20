«Подпрыгнула с криком». Глухарь напал на мотоциклистов под Красноярском Мотоциклисты под Красноярском отбились от глухаря и сняли стычку на видео

Мотоциклистам в Красноярском крае пришлось отбиваться от глухаря. Птица не пускала райдеров через горный массив за микрорайоном Удачным. Одна из пострадавших рассказала 360.ru, что от пернатого пришлось отбиваться палкой.

Встреча с глухарем под Красноярском Компания каталась на мотоциклах Enduro вне зоны особо охраняемой природной территории. Поднявшись в гору, байкеры встретили глухаря.

Никто его не трогал, не приближался, не пугал, лишь издалека на расстоянии фотографировали. Поняв, что глухарь начинает приближаться, мы решили развернуться и спуститься обратно, чтобы не беспокоить птицу. Пострадавшая девушка

Из-за спешки она потеряла равновесие и упала. В этот момент птица подпрыгнула к голове собеседницы 360.ru, пытаясь атаковать. «Я сразу подпрыгнула с криком, который услышали спустившиеся, в том числе автор, который и поехал меня спасать», — рассказала пострадавшая. Байкер отбился палкой от глухаря Парни поспешили на помощь, но глухарь тоже не собирался отступать. По пабликам разлетелось видео, на котором одному из защитников пришлось отбиваться от птицы палкой.

«Пока я отбегала от гнавшегося за мной глухаря, подоспела помощь, которая отвлекла внимание на себя и тем самым позволила мне скрыться от птицы. Потом автор пытался отбиться от нападения уже в свою сторону, взяв для обороны палку», — вспомнила собеседница 360.ru. Она утверждала, что мотоциклист использовал палку исключительно для того, чтобы удержать разъяренного глухаря на дистанции. Ему все-таки удалось отбить байк и уехать. Глухарь в Красноярском крае Встреча с глухарем в Красноярском крае не считается редкостью. Пресс-служба Дирекции по особо охраняемым природным территориям региона назвала эту птицу типичным представителем сибирских лесов, ведущим оседлый образ жизни.

Интересно Глухарь размером с гуся. Самцы в среднем весят от трех до пяти килограммов, размах их крыльев может достигать до 1,25 метра.

В конце апреля в Красноярском крае стартовал сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь, включая глухаря. Микрорайон Удачный вплотную примыкает к охранной зоне национального парка «Красноярские Столбы».