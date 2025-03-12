Пара на дежурстве. Нападение на метеостанцию в Болгарии сравнили с романом Кинга

Инцидент произошел в ночь на понедельник на горе Мургаш. Об этом сообщило Болгарское национальное радио (БНР). Нападавший проник в комплекс метеостанции через окно, где жестоко избил супружескую пару, находившуюся на дежурстве. Синоптиков доставили в больницу. Представитель Софийской районной прокуратуры сравнил инцидент с событиями в романах Стивена Кинга.

Агрессором оказался 32-летний Стоян Стоянов, во вторник он предстал перед судом. Адвокат мужчины объяснял, что незадолго до происшествия обвиняемого избили и ограбили.

Нападавший ничего не помнит

В результате вызванного ограблением стресса у мужчины обострились психические болезни. Поэтому он добрался до горы Мургаш, а уже на ее вершине увидел огни и убежище, однако не помнит, как попал внутрь. Находившиеся внутри метеорологи начали его оскорблять и пытались выгнать, а Стоянов защищался, не глядя, куда бьет, ногами и руками. После этого, по словам адвоката, его подзащитный окончательно потерял память.

Софийский окружной суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста. Судья посчитал, что Стоянов обладает повышенной степенью общественной опасности. Также необходимо экспертное заключение, чтобы установить, был ли подозреваемый невменяемым именно в момент совершения преступления. По словам прокурора, преступление является тяжким, поэтому мужчине грозит тюремное заключение сроком до шести лет.