Первая потеря атомного флота и «Сумасшедший Иван»: пять катастроф на подлодках СССР

Трагедия «Курска» не единственная катастрофа за время существования отечественного подводного флота. Зачастую причины аварий сразу не сообщали, так что каждый случай обрастал домыслами. Со временем правду все же раскрывали. Тогда оставалось только поражаться историям о невероятном мужестве и самопожертвовании, а иногда — трусости и безответственности.

Гибель К-8 Атомную подлодку К-8 построили в рамках проекта «Кит», который представлял первые советские подводные атомоходы. Субмарину спустили на воду в мае 1959 года, а 31 августа 1960-го зачислили в состав Северного флота СССР. Уже через полтора месяца, когда лодка находилась в Баренцевом море, случилась первая авария. В одном из реакторов разорвалась труба контура охлаждения, произошел выброс радиоактивного газа. Трое моряков получили видимые признаки острой лучевой болезни, еще 13 человек облучились. Похожие разрывы случались еще дважды: в августе 1966-го и июле 1968 года. Часть экипажа снова подверглись различным дозам облучения.

Фото: Советская подлодка. Михаил Кухтарев / РИА «Новости»

Только после второй аварии подлодку отправили на капитальный ремонт и замену парогенератора на Северодвинский судоремонтный завод «Звездочка». А в 1970 году субмарину отобрали для участия в крупнейших за всю историю советского ВМФ учениях «Океан-70». Их планировали начать 14 апреля и окончить к 100-летей годовщине со дня рождения Владимира Ленина. Вечером 8 апреля 1970-го подлодка находилась севернее Азорских островов. При всплытии с глубины 160 метров для сеанса радиосвязи на центральном посту в рубке гидроакустиков вспыхнуло пламя. Одновременно начался пожар в одном из отсеков, огонь стал распространяться по воздуховодам. Лодка быстро всплыла. Пятеро офицеров, дежуривших у главной энергетической установки, закрылись там и быстро задраили переборки. Иного способа остановить огонь не было. Подводники понимали, что не смогут спастись, однако не отступили: погибая, они успели заглушить ядерные реакторы и предотвратили тепловой взрыв.

Интересно Еще одним героем подлодки К-8 стал военный врач капитан медицинской службы Арсений Соловей. Он погиб, отдав свой дыхательный аппарат прооперированному незадолго до пожара старшине. Посмертно 30-летнего медика наградили орденом Красной Звезды. Еще одним героем подлодки К-8 стал военный врач капитан медицинской службы Арсений Соловей. Он погиб, отдав свой дыхательный аппарат прооперированному незадолго до пожара старшине. Посмертно 30-летнего медика наградили орденом Красной Звезды.

Выживший экипаж подобрал болгарский грузовой теплоход. С его борта отправили радиограмму в морское пароходство в Варне, а оттуда — в штаб ВМФ СССР. На подлодке остались 22 человека, включая капитана: в условиях восьмибалльного шторма они боролись за живучесть судна. Но усилия оказались напрасными, К-8 затонула, все на борту погибли. Катастрофа с этой субмариной стала первой потерей советского атомного флота. Причины рокового пожара выяснить так и не удалось. Лодка все еще покоится на глубине 4680 метров в 490 километрах к северо-западу от Испании. До сих пор неизвестно, были ли на К-8 ядерные боеприпасы и сколько конкретно.

Фото: Подлодки на рейде. Олег Иванов / РИА «Новости»

Тайна «Золотой рыбки» К-129 Дизель-электрическую К-129 спустили на воду в мае 1959-го, уже через год подлодка получила приписку в Тихоокеанском флоте. Базировалась в бухте Крашенинникова на Камчатке. Субмарина получила ракетный комплекс Д-4 с тремя баллистическими ракетами Р-21 — первыми в СССР с функцией подводного старта. К-129 относилась к проекту 629А, который разработал академик Николай Исанин, создатель самой быстроходной (есть даже сертификат Книги рекордов Гиннесса) и первой в мире титановой атомной подлодки К-222. За дороговизну постройки К-129 прозвали «Золотая рыбка». Аналогов этому проекту нет до сих пор. В марте 1968 года подлодка внезапно перестала выходить на связь, будучи в районе Гавайских островов. Позднее, в 1974-м, американцы нашли затонувшую субмарину и с помощью специальных судов подняли носовую часть. Причины катастрофы К‑129 остаются тайной, но существует несколько предположений.

Фото: К-129 в 1968 году / Публичное достояние

По официальной версии ВМФ СССР, подлодку могло затопить через шахту двигателя из-за технической неисправности клапана и провала на запредельную глубину. Также эксперты подозревали, что поломка систем вентиляции могла спровоцировать взрыв водорода при зарядке аккумуляторных батарей, что вызвало разрушение прочного корпуса. Не исключали и столкновение с каким-то надводным кораблем или американской многоцелевой атомной подводной лодкой Swordfish — «Рыба-меч». Подводники США подошли слишком близко к советской субмарине, но не учли, что она может резко изменить курс или сделать неожиданный разворот. Этот маневр янки прозвали Crazy Ivan — «Сумасшедший Иван».

