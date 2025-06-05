Сегодня 23:17 Пес по кличке Малыш сбежал из Пулково. Как это произошло Владелица сбежавшего в Пулково пса сообщила, что он вырвался при разгрузке 0 0 0 Эксклюзив

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В петербургском аэропорту Пулково сбежала собака, прилетевшая из Новосибирска. Дверца переноски открылась при разгрузке багажа. Ее владелица рассказала 360.ru, как все происходило.

Как джек-рассел-терьер сбежал в Пулково Валерия сообщила, что полет длился четыре часа. Ее джек-рассел-терьер по кличке Малыш летел отдельно, в багажном отсеке. Побег случился на стоянке воздушного судна на глазах рабочих. «При выгрузке багажа из самолета на машину сотрудники поставили переноску, она каким-то образом открылась. Собака выскользнула из переноски и убежала в непонятном направлении», — рассказала девушка.

На кадрах видно, что мужчина поставил переноску в кузов и отвернулся. То, что собака выскочила, первым заметил его напарник. Они схватили пса, но не смогли удержать. К ним присоединился третий человек, но беглец оказался проворней.

Фото: Аэропорт Пулково / Telegram

Собака побежала в направлении авиагородка, сообщила 360.ru пресс-секретарь Пулково. Поисками животного занялись специальные службы, к делу подключились авиакомпания и аэропорт. «Предположительно [на территории аэропорта ее уже] нет. Она очень быстро убежала», — сказала представитель воздушной гавани. Правила перевозки собак в самолете Хозяйка получила координаты возможного местонахождения пса, но не уверена, что они достоверные — слишком далеко от аэропорта. Представители Пулково связались с ней и обсудили произошедшее.

«Извинений не поступало. Тут сотрудники аэропорта не причем, вероятнее всего, тут вопрос к авиакомпании. Ситуация стрессовая очень», — сказала Валерия. Она недоумевает, как могла открыться дверца переноски. Авиакомпании предъявляют особые требования к перевозке животных, в том числе — к их «кабине».

Интересно Перелет с животным необходимо заранее согласовать с авиакомпанией. В багажном отделении питомец перевозится только в специальных закрытых прочных контейнерах или клетках с водонепроницаемым дном, застеленным впитывающей подстилкой, и вентиляционной решеткой. Пес должен свободно лежать, вставать в полный рост и поворачиваться на 360 градусов, но не иметь возможности высунуться наружу. Перелет с животным необходимо заранее согласовать с авиакомпанией. В багажном отделении питомец перевозится только в специальных закрытых прочных контейнерах или клетках с водонепроницаемым дном, застеленным впитывающей подстилкой, и вентиляционной решеткой. Пес должен свободно лежать, вставать в полный рост и поворачиваться на 360 градусов, но не иметь возможности высунуться наружу.

«Основная причина в том, что недостаточно крепко была закрыта переноска», — выразил уверенность представитель Пулково. По правилам, именно хозяин должен убедиться, насколько прочно она закрыта. Конструкция должна быть такой, чтобы питомец не мог высунуть морду, голову, лапу или хвост. Сейчас Малыша продолжают искать. Представители аэропорта попросили связаться с ними тех, кто заметит на улице похожую собаку.