Пара на дежурстве. Нападение на метеостанцию в Болгарии сравнили с романом Кинга

Lino Mirgeler/dpa
Фото: Lino Mirgeler/dpa/www.globallookpress.com

В столичном районе Болгарии произошло нападение на метеостанцию, вызвавшее широкий общественный резонанс. Преступление совершил финансовый аналитик из Люксембурга, его поступок вызвал сравнения с романами Стивена Кинга.

Инцидент произошел в ночь на понедельник на горе Мургаш. Об этом сообщило Болгарское национальное радио (БНР). Нападавший проник в комплекс метеостанции через окно, где жестоко избил супружескую пару, находившуюся на дежурстве. Синоптиков доставили в больницу. Представитель Софийской районной прокуратуры сравнил инцидент с событиями в романах Стивена Кинга.

Jens Kalaene/dpa
Фото: Jens Kalaene/dpa/www.globallookpress.com

Агрессором оказался 32-летний Стоян Стоянов, во вторник он предстал перед судом. Адвокат мужчины объяснял, что незадолго до происшествия обвиняемого избили и ограбили.

Нападавший ничего не помнит

В результате вызванного ограблением стресса у мужчины обострились психические болезни. Поэтому он добрался до горы Мургаш, а уже на ее вершине увидел огни и убежище, однако не помнит, как попал внутрь. Находившиеся внутри метеорологи начали его оскорблять и пытались выгнать, а Стоянов защищался, не глядя, куда бьет, ногами и руками. После этого, по словам адвоката, его подзащитный окончательно потерял память.

Софийский окружной суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста. Судья посчитал, что Стоянов обладает повышенной степенью общественной опасности. Также необходимо экспертное заключение, чтобы установить, был ли подозреваемый невменяемым именно в момент совершения преступления. По словам прокурора, преступление является тяжким, поэтому мужчине грозит тюремное заключение сроком до шести лет.

Фото: РИА «Новости»

На слушаниях мать обвиняемого рассказала, что ее сын после окончания средней школы жил и работал за границей. Он получал экономическое образование в Великобритании и стал магистром в Шотландии. После этого Стоянов трудился финансовым аналитиком в Люксембурге и подал документы на получение ученой степени в местном университете.

Американский писатель Стивен Кинг считается читателями мастером изображения повседневной жизни Америки, особенно в небольших городках, жители которых сталкиваются с ирреальными происшествиями.

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