Фото: Подлодка США Swordfish, или «Рыба-меч» / Публичное достояние

Почти Чернобыль на К-219 Атомную подводную лодку стратегического назначения К-219 проекта «Налим» приписали к Северному флоту в феврале 1972-го. Уже через год, 31 августа, на судне произошла авария. Из-за нарушенной герметичности одной из ракетных шахт в нее начала проникать вода, она вступила в реакцию с компонентом ракетного топлива, и грянул взрыв. К счастью, К-219 не затонула. Субмарину отремонтировали, негодную шахту заварили, служба продолжилась. Утром 4 сентября 1986 года подлодка вышла из порта приписки Гаджиево и направилась к побережью США. Там она должна была нести патрульную службу с 15 ядерными ракетами на борту. После погружения в Баренцевом море в очередной ракетной шахте открылась течь. Это была уже привычная неисправность, так что ответственный за ракетное вооружение офицер не стал докладывать капитану. А какой был смысл, если ранее флагманский специалист дивизии отказался фиксировать неисправность? Лишнюю воду просто сливали шлангами.

Фото: К-219 / Публичное достояние

Между Великобританией и Исландией американцы засекли К-219. Капитан пытался маневрировать, маскироваться в шумах попутного сухогруза, даже решился на тот самый маневр «Сумасшедший Иван». Это было ошибкой: шахта уже полностью заполнилась водой, сценарий 1973 года повторился, но в гораздо более худшем варианте. Взрыв, огромная пробоина на ракетной палубе. Пришлось экстренно всплывать. Вот только подлодка — вы не забыли? — была атомной. Ее реакторы во что бы то ни стало нужно было заглушить, чтобы избежать катастрофы уровня Чернобыля. Взрыв перечеркнул возможность сделать это удаленно. В реакторный отсек, где было уже 70 градусов выше нуля, отправились два добровольца: старший лейтенант Николай Беликов и матрос Сергей Преминин.

Фото: Сергей Преминин, Герой Российской Федерации (посмертно) / Википедия

В самом конце работы в этом аду Беликов потерял сознание, его вынесли на корму. Преминин остался и смог полностью остановить реактор. Вот только выбраться этот 20-летний мальчик не смог — из-за разницы давления заклинило люк отсека, его не могли открыть ни сам матрос, ни товарищи снаружи. Посмертно героя наградили орденом Красной Звезды. Экипаж подобрали проходившие неподалеку советские транспортные суда, доставили на Кубу, а оттуда моряки улетели спецрейсом в Москву. Лодку попытались было отобрать американцы, но сухогруз «Красногвардейск» взял ее на буксир и припугнул янки тараном. Однако вернуть субмарину на родину не получилось: буксировочный трос оборвался, К-219 затонула. Из экипажа погибли восемь человек. Командир подлодки был уволен с флота без права ношения формы. Но позже адмирал Вячеслав Попов (да, тот самый, которого некоторые подводники винят в гибели выживших на «Курске») добился для него звания капитана I ранга в запасе и лично наградил кортиком.

Фото: К-219 после взрыва / Публичное достояние

Несчастливый «Комсомолец» К-278 Атомная подводная лодка III поколения К-278 была единственным образцом проекта «Плавник». Ее проектировали восемь лет, провели немалое количество испытаний: как и «Золотая рыбка», субмарина имела титановый корпус. Наконец, 3 июня 1983 года К-278 спустили на воду, а в декабре зачислили в ряды Северного флота СССР. Эта уникальная субмарина с повышенной глубиной погружения была детищем конструктора Юрия Кормилицина. Он, кстати, находился на борту в августе 1985-го, когда подлодка установила абсолютный рекорд по глубине погружения — 1027 метров. Был и первый в мире залп торпедами при всплытии с глубины 800 метров, который не могли фиксировать гидроакустикой.

Фото: К-278 «Комсомолец», 1986 год / Публичное достояние

Зимой 1989-го лодка получила собственное имя — «Комсомолец» — и выдвинулась в очередной поход. Но на 39-й день, 7 апреля, когда субмарина шла на глубине 380 метров в Норвежском море, в одном из отсеков начался пожар. Возможно, причиной стало обычное короткое замыкание какого-то из электроприборов. Вахтенный матрос погиб. К-278 начала всплывать. Воспользоваться химической системой пожаротушения не удалось, огонь продолжал распространяться. На глубине 150 метров пожар повредил силовые электрические системы, в итоге судно потеряло ход. Поступил приказ продуть группу цистерн главного балласта. Это обернулось роковой ошибкой: пожар перестал быть локальным. Через 15 минут после начала ЧП, в 11:16, «Комсомолец» всплыл на поверхность в 980 километрах от советской границы. Пылали уже два отсека, начал гореть третий, еще три были в дыму. Только через 20 минут решили подать сигнал об аварии, но оборудование еле работало. На берегу сообщение смогли принять и расшифровать только с восьмого раза, то есть спустя еще полчаса.

