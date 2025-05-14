14 мая 2025 16:16 Лучшая защита — нападение. Почему птицы атакуют людей Орнитолог Мишин объяснил, почему вороны нападают на людей 0 0 0 Фото: Oliver Berg/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В районе Раменки ворона напала на подростка. Он сильно испугался, но отделался ссадинами. Этот случай не единичный в России, их периодически фиксируют в том числе в Москве и Подмосковье. С чем связано такое поведение птиц, как избежать атаки пернатого и защитить себя — в материале 360.ru.

Нападения ворон На улице Удальцова в Москве ворона спикировала на голову 11-класснику. Подросток шел из школы, когда птица вцепилась в его голову и клюнула в затылок. Она свила гнездо недалеко от пешеходного перехода рядом с учебным заведением и увидела в юноше опасность, которая может грозить ее потомству. На место вызвали сотрудников МЧС, но их помощь не понадобилась. Коммунальщики уже перенесли гнездо с птенцами подальше от здания. Это не первый случай агрессивного поведения пернатого по отношению к человеку. На днях жители Петрозаводска пожаловались, что в микрорайоне Кукковка ворона несколько дней пикирует над головами прохожих. Она живет в Ринтальском сквере, вероятно, там же свила гнездо. Местные обеспокоились такой активностью: рядом со сквером расположены школа и детский сад, могут пострадать несовершеннолетние.

Фото: Victor Lisitsyn/ / www.globallookpress.com

Почему вороны нападают на людей Нападения на людей связаны с периодом гнездования, рассказал 360.ru орнитолог парка «Сокольники» Вадим Мишин. «Когда вороны обзаводятся птенцами, они становятся агрессивными и защищают гнездовье от всего, что им представляется опасным. Птицы живут с нами по соседству, поэтому часто считают людей угрозой», — пояснил эксперт. Некоторые представители пернатых из года в год селятся на одном и том же месте — слободке, дереве. Они способны запомнить человека и спустя долгое время напасть на него. «К нам обратилась женщина, которая не могла выйти из подъезда», — привел пример Мишин.

Фото: Центр реабилитации диких животных в Дмитровском районе / Медиасток.рф

Обычно вороны гнездятся в конце мая. В этом году настала ранняя весна, поэтому они начали плести гнезда в апреле. «Если птенцы появились, их охраняют. Самое тяжелое положение настанет, когда начнутся слетки — время, когда воронята подрастут, оперятся и им придет пора учиться летать», — объяснил орнитолог. Птенцы попытаются вылететь из гнезда. В этот период родители будут яростно защищать своих детей. «Ничего не поделаешь, это надо пережить. Утешает то, что ворона не может принести большого вреда человеку», — уточнил Мишин.

Фото: YAROCKY_RUSLAN/ / www.globallookpress.com

Какие птицы и когда могут напасть на человека Не только вороны могут быть опасными для людей. По словам Мишина, самое «смешное» — это дрозды и скворцы. Дрозды обожают строить гнезда в развилках деревьев. Как правило, очень высоко — три-четыре метра над землей. Если люди не приближаются к их гнездованию, пернатые спокойны. Но стоит только подойти — дрозд в отчаянии начнет себя защищать.

Они не будут клевать. Только гадить и отлетать, повторяя это раз за разом. В лучших традициях авиационных бомбардировок. Вадим Мишин

Как понять, что птица хочет напасть Нападающая птица никак себя не выдает: это не гремучая змея, не кобра. Пернатые не принимают стойку, не включают погремушку, рассказал эксперт. Вороны атакуют без ритуала отпугивания, в отличие от сов, которые перед нападением расфуфыриваются и становятся круглыми. Таким образом она как бы показывает: со мной не стоит связываться.

Фото: www.globallookpress.com

Как избежать атаки ворона Если птица решила атаковать, этого не избежать. Поэтому, находясь рядом, нужно быть внимательным. Районы гнездования, особенно во время слеток, лучше обходить стороной. Если ворона не нападет, то обгадит, предупредил орнитолог. Птица напала — что делать? Обычно вороны не клюют глаза, но защитить их будет не лишним. Алгоритм действий такой: опустите лицо, закройтесь одной рукой, а второй отгоняйте атакующего, посоветовал орнитолог. Надо быть готовым к тому, что ворона начнет гадить целенаправленно: это защитный рефлекс, подытожил Мишин.