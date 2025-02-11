11 февраля 2025 22:47 Отравление слойками с ртутью в Москве. Сколько человек пострадали и как их спасли в Склифе Место, где 2 москвича отравились пирожками с ртутью, сняли на видео 0 0 0 Происшествия

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Два человека попали в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского после перекуса слойками, в которых, предположительно, была ртуть. Где пострадавшие купили опасную выпечку и что известно об их состоянии сейчас — в материале 360.ru.

Где покупали пирожки, в которых могла быть ртуть О госпитализации двух человек, предположительно, перекусивших пирожками с ртутью, вечером 11 февраля сообщил источник 360.ru.

По его информации, пострадавших доставили в Склиф из пансионата, расположенного в районе Зюзино на Азовской улице.

Фото: 360.ru

«Люди отравились после того, как поели пирожки, начиненные шариками ртути. Происхождение опасной выпечки и обстоятельства отравления устанавливаются», — уточнил он.

Около 22:00 стало известно, что пекарню, где клиенты покупали выпечку, проверит аналитическая лаборатория департамента ГОЧСиПБ, добавил собеседник 360.ru. Также заведение посетили полиция, сотрудники СК и Роспотребнадзора.

По данным Life, опасными слойками, предположительно, торговали в точке на Симферопольском бульваре. После ЧП организация приостановила работу. Специалисты допрашивают работников и владельцев пекарни, а также изучают документацию, уточнил источник издания. По предварительной информации, раньше никаких претензий к качеству продукции здесь не было. По крайней мере так говорят местные жители. По их словам, хлебобулочные изделия в основном были свежими и вкусными.

Фото: 360.ru

Как отравившимся «ртутными пирожками» помогли в Склифе

В столичном депздраве подтвердили данные о госпитализации двух человек после того, как они перекусили слойками, в которых могла находиться ртуть. Пострадавшие самостоятельно обратились за помощью, уточнили в ведомстве. По их словам, серебристые шарики, похожие на ртуть, были в начинке выпечки. Прибывшие медики скорой на месте провели промывание желудка, а затем пациентов доставили в НИИ им. Н. В. Склифосовского.

Об их состоянии и лечении позже рассказал врач анестезиолог-реаниматолог, токсиколог Дмитрий Сколов.

«Поступили два пациента с предположительным диагнозом отравление ртутью. Им незамедлительно начата дезинтоксикационная терапия, проводится кишечный лаваж и верификация диагноза», — перечислил специалист. Сейчас состояние больных оценивается как стабильное.

Фото: РИА «Новости»

Отдельно Соколов подчеркнул, что в подобных ситуациях нужно всегда незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Расследованием обстоятельств случившегося теперь занимается в том числе Управление Роспотребнадзора по Москве, заключили в депздраве.