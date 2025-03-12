Пара на дежурстве. Нападение на метеостанцию в Болгарии сравнили с романом Кинга
В столичном районе Болгарии произошло нападение на метеостанцию, вызвавшее широкий общественный резонанс. Преступление совершил финансовый аналитик из Люксембурга, его поступок вызвал сравнения с романами Стивена Кинга.
Инцидент произошел в ночь на понедельник на горе Мургаш. Об этом сообщило Болгарское национальное радио (БНР). Нападавший проник в комплекс метеостанции через окно, где жестоко избил супружескую пару, находившуюся на дежурстве. Синоптиков доставили в больницу. Представитель Софийской районной прокуратуры сравнил инцидент с событиями в романах Стивена Кинга.
Агрессором оказался 32-летний Стоян Стоянов, во вторник он предстал перед судом. Адвокат мужчины объяснял, что незадолго до происшествия обвиняемого избили и ограбили.
Нападавший ничего не помнит
В результате вызванного ограблением стресса у мужчины обострились психические болезни. Поэтому он добрался до горы Мургаш, а уже на ее вершине увидел огни и убежище, однако не помнит, как попал внутрь. Находившиеся внутри метеорологи начали его оскорблять и пытались выгнать, а Стоянов защищался, не глядя, куда бьет, ногами и руками. После этого, по словам адвоката, его подзащитный окончательно потерял память.
Софийский окружной суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста. Судья посчитал, что Стоянов обладает повышенной степенью общественной опасности. Также необходимо экспертное заключение, чтобы установить, был ли подозреваемый невменяемым именно в момент совершения преступления. По словам прокурора, преступление является тяжким, поэтому мужчине грозит тюремное заключение сроком до шести лет.
На слушаниях мать обвиняемого рассказала, что ее сын после окончания средней школы жил и работал за границей. Он получал экономическое образование в Великобритании и стал магистром в Шотландии. После этого Стоянов трудился финансовым аналитиком в Люксембурге и подал документы на получение ученой степени в местном университете.
Американский писатель Стивен Кинг считается читателями мастером изображения повседневной жизни Америки, особенно в небольших городках, жители которых сталкиваются с ирреальными происшествиями.