Пять лошадей упали в яму с глиной в Дагестане. Одна захлебнулась в ожидании помощи

Районная администрация заявила о спасении лошадей из ямы с глиной в Дагестане

Табун из пяти лошадей угодил в заполненную глиной яму в высокогорном Цунтинском районе Дагестана. Душераздирающее видео с попытками животных выбраться из этой ловушки появились в нескольких Telegram-каналах. Один из обессиленных скакунов, не дождавшись помощи, захлебнулся.

По информации местного канала ДГХ, попавшие в яму лошади принадлежат местному фермеру. Попытки вызволить их из «белого капкана» самостоятельно ни к чему не приводили. Животные продолжали замерзать, увязая все больше

Сколько именно времени табун провел в яме до момента обнаружения — неизвестно. Но одна из лошадей успела погибнуть, добавили авторы сообщения. Люди в отчаянии снимали видео, пытаясь максимально распространить записи в поисках помощи.

При этом в администрации муниципалитета ДГХ заявили, что в отдел полиции и в ЕДСС информация об упавших в яму лошадях не поступала..