27 августа 2025 19:02 Опасный цветок убил двух детей в Красноярском крае. Тайну их смерти раскрыли год спустя 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Происшествия

Летом 2021 года в деревне Малая Тумна в Красноярском крае при загадочных обстоятельствах скончались пятилетний мальчик и шестилетняя девочка, брат и сестра. Семья считалась благополучной, а внешние признаки насильственной смерти отсутствовали. Чтобы разгадать тайну гибели детей, следователям и экспертам потребовался целый год. Подробности истории — в материале 360.ru.

Детей нашли уже холодными Жительница поселка Балахта, которой на момент трагедии было 25 лет, одна растила троих детей: двух дочерей в возрасте семи и шести лет, а также пятилетнего сына. Женщине старались во всем помогать родители, проживавшие в деревне Малая Тумна в 10 километрах от дочери. В конце августа 2021 года женщина привезла детей погостить к бабушке и дедушке, а сама вернулась на работу в кафе. Закончив смену, она решила порадовать близких и заказала суши, после чего отправилась к матери и отцу на такси. Японское блюдо попробовали все домочадцы без исключения, сообщал сайт KP.RU. Тогда ничего не предвещало беды: дети вели себя активно, бегали и играли, вечером попарились в бане и около 22:00 уснули. Однако около полуночи одна из девочек проснулась с криками и в поту. Встревоженной матери она пожаловалась на странные ощущения в животе, но после этого уснула как ни в чем не бывало.

Фото: РИА «Новости»

Утром следующего дня все, кроме младшего сына, позавтракали, после чего жительница Балахты снова отправилась на работу. Дети практически постоянно были под присмотром дедушки и бабушки. Только днем пожилая женщина ненадолго отлучилась на работу. Вернувшись, она застала дома страшную картину: бездыханная шестилетняя внучка лежала на диване лицом вниз, ее тело было холодным. В другой комнате практически в той же позе она нашла и пятилетнего внука, который также не подавал признаков жизни. Женщина была в таком шоке, что даже не сумела позвонить в скорую помощь. Она набрала дочери и с ужасом сообщила ей о случившемся. Мать детей тут же помчалась в деревню на попутной машине. Когда она добралась, у ворот дома уже были врачи, полицейские и следователи. Убитую горем мать внутрь не пустили.

Фото: РИА «Новости»

Расследование зашло в тупик Проведя первичный осмотр тел погибших, эксперты не выявили признаков насильственной смерти. Но наличие пены у рта говорило об остром отравлении. Конечно, подозрение сразу пало на суши, которые ребята ели накануне. Роспотребнадзор провел тщательную проверку заведения и продукции, а правоохранители допросили поваров. Ничего, что могло бы привести к смерти мальчика и девочки, не обнаружилось. Параллельно следователи допрашивали бабушку, пытаясь поминутно восстановить тот роковой день. Женщина рассказала, что внуки в основном играли во дворе, дома брали конфеты и газировку. Овощи, которые она им давала, были тщательно вымыты, а все лекарства хранились на полках, до которых ребята не могли добраться. Криминалисты провели всевозможные экспертизы, но ответов так и не нашли. Кроме того, химико-токсикологическая экспертиза также не выявила в организмах мальчика и девочки следов известных ядов, наркотиков или психотропных препаратов. В заключении указали, что причиной смерти стало острое токсическое воздействие неустановленного вещества.

Фото: РИА «Новости»

Смертельные цветы Дело, зашедшее в тупик, не двигалось около года, пока за него не взялся следователь Руслан Гусейнов. Летом 2022 года он снова приехал в Малую Тумну, чтобы лично осмотреть окрестности. Именно тогда заметил, что во дворе возле дома и на клумбе неподалеку растут некие невзрачные растения. Правоохранитель решил проверить догадку и привлек к расследованию профессора кафедры водных и наземных экосистем СФУ Николая Степанова. Тот определил растения: ими оказались дикий ландыш, живокость высокая и водосбор обыкновенный. Все они являются ядовитыми, особенную опасность представляет дикий ландыш. После этого Гусейнов провел повторный допрос старшей девочки, которая единственной из детей в семье осталась жива. К тому моменту ребенок оправился от шока и смог рассказать детали дня трагедии. Оказалось, что накануне случившегося дети играли в мяч, который несколько раз залетал в кусты и обламывал ветки.

Побоявшись, что бабушка отругает за поломанные цветы, ребята пытались поправить их, трогая руками. Соответственно, яд растений попадал им на руки, после чего дети ели сладости, не смыв токсины с рук. Также не исключалось, что мальчик и девочка попробовали ягоды дикого ландыша. Установить природу отравления сразