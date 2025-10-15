«У нас своя Тантра». Почему Усольцевы не поехали на тренинги с йогой и исчезли в тайге

Исчезнувшая в красноярской тайге семья Усольцевых изначально не планировала уходить в поход — супруги собирались поехать на индийские тренинги с медитациями и йогой. В последний момент они передумали и отправились на Минскую петлю.

Кардинально поменяли планы

По данным Ura.ru, Сергей и Ирина хотели поучаствовать в восточных тренингах «Тантра», организаторы которых обещали клиентам «определенные энергетические трансформации». Уже перед началом практик Усольцева передумала и захотела пойти в поход. Ее супруг — опытный турист — составил маршрут, но что-то пошло не так.

Друзья семьи рассказали, что мужчина, хоть и имел большой опыт, не отличался внимательностью, поэтому мог забыть важнейшие для выживания вещи.

Усольцевы не только сами отправились в поход, но и взяли с собой дочь. Не дожидаясь экскурсионной группы, они отправились смотреть живописные виды Минской петли — изящного изгиба реки Мина, протекающей между скал. В данном районе объявили угрозу снегопада, но это не остановило грезящую походом семью.

Подробно о выбранном маршруте Ирина рассказала на видео, опубликованном в ее соцсетях в конце сентября 2025 года. Он отметила, что планирует вместе с супругом проехать на машине от Красноярска примерно 200 километров, а затем дойти до «места силы» — Минской петли. Первую ночь пара с ребенком хотела провести в доме-куполе с баней.

«Очень круто, я прямо предвкушаю», — подчеркивала Ирина.

Она добавила, что приготовила для дочери специальный детский рюкзак. Старший сын Усольцевых с родителями не поехал.