Фото: Капитана I ранга Евгений Ванин. Погиб вместе с подлодкой «Комсомолец» в Норвежском море / Википедия

Между тем экипаж продолжал бороться за К-278. На землю они сообщали, что «ситуация на борту особой тревоги не вызывает», а матросы падали, отравившись ядовитыми парами, — команда не успела надеть средства защиты. Прибывшие самолеты-спасатели вызвали суда для буксировки. Однако было поздно. «Комсомолец» затонул. К 18:20 к месту прибыла плавбаза «Алексей Хлобыстов». Из 69 человек экипажа удалось поднять тела 16 погибших и спасти 30 моряков, трое из них скончались позднее. Лодка до сих пор покоится на дне. По заявлению норвежских исследователей, в 2019 году уровень радиации в морских водах возле «Комсомольца» превышает фоновый в 100 тысяч раз.

Фото: K-278 «Комсомолец», 1 января 1986 года / Публичное достояние

Жертва халатности К-429 Атомная К-429 была, как и все субмарины проекта «Скат», сравнительно дешевой и небольшого водоизмещения. С 1972 года она более 10 лет несла вахту в составе сначала Северного, а потом Тихоокеанского флота ВМФ СССР. В 1977-м подлодку наградили вымпелом министра обороны «За мужество и воинскую доблесть». В мае 1983-го, после очередного длительного похода, К-429 поставили на ремонт. В числе прочего экипаж должен был проверить герметичность и прочность корпуса. Но этого не случилось: в урочное время на субмарине производили зарядку аккумуляторных батарей, а в это время выполнять проверку невозможно. Тем не менее К-429 подписали в очередной поход, да еще и срочно, так что межпоходный ремонт не закончили. Возражения Героя Советского Союза капитана I ранга Алексея Гусева и капитана I ранга Николая Суворова, который, кстати, подписал акт приемки, никто слушать не стал. Днем 24 июня 1983 года субмарина вышла из бухты Крашенинникова.

Интересно Подводная лодка К-429 была вооружена торпедами и первыми в мире крылатыми противокорабельными ракетами с так называемым мокрым, то есть подводным, стартом — П-70 «Аметист». Подводная лодка К-429 была вооружена торпедами и первыми в мире крылатыми противокорабельными ракетами с так называемым мокрым, то есть подводным, стартом — П-70 «Аметист».

За полчаса до полуночи К-429 находилась в бухте Саранной. На борту из-за ротации и спешки вместо штатных 87 человек экипажа было 120. Лодка начала погружение. Неожиданно в реакторный отсек через вентиляцию хлынула забортная вода. Она поступала через вентиляционные форточки: их оставили открытыми во время сварочных работ, а из-за срочности выхода забыли закрыть. Очередная неисправность помешала вытеснить воду, и через пять минут субмарина с креном на левый борт легла на грунт на глубине 37 метров. Реакторный отсек оказался полностью затоплен, 14 из 17 находившихся там подводников погибли. Забортная вода продолжала поступать. Из-за взрывов в помещении для аккумуляторных батарей воздух начал наполняться газом.

Фото: Ракетный залп подводного стратегического ракетоносца во время учений Северного флота и Вооруженных сил СССР. Валерий Шустов / РИА «Новости»

Тут выяснилось, что из 100 комплектов дыхательных аппаратов только 10 были с кислородом, а некоторые маски порвались. Сообщить на землю об аварии моряки не могли: электричество отключилось. Всплывающее спасательное устройство оказалось приварено к корпусу, у аварийных буев были неисправны выпускающие механизмы. Рано утром 25 июня через торпедный аппарат с часовым интервалом на поверхность отправили двоих мичманов. Около восьми утра их подобрал пограничный корабль. Только спустя час объявили тревогу, хотя это должны были сделать еще ночью, когда подлодка не вышла на связь в назначенное время. Наконец, началась операция спасения.

Фото: Советская подводная лодка на маневрах Военно-морского флота СССР «Океан-70». Олег Иванов / РИА «Новости»

Пристыковать спасательный колокол не удалось. Затопленные отсеки разделили К-429, экипаж выводили через аварийно-спасательный люк и торпедные аппараты. Последним покинул судно 23-летний мичман Василий Баев: сначала он помог выбраться всем матросам, затем с риском для жизни задраил за собой люк, не допустив затопления лодки. Впоследствии героя наградили орденом Красной Звезды. Тот поход стоил жизни 16 морякам. Виновника открытия запоров клапанов вентиляции (из-за этого не смогли стравить лишнюю воду) приговорили к восьми годам лишения свободы. Подписавшего акт приемки капитана I ранга Николая Суворова — к 10 годам заключения. Никто из военных начальников, потребовавших отправить в море недоделанную субмарину, не пострадал.

Фото: Почетный караул у мемориала «Морякам-подводникам, погибшим в океане» / РИА «Новости»

Но на этом история К-429 не закончилась. Ее подняли со дна в 1984 году и отправили на ремонт, на который отвели 320 миллионов рублей. Работы проводили так же халатно и безответственно, как перед аварией, поэтому рано утром 13 сентября 1985 года подлодка вновь затонула. На этот раз прямо у заводского пирса. Субмарину снова подняли и на этот раз перевели в учебно-тренировочную станцию, а затем утилизировали.