Отравление слойками с ртутью в Москве. Сколько человек пострадали и как их спасли в Склифе
Место, где 2 москвича отравились пирожками с ртутью, сняли на видео
Два человека попали в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского после перекуса слойками, в которых, предположительно, была ртуть. Где пострадавшие купили опасную выпечку и что известно об их состоянии сейчас — в материале 360.ru.
Где покупали пирожки, в которых могла быть ртуть
О госпитализации двух человек, предположительно, перекусивших пирожками с ртутью, вечером 11 февраля сообщил источник 360.ru.
По его информации, пострадавших доставили в Склиф из пансионата, расположенного в районе Зюзино на Азовской улице.
«Люди отравились после того, как поели пирожки, начиненные шариками ртути. Происхождение опасной выпечки и обстоятельства отравления устанавливаются», — уточнил он.
Около 22:00 стало известно, что пекарню, где клиенты покупали выпечку, проверит аналитическая лаборатория департамента ГОЧСиПБ, добавил собеседник 360.ru.
Также заведение посетили полиция, сотрудники СК и Роспотребнадзора.
По данным Life, опасными слойками, предположительно, торговали в точке на Симферопольском бульваре. После ЧП организация приостановила работу.
Специалисты допрашивают работников и владельцев пекарни, а также изучают документацию, уточнил источник издания. По предварительной информации, раньше никаких претензий к качеству продукции здесь не было.
По крайней мере так говорят местные жители. По их словам, хлебобулочные изделия в основном были свежими и вкусными.
Как отравившимся «ртутными пирожками» помогли в Склифе
В столичном депздраве подтвердили данные о госпитализации двух человек после того, как они перекусили слойками, в которых могла находиться ртуть.
Пострадавшие самостоятельно обратились за помощью, уточнили в ведомстве. По их словам, серебристые шарики, похожие на ртуть, были в начинке выпечки.
Прибывшие медики скорой на месте провели промывание желудка, а затем пациентов доставили в НИИ им. Н. В. Склифосовского.
Об их состоянии и лечении позже рассказал врач анестезиолог-реаниматолог, токсиколог Дмитрий Сколов.
«Поступили два пациента с предположительным диагнозом отравление ртутью. Им незамедлительно начата дезинтоксикационная терапия, проводится кишечный лаваж и верификация диагноза», — перечислил специалист.
Сейчас состояние больных оценивается как стабильное.
Отдельно Соколов подчеркнул, что в подобных ситуациях нужно всегда незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
Расследованием обстоятельств случившегося теперь занимается в том числе Управление Роспотребнадзора по Москве, заключили в депздраве.