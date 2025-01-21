От мазута теперь спасают и берег Азовского моря. Разлив способен дойти до Мариуполя
На побережье Азовского моря нашли мазут — фракции кусками выбросило в Славянском районе, близ урочища Кучугуры. Насколько серьезным может оказаться загрязнение азовской акватории и как ситуация сейчас может отразиться на грядущем пляжном сезоне на местных курортах, разбирался 360.ru.
Мазут нашли близ урочища Кучугуры
Небольшие куски мазута и комки водорослей с нефтепродуктами обнаружили в районе урочища Кучугуры 20 января. К утру вторника специалисты смогли убрать шесть километров береговой полосы и собрать полтора центнера замазученного грунта.
Ближе к полудню в региональном оперштабе заявили о расширении контроля береговой полосы — от села Мысхако в Новороссийске до урочища Кучугуры.
Общая протяженность территории мониторинга на Кубани теперь составляет 265 километров.
Урочище Кучугуры и одноименный курортный поселок с его знаменитыми грязевыми вулканами Азовское пекло и горой Тиздар находятся в разных местах.
Первое расположено в Черноерковском сельском поселении Славянского района, а населенный пункт — в Темрюкском.
Однако легче от этого особо никому не становится. Сейчас фракции выбросило там, но гарантии, что мазут не появится где-то еще, нет. Что будет с отдыхом летом? Что станет с птицами и другими морскими обитателями?
Интересно
Масштабы загрязнения Азовского моря
По оценке специалиста по дистанционным методам исследования, сотрудничающего с Морспасслужбой, Сергея Станичного, после крушения танкеров «Волгонефти» в Азовское море не могло попасть большое количество мазута.
Самым массированным был выброс сразу после ЧП 15 декабря, подчеркнул он. Тогда главный удар пришелся на побережье в районе Анапы, а те объемы мазута, которые через несколько дней после начало заносить в Керченский пролив и которые достигли Керчи, были все же гораздо меньше.
При этом Станичный с уверенностью подчеркнул, что во время вытекания нефтепродуктов из танкеров направление распространения топлива было в другую сторону.
«Совсем недолго было в том направлении, когда мазутное пятно достигало Керчи, и тогда что-то могло попасть и в Азовское море», — пояснил эксперт в беседе с ТАСС.
Как мазут будет распространяться дальше
Дальнейшее расползание топлива в азовской акватории будет зависеть от двух факторов — направления и силы ветра, поскольку, в отличие от Черного моря, здесь нет такой жесткой системы течений. Плюс сказывается небольшая глубина.
Доктор геолого-минералогических наук, почетный президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко при этом допустил, что мазут вполне может добраться до северо-восточного, отдаленного от пролива, района Азовского моря. Это опять же будет зависеть от направленности ветров и масштаба загрязнения.
Если будут ветры, сложится ситуация, что разлив нефтепродуктов дойдет до Мариуполя.
Виктор Тарасенко
«То, что мазут попал сюда, — очень грустная новость. Но его уже начали собирать. Плюс надо понимать, что оно оказалось не так сильно затронуто, как могло бы быть. И фракции сюда заносит теперь по остаточному принципу. Основной удар был по черноморскому побережью», — отметил в беседе с 360.ru эколог Анатолий Баташов.
По оценке специалиста, примерно к апрелю операция по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов принесет серьезные плоды. Но с приближением весны встанет еще одна проблема — при потеплении начнет подниматься донный мазут.
«И куда его понесет — на черноморское побережье, крымское, в Турцию или в Азовское море, — будет зависеть от географии течений. В принципе, конечно, год будет не очень приятный с точки зрения нервов, но думаю, что отдыхать все же будет можно», — не исключил он.
Можно ли будет отдыхать на Кубани летом-2025
Если на каких-то пляжах отдыхать будет временно невозможно, их закроют и предупредят об этом, продолжил эколог. Но пока все же паниковать рано. Следует подождать апреля и оценки ситуации с учетом всей проделанной работы. А она колоссальна.
«Здесь надо еще сказать большое спасибо волонтерам, которые чистят берег, моют птиц. Важно, что фракция собирается, что она выпала и ее быстро собрали, люди начеку, настроены жестко бороться за любимое море и пляжи», — подчеркнул собеседник 360.ru.
Люди со всей страны приезжают и хотят преодолеть эту катастрофу. У нас героического труда много и просто сказать спасибо — мало, нужно лучших волонтеров представить к государственным наградам.
Анатолий Баташов
Мнение Баташова о том, что впадать в панику из-за мазута в Азовском море преждевременно, разделил генеральный директор туристической компании «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.
В первую очередь, по его словам, важно не верить печальным прогнозам в некоторых СМИ о том, что отдыха в 2025-м на курортах Кубани никакого не будет. Сейчас только январь, очищением замазученных пляжей занимаются тысячи людей.
«А разговоры в прессе сейчас о массовых отказах от брони в отелях — это, ну, мягко говоря, преувеличение. Потому что у нас в принципе нет такой глубины бронирования, чтобы люди в январе себе бронировали отпуск на июнь-июль. Это очень большая редкость», — пояснил он в беседе с 360.ru.
Сейчас рано паниковать. Надо заниматься ликвидацией последствий. Да, этот мазут, словно ложка дегтя в бочке меда, но есть наши экослужбы, наши волонтеры, которые занимаются такой важной работой по очистке.
Дмитрий Арутюнов
По оценке Арутюнова, сообщения о каких-то отменах номеров в гостинице, вероятнее всего, подразумевают отказ от предварительной брони. Но она и безо всяких форс-мажоров — не факт, что реализуется.
А начало настоящего бронирования стартует, как правило, только в марте. Это то самое время турвыставок, когда все гостиницы финализируют свои предложения по ценам.
«Сезон на Азовском море начинается после майских праздников, у нас как минимум есть четыре месяца. Думаю, что ближе к весне, к маю, мы увидим сильный прогресс по очистке. Так что хочется быть оптимистом», — заключил глава «АРТ-ТУР».