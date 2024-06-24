Пепел Дагестана. Теракт унес жизни людей и разрушил храмы

Теракт в Дагестане стоил жизни 20 человек, еще более 45 остаются в больницах. Боевики не задумываясь подожгли несколько храмов — городские памятники истории и архитектуры. Властям Северного Кавказа предстоит немало работы, чтобы понять, почему рядом никем не замеченными жили убийцы.

Теракты в Дагестане Вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале боевики ворвались в церкви и синагоги, а также с оружием в руках напали на полицейских. В результате масштабной операции силовикам удалось уничтожить террористов. От нападений пострадало 46 человек, среди них есть и мирные жители, и работники правоохранительных органов. Минздрав Дагестана заявил, что все раненые госпитализированы в республиканские клиники и Центральную горбольницу Дербента. Семеро находятся в тяжелом состоянии. Во время стычки с бандитами погибли 20 человек из Махачкалы и Дербента, а также один сотрудник МВД, которого командировали в республику из Тюменской области.

Фото: РИА «Новости»

Погибшие при теракте полицейские Перестрелка с боевиками стоила жизни начальнику ОМВД по городу Дагестанские Огни Мавлудину Хидирнабиеву. Узнав о нападении, он сразу приехал на помощь коллегам. Однако подполковник получил смертельное ранение и позже скончался в больнице, сообщило управление МВД по Дагестану. Также погибли полицейские: старший сержант Марат Алиев, дознаватель Тамерлан Гасанбеков, оперуполномоченный капитан Сейфелмелук Гаджиалиев и замкомандира взвода патрульно-постовой службы старший лейтенант Эйнар Исмаилов из Дербента. Махачкала потеряла инспекторов полка ДПС лейтенантов Магомеда Магомедова и Ахмеда Казимагомедова, сержантов Хабиба Алиева и Магомедрасула Мамаева, младшего лейтенанта Мугудина Бутаева.

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Погиб замкомандира взвода полка ППС Тамирлан Ибрагимов. Друзья рассказали, что он он был добрым и смелым. В профессию пошел по стопам матери, которая была военнослужащей. Старшему лейтенанту было 32 года, вместе с женой он воспитывал двоих сыновей-дошкольников. Не вернулись домой старший полицейский прапорщик 35-летний Рамазан Атциев, который служил в Росгвардии. Он был многодетным отцом и до выхода на пенсию ему оставалось всего одно дежурство, рассказал сайт News.ru. Бандиты убили полицейских Султана Джаруллаева и Джалила Гебекова. Последний всего год проработал в полиции, в свои 31 год очень любил играть в футбол, а в компании слыл добряком и справедливым воспитанным человеком. Кроме того, погиб 31-летний лейтенант полиции Виталий Мезенцев — он служил в составе временной оперативной группы в Дагестане, куда был прикомандирован от МВД по Тюменской области. Дома его ждали жена и двое маленьких детей.

Фото: РИА «Новости»

Террористы напали на церковь Одним из погибших от рук террористов был настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте 66-летний Николай Котельников. Он служил священником больше 40 лет и был известен в городе. Отца Николая уважали коллеги и прихожане, а также представители других конфессий, писала KP.ru.

Интересно Храм Покрова Пресвятой Богородицы — единственная сохранившаяся православная церковь в Дербенте. Она была торжественно освящена 7 января 1900 года. Спустя год в ней устроили церковь-школу, а чуть позже построили новое здание для учеников. В 1939 году храм закрыли, но в 1943 году его вновь передали верующим. Храм Покрова Пресвятой Богородицы — единственная сохранившаяся православная церковь в Дербенте. Она была торжественно освящена 7 января 1900 года. Спустя год в ней устроили церковь-школу, а чуть позже построили новое здание для учеников. В 1939 году храм закрыли, но в 1943 году его вновь передали верующим.

Очевидцы рассказали, что сначала бандиты ворвались в храм. Они застрелили охранника Михаила, затем подожгли центральную икону и устроили беспорядочную стрельбу. После мужчины вломились в дом священника и на глазах жены настоятеля ему перерезали горло. Женщина до сих пор не оправилась от шока.

Память об отце Николае останется не только в сердцах его родных — у священника, помимо вдовы, осталось три дочери и шестеро внуков — но и прихожан, а также у всех жителей Дербента. Священник стал прообразом для одного из героев памятника братству трех религий — христианства, ислама и иудаизма, который установлен на пешеходной улице в Дербенте.

Сожженные синагоги Террористы напали не только на православные обители. В Дербенте бандиты устроили налет на синагогу Келе-Нумаз — памятник градостроительства и архитектуры 1914 года. После прошлогодних антисемитских волнений на Северном Кавказе здание постоянно охранялось, но бандиты убили полицейских и частную охрану. Боевики написали лозунги на стенах здания и забросали синагогу бутылками с зажигательной смесью. Храм, который пережил две войны, смену режимов и был реконструирован в 2010 году, теперь полностью уничтожен огнем. Единственную в Махачкале синагогу бандиты обстреляли, убив одного прихожанина и двух охранников. После этого здание загорелось. Силовики, по словам очевидцев, запретили его тушить из-за террористической угрозы.