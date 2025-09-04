Сегодня 17:00 Первое в истории убийство на Burning Man 2025. Кто стал палачом дружелюбного россиянина? Стали известны подробности убийства россиянина на Burning Man 0 0 0 Фото: Соцсети Происшествия

На фестивале Burning Man в США произошло убийство. Погибшим оказался уроженец Омска, 37-летний Вадим Круглов. Полиция ведет расследование и просит любую информацию о случившемся. Как так вышло, что мужчину лишили жизни буквально посреди толпы, что о нем известно, что говорят о его последних часах друзья и приятели, какие версии есть у шерифа и какие догадки об убийце муссируются в сети, выяснил 360.ru.

Что такое Burning Man Фестиваль, который на русский язык переводится как «Горящий человек», проводят ежегодно в пустыне Блэк-Рок в штате Невада на западе США. Мероприятие начинается в полночь понедельника и длится ровно восемь дней. Завершается фест в понедельник — официальный выходной по случаю Дня труда в Америке. На это время в пустыне буквально на ровном месте вырастает временный городок, в котором устанавливают арт-объекты и произведения современного искусства. Сами участники организовывают для себя развлечения: кто-то ездит на машинах-мутантах, другие наряжаются в необычные костюмы, танцуют и веселятся.

Интересно Кульминацией считается массовое сожжение деревянной конструкции в виде человека. На него собираются практически все участники. Действо происходит, как правило, в субботу. Кульминацией считается массовое сожжение деревянной конструкции в виде человека. На него собираются практически все участники. Действо происходит, как правило, в субботу.

Кроме того, там нет рекламы: никаких продаж и хедлайнеров. Каждый должен сам обеспечить себя питанием, ночлегом, необходимыми вещами. Одежду и еду нельзя приобрести — ее можно только подарить. После себя нельзя оставлять ничего — пустыня остается такой же чистой, как и до фестиваля. Создатели Burning Man называют его «семейным пикником». В этом году фестиваль осложнился сильными песчаными бурями, которые снесли несколько арт-объектов. А еще убийством.

Что произошло на фестивале Burning Man в США Во время сожжения «Горящего человека» в субботу, 30 августа, один из участников нашел тело белого мужчины в луже крови. Он сразу же сообщил об этом правоохранительным органам, они оцепили место преступления. Отдел судебной экспертизы офиса шерифа округа Уошо оказал содействие в «обследовании места и сборе доказательств», сообщили официальные лица. Полиция опросила нескольких участников фестиваля «в непосредственной близости от происшествия».

Администрация фестиваля сообщила о случившемся на следующий день, в воскресенье, 31 августа. «Офис шерифа округа Першинг расследует смерть белого мужчины, произошедшую в ночь на субботу, 30 августа, в Блэк-Рок-Сити. Burning Man сотрудничает с правоохранительными органами. Расследование продолжается, и офис шерифа округа Першинг будет основным источником дополнительной информации. Если вы находитесь в Блэк-Рок-Сити, не вмешивайтесь в работу правоохранительных органов», — написали организаторы. Они указали, что следует быть осторожными, так как «безопасность превыше всего». На территории включили несколько точек с бесплатным Wi-Fi, чтобы участники могли связаться с близкими. Позднее шериф сообщил приметы погибшего: белый мужчина в возрасте 35-40 лет, ростом около 180 сантиметров, весом 90 килограммов, с короткими каштановыми волосами и растительностью на лице. Полиция просила помощи в опознании.

Спустя четыре дня после убийства, 3 сентября, в сети появилось следующее сообщение. «Пропал человек: Круглов Вадим, 37 лет. Описание: русые волосы, щетина. Последний раз его видели на фестивале Burning Man четыре дня назад. С тех пор он не выходил на связь. Его палатка и вещи остались в лагере, но он за ними не вернулся», — написала приятельница пропавшего София Щербакова в своих соцсетях.

Интересно Личность Круглова удалось установить Управлению судебно-медицинской экспертизы Уошо по отпечаткам пальцев. Семью погибшего сразу же известили о случившемся. Личность Круглова удалось установить Управлению судебно-медицинской экспертизы Уошо по отпечаткам пальцев. Семью погибшего сразу же известили о случившемся.

