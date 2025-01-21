Сегодня 18:33 От мазута теперь спасают и берег Азовского моря. Разлив способен дойти до Мариуполя 0 0 0 Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press Происшествия

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На побережье Азовского моря нашли мазут — фракции кусками выбросило в Славянском районе, близ урочища Кучугуры. Насколько серьезным может оказаться загрязнение азовской акватории и как ситуация сейчас может отразиться на грядущем пляжном сезоне на местных курортах, разбирался 360.ru.

Мазут нашли близ урочища Кучугуры Небольшие куски мазута и комки водорослей с нефтепродуктами обнаружили в районе урочища Кучугуры 20 января. К утру вторника специалисты смогли убрать шесть километров береговой полосы и собрать полтора центнера замазученного грунта. Ближе к полудню в региональном оперштабе заявили о расширении контроля береговой полосы — от села Мысхако в Новороссийске до урочища Кучугуры. Общая протяженность территории мониторинга на Кубани теперь составляет 265 километров.

Урочище Кучугуры и одноименный курортный поселок с его знаменитыми грязевыми вулканами Азовское пекло и горой Тиздар находятся в разных местах. Первое расположено в Черноерковском сельском поселении Славянского района, а населенный пункт — в Темрюкском. Однако легче от этого особо никому не становится. Сейчас фракции выбросило там, но гарантии, что мазут не появится где-то еще, нет. Что будет с отдыхом летом? Что станет с птицами и другими морскими обитателями?

Интересно Азовское море считается самым мелким морем в мире. Максимальная его глубина составляет всего 14,4 метра. Но у Азовского моря есть свои плюсы. Во-первых, оно теплее Черного, в июне вода в нем прогревается до +22…+24. А на мелководье у берега температура может быть и под все +30. Еще один плюс — более свободные пляжи. Туристов здесь гораздо меньше, чем на черноморских курортах. Азовское море считается самым мелким морем в мире. Максимальная его глубина составляет всего 14,4 метра. Но у Азовского моря есть свои плюсы. Во-первых, оно теплее Черного, в июне вода в нем прогревается до +22…+24. А на мелководье у берега температура может быть и под все +30. Еще один плюс — более свободные пляжи. Туристов здесь гораздо меньше, чем на черноморских курортах.

Масштабы загрязнения Азовского моря

По оценке специалиста по дистанционным методам исследования, сотрудничающего с Морспасслужбой, Сергея Станичного, после крушения танкеров «Волгонефти» в Азовское море не могло попасть большое количество мазута.

Фото: РИА «Новости»

Самым массированным был выброс сразу после ЧП 15 декабря, подчеркнул он. Тогда главный удар пришелся на побережье в районе Анапы, а те объемы мазута, которые через несколько дней после начало заносить в Керченский пролив и которые достигли Керчи, были все же гораздо меньше.

При этом Станичный с уверенностью подчеркнул, что во время вытекания нефтепродуктов из танкеров направление распространения топлива было в другую сторону. «Совсем недолго было в том направлении, когда мазутное пятно достигало Керчи, и тогда что-то могло попасть и в Азовское море», — пояснил эксперт в беседе с ТАСС.

Фото: РИА «Новости»

Как мазут будет распространяться дальше Дальнейшее расползание топлива в азовской акватории будет зависеть от двух факторов — направления и силы ветра, поскольку, в отличие от Черного моря, здесь нет такой жесткой системы течений. Плюс сказывается небольшая глубина. Доктор геолого-минералогических наук, почетный президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко при этом допустил, что мазут вполне может добраться до северо-восточного, отдаленного от пролива, района Азовского моря. Это опять же будет зависеть от направленности ветров и масштаба загрязнения.

Если будут ветры, сложится ситуация, что разлив нефтепродуктов дойдет до Мариуполя. Виктор Тарасенко

«То, что мазут попал сюда, — очень грустная новость. Но его уже начали собирать. Плюс надо понимать, что оно оказалось не так сильно затронуто, как могло бы быть. И фракции сюда заносит теперь по остаточному принципу. Основной удар был по черноморскому побережью», — отметил в беседе с 360.ru эколог Анатолий Баташов.

По оценке специалиста, примерно к апрелю операция по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов принесет серьезные плоды. Но с приближением весны встанет еще одна проблема — при потеплении начнет подниматься донный мазут.

Фото: Оперштаб Краснодарского края / Telegram

«И куда его понесет — на черноморское побережье, крымское, в Турцию или в Азовское море, — будет зависеть от географии течений. В принципе, конечно, год будет не очень приятный с точки зрения нервов, но думаю, что отдыхать все же будет можно», — не исключил он. Можно ли будет отдыхать на Кубани летом-2025

Если на каких-то пляжах отдыхать будет временно невозможно, их закроют и предупредят об этом, продолжил эколог. Но пока все же паниковать рано. Следует подождать апреля и оценки ситуации с учетом всей проделанной работы. А она колоссальна.

Фото: РИА «Новости»

«Здесь надо еще сказать большое спасибо волонтерам, которые чистят берег, моют птиц. Важно, что фракция собирается, что она выпала и ее быстро собрали, люди начеку, настроены жестко бороться за любимое море и пляжи», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Люди со всей страны приезжают и хотят преодолеть эту катастрофу. У нас героического труда много и просто сказать спасибо — мало, нужно лучших волонтеров представить к государственным наградам. Анатолий Баташов

Мнение Баташова о том, что впадать в панику из-за мазута в Азовском море преждевременно, разделил генеральный директор туристической компании «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов. В первую очередь, по его словам, важно не верить печальным прогнозам в некоторых СМИ о том, что отдыха в 2025-м на курортах Кубани никакого не будет. Сейчас только январь, очищением замазученных пляжей занимаются тысячи людей.

Фото: Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

«А разговоры в прессе сейчас о массовых отказах от брони в отелях — это, ну, мягко говоря, преувеличение. Потому что у нас в принципе нет такой глубины бронирования, чтобы люди в январе себе бронировали отпуск на июнь-июль. Это очень большая редкость», — пояснил он в беседе с 360.ru.

Сейчас рано паниковать. Надо заниматься ликвидацией последствий. Да, этот мазут, словно ложка дегтя в бочке меда, но есть наши экослужбы, наши волонтеры, которые занимаются такой важной работой по очистке. Дмитрий Арутюнов

По оценке Арутюнова, сообщения о каких-то отменах номеров в гостинице, вероятнее всего, подразумевают отказ от предварительной брони. Но она и безо всяких форс-мажоров — не факт, что реализуется.

Фото: РИА «Новости»

А начало настоящего бронирования стартует, как правило, только в марте. Это то самое время турвыставок, когда все гостиницы финализируют свои предложения по ценам. «Сезон на Азовском море начинается после майских праздников, у нас как минимум есть четыре месяца. Думаю, что ближе к весне, к маю, мы увидим сильный прогресс по очистке. Так что хочется быть оптимистом», — заключил глава «АРТ-ТУР».