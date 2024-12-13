Пять лошадей упали в яму с глиной в Дагестане. Одна захлебнулась в ожидании помощи
Районная администрация заявила о спасении лошадей из ямы с глиной в Дагестане
Табун из пяти лошадей угодил в заполненную глиной яму в высокогорном Цунтинском районе Дагестана. Душераздирающее видео с попытками животных выбраться из этой ловушки появились в нескольких Telegram-каналах. Один из обессиленных скакунов, не дождавшись помощи, захлебнулся.
По информации местного канала ДГХ, попавшие в яму лошади принадлежат местному фермеру. Попытки вызволить их из «белого капкана» самостоятельно ни к чему не приводили. Животные продолжали замерзать, увязая все больше
Сколько именно времени табун провел в яме до момента обнаружения — неизвестно. Но одна из лошадей успела погибнуть, добавили авторы сообщения. Люди в отчаянии снимали видео, пытаясь максимально распространить записи в поисках помощи.
При этом в администрации муниципалитета ДГХ заявили, что в отдел полиции и в ЕДСС информация об упавших в яму лошадях не поступала..
Позже в Telegram-канале администрации Кизлярского района появились данные о том, что скакунов спасают. И операция на границе сельских поселений Малоарешевский и Большеарешевский уже подходит к завершению.
Там же опубликовали видео с полностью запачканной глиной лошадью, которая пыталась стоять на ногах и даже щипать траву.
«В процессе принимают участие жители Кизлярского района. Подробности уточняются. О сложившейся ситуации проинформирован глава района Аким Микиров», — добавили представители администрации.
По их словам, он находится на связи с главами обоих поселений.
В региональном главке МЧС 360.ru заявили, что из пяти лошадей в итоге удалось вытащить из ямы четырех. «Застряли они в Брянском канале Кизлярского района на землях отгонного животноводства Гунибского района», — пояснили в пресс-службе.
Но спасатели туда не выезжали. Операцию проводили силами местных жителей. Судя по кадрам с места, для этого задействовали уазик.
Вместе с тем РИА «Новости» со ссылкой на местные власти сообщило, что лошадей в яме было семь, двоих спасти не удалось. Видимо, кто-то их напугал и они попали в эту жижу. Местные ребята на уазике вытаскивают их, пояснил собеседник агентства.