Генеральный директор Burning Man Project Мэриан Гуделл принесла соболезнования родным и друзьям Круглова. «Проект Burning Man делает все возможное, чтобы помочь шерифу в расследовании, чтобы преступник был пойман и привлечен к ответственности», — отметила организатор. Проект намерен пожертвовать некоторую сумму в организацию «Секретный свидетель», которая предлагает вознаграждение за дополнительную информацию, способствующую расследованию правоохранительных органов. Информатор будет иметь право оставаться анонимным. По данным шерифа округа Першинг Джерри Аллена, за 40 лет проведения мероприятия такое произошло впервые. В 2017 году мужчина попытался прыгнуть в костер с чучелом, бывали случаи, когда кто-то умирал естественной смертью, но убийств до сих пор не случалось.

Почему приятели Круглова сообщили о пропавшем спустя 4 дня Круглов приехал на фестиваль с арт-объектом Mirror Heart, что означает «зеркальное сердце». Прибыл на мероприятие с друзьями, поставил палатку и пошел тусоваться — так делают все. В какой-то момент он потерялся из виду, но никто этому значения не придал — событий на фестивале очень много, людей тоже, он мог с кем-то познакомиться и отвлечься. Кроме того, это не подросток, за которым нужен глаз да глаз — 37-летний мужчина сам разберется, как ему веселиться. В субботу, 30 августа, днем произошла сильная песчаная буря, которую Вадим пережил. Казалось, самое страшное уже позади.

Видео: Песчаная буря накрыла США / 360.ru

Когда после сожжения чучела Круглов не вернулся к своей палатке, чтобы собрать ее и уехать, никто этому тоже не придал значения. Основная часть участников фестиваля старается покинуть территорию сразу после большого костра, чтобы избежать пробок, как и сделали знакомые Вадима. Но некоторые остаются на последние дни мероприятия, и Круглов мог быть в их числе. Когда эмоции от яркого события поутихли, друзья поняли, что мужчина не объявился. Оказалось, что его палатка все еще находится в пустыне — а это особенно заметно, когда весь городок Блэк-Рок-Сити с его временными конструкциями исчезает. После некоторого времени самостоятельных поисков друзья решили объявить о пропавшем публично. По всей видимости, призывов шерифа они не видели.

Что известно о погибшем в США Вадим Круглов — 37-летний уроженец Омска, который переехал в США. В последнее время он жил в городе Такома штата Вашингтон на северо-западе страны, по другим данным — в Нью-Йорке. Его сестра Ольга Лиер назвала мужчину очень активным, общительным, веселым и целеустремленным. «Вадим любил жизнь. У него она была очень насыщенной. Путешествовал, у него много друзей и знакомых», — рассказала она изданию Ngs55.ru. В последний раз они общались, когда Круглов направлялся на фестиваль. Он активно скидывал фотографии с места, свои образы и одежду, которую вез с собой. С 30 августа Вадим перестал отвечать. Судя по фотографиям, которые показала Лиер в своих соцсетях, погибший какое-то время назад работал в авиакомпании, виделся с семьей и друзьями, публиковал фото из США.

«Мы работали вместе в „Трансаэро“. До сих пор не укладывается в голове. Как такое могло произойти. Парень светлый, добрый, отзывчивый очень. Соболезную очень родным и близким. Надеюсь, виновный найдется», — написала бывшая коллега погибшего. «Ого. Я с ним комнату в Нью-Йорке снимал пару лет назад. Не думал, что жизнь так повернется», — отозвался другой знакомый.

Он вложил душу в наше сообщество: строил лагерь, создавал арт-объект, всегда был готов помочь другим, отзывчивый и добрый. Его энергия и вклад навсегда останутся частью истории Берна. София Щербакова

Она опубликовала последнее видео, на котором Вадим рассказал идею того, как будет выглядеть арт-объект с зеркалом. На нем он рисует план действий на бумаге, а его правая рука перевязана — накануне мужчину укусила оса. В шапке закрытого профиля погибшего написано на английском: «Будь собой, нет дела до того, что говорят. Делай, что должен, и будь что будет». За несколько дней до смерти Круглов спрашивал у GPTchat о бессмертии и жизни после смерти, сообщило ИА «Регнум». Также он интересовался статистикой смертности на фестивале. «Когда мы познакомились, Вадим смотрел и проверял, сколько человек ежегодно умирает на Берне. Я спросила его: „Ты что, дурак?“ Он ответил: „Да я просто прикалываюсь, там три человека из 70 тысяч — нестрашно“», — рассказала его подруга София.

