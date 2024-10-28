Отец и сын поселили стаю собак в квартире в Приморье. Соседей замучили запах и вой

Прокуратура начала проверку жалоб на квартиру со стаей собак во Владивостоке

Жильцы одного из домов на улице Тигровой во Владивостоке обеспокоились из-за состояния собак своих соседей. Животных, по словам очевидцев, держат в полной антисанитарии, есть ли у них корм и вода, — большой вопрос. Кроме того, с питомцами никогда никто не гуляет на улице. Как итог — жизнь и самих псов, и людей по соседству стала больше смахивать на кошмар.

По информации издания VLADIVOSTOK1.RU , владельцы псов — отец и сын. За коммунальные услуги они давно не платят и давно живут без света из-за задолженности. Причем поговорить с ними у местных не получается — мужчины уходят из дома очень рано, а возвращаются довольно поздно.

Квартира, в которой, по предварительным данным, держат как минимум семь собак, находится в ужасно запущенном состоянии. Фотографии жилища появились сегодня в местных Telegram-каналах.

На жалобы жильцов дома обратил внимание депутат Алексей Корниенко. По его словам, людям мешает не только постоянный вой и лай, но и самая настоящая вонь из-за того, что свору собак ее владельцы почему-то не считают нужным выгуливать. При этом в жилище они никого не пускают.

«Обратился в Роспотребнадзор, прокуратуру, мэрию Владивостока, Госжилинспекцию. Сегодня там была прокуратура. Первые видео — через окно. Выглядит все это безобразие вот так. Там и собаки, и кошки, и тараканы, мусору по колено… Бедные животные. И бедные соседи. (И бедная вся округа, добавляют жители). Все в шоке. Будут выходить в суд с иском», — подчеркнул Корниенко.

Нехорошую квартиру начали проверять

В прокуратуре города в комментарии 360.ru подтвердили проведение проверки из-за жалоб жильцов из-за запущенной квартиры с собаками.

«Прокуратура Фрунзенского района по поступившему обращению организовала проверку. Самих хозяев застать не удалось. И соседи тоже сообщают, что их застать почти невозможно — рано уходят и поздно приходят, если вообще приходят», — пояснила представитель надзорного ведомства.

Специалист подчеркнула, что прокуроры дадут оценку содержание животных согласно требованиям законодательства. И по итогам проверки будут обязательно приняты все возможные меры.