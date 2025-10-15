«У нас своя Тантра». Почему Усольцевы не поехали на тренинги с йогой и исчезли в тайге
Исчезнувшая в красноярской тайге семья Усольцевых изначально не планировала уходить в поход — супруги собирались поехать на индийские тренинги с медитациями и йогой. В последний момент они передумали и отправились на Минскую петлю.
Кардинально поменяли планы
По данным Ura.ru, Сергей и Ирина хотели поучаствовать в восточных тренингах «Тантра», организаторы которых обещали клиентам «определенные энергетические трансформации». Уже перед началом практик Усольцева передумала и захотела пойти в поход. Ее супруг — опытный турист — составил маршрут, но что-то пошло не так.
Друзья семьи рассказали, что мужчина, хоть и имел большой опыт, не отличался внимательностью, поэтому мог забыть важнейшие для выживания вещи.
Усольцевы не только сами отправились в поход, но и взяли с собой дочь. Не дожидаясь экскурсионной группы, они отправились смотреть живописные виды Минской петли — изящного изгиба реки Мина, протекающей между скал. В данном районе объявили угрозу снегопада, но это не остановило грезящую походом семью.
Подробно о выбранном маршруте Ирина рассказала на видео, опубликованном в ее соцсетях в конце сентября 2025 года. Он отметила, что планирует вместе с супругом проехать на машине от Красноярска примерно 200 километров, а затем дойти до «места силы» — Минской петли. Первую ночь пара с ребенком хотела провести в доме-куполе с баней.
«Очень круто, я прямо предвкушаю», — подчеркивала Ирина.
Она добавила, что приготовила для дочери специальный детский рюкзак. Старший сын Усольцевых с родителями не поехал.
Отправились в тайгу без гидов
Одним походом в тайгу план путешествия Ирины не ограничивался — после посещения «места силы» она одна должна была отправиться в Ташкент.
«Обожаю путешествовать <… > Это прямо мое, я там наполняюсь и новые впечатления беру, путешествия меня очень сильно заряжают», — поделилась Усольцева на видео.
Она также объяснила, почему решила не ехать на тренинги в «Тантру». По ее словам, изменения в планах могут быть связаны «с избеганием некоего важного осознания».
«В общем, у нас своя Тантра, земная, друг с другом», — отмечала женщина.
Семья доехала до поселка Кутурчин 27 сентября, чтобы отправиться в тайгу с группой. Из-за непогоды экскурсию отменили, но Усольцевы решили пройти маршрут самостоятельно, без гидов.
Наутро они отправились в сторону Кутурчинского белогорья. По мнению видевших их местных жителей, путешественники тащили большие рюкзаки, но были одеты не по погоде. Когда Усольцевы перестали выходить на связь, их старший сын забил тревогу.
Опытный красноярский гид в беседе с Telegram-каналом Kras Mash высказал мнение, что маршрут к петле был очень простым, и заблудиться на нем практически невозможно. По его словам, в некоторых местах по лесу есть связь, а иногда и интернет, а на тропах оставлено множество указателей.