Видео: В США нашли мертвым 37-летнего Вадима Круглова / 360.ru

Что известно об убийстве О произошедшем известно немного. Ситуация осложняется тем, что в фестивальном городке нет камер видеонаблюдения. Но в этом году на мероприятии собралось порядка 80 тысяч человек, и невозможно, чтобы никто из них не видел убийцу или хотя бы Вадима. Друзья и знакомые Круглова просят помочь любой информацией. «Для нас крайне важно восстановить последние дни Вадима на Burning Man. Он точно был на Mine Warrior, танцевал внутри пирамиды и, возможно, появлялся в видеороликах с арт-каров или проводил время с людьми в лагерях. Если у вас есть любые видео или фото, где он может появляться на заднем плане, ﻿воспоминания о разговорах или встречах с ним, ﻿любая информация, где он был и с кем, пожалуйста, свяжитесь с нами. Каждая деталь может быть важна», — написали они на Reddit. Полиция просит о любой информации, связанной с трагедией. «Офис шерифа округа Першинг запрашивает любую информацию об убийстве, которое произошло 30 августа 2025 года между 20:00 и 21:30 в районе между 8 часами и 1-й улицей и 08:45 и 1-й улицей в Блэк-Рок-Сити на фестивале Burning Man», — говорится в заявлении.

Интересно Блэк-Рок-Сити имеет полукруглую планировку: улицы назвали в алфавитном порядке от A до J, а районы — по времени суток. Блэк-Рок-Сити имеет полукруглую планировку: улицы назвали в алфавитном порядке от A до J, а районы — по времени суток.

Официальных данных о том, что произошло с Вадимом, нет, но по соцсетям ходят слухи, что ему нанесли порядка 40 ножевых ранений, возможно охотничьим ножом. Не исключено, что Круглов мог быть нетрезв: под алкоголем или запрещенными веществами. Полиция считает, что это единичное преступление, а не дело рук серийного маньяка. На данный момент округ Першинг не опубликовал информацию о подозреваемых. Расследование осложняется тем, что мероприятие завершилось, а вместе с ним уехали все участники и городок снова исчез — осталась лишь пустыня.

Кто мог убить Вадима Круглова Один из пользователей Reddit в ветке об убийстве на фестивале написал, что садился в самолет с двумя пожилыми женщинами, которые тоже были на Burning Man. «Они встретили в самолете человека, летевшего из Рино в Денвер, который был там в какой-то момент. Он сказал: „Виновником был другой мужчина, который весь день пил шоты с другими людьми, а затем сказал, что он убийца, и забежал в свой дом на колесах, схватив нож". Человек, который рассказал об этом этим женщинам, побежал искать полицию, и к тому времени, как он вернулся с полицией, жертва уже была зарезана и мертва», — написал участник фестиваля. По его словам, кемпинг, рядом с которым произошла трагедия, был открытым, и в нем жили как минимум три женщины с континента. Во время предполагаемого убийства, около 20:45, сам мужчина находился с другом рядом с чучелом и он якобы слышал, что примерно в 20:30 некоторые участники были в панике из-за полиции и рейнджеров, которые прибыли на место.

Другие пользователи в соцсетях утверждают, что видели нетрезвого мужчину, который бегал вокруг костра с криками «Дайте мне выпить!» Когда мимо проехал фургон с баром, он помчался за ним. Еще одна версия по словам очевидцев: Вадим поругался с незнакомцем в одной из палаток. Они громко спорили, а потом россиянина нашли мертвым. Были и просто предположения. «Не удивлюсь, если выяснится, что [его] убил хозяин кемпа из-за разногласий», — отметила одна из пользовательниц в соцсетях. Друзья открыли сбор средств на транспортировку тела в Омск. На данный момент собрали 80% от необходимой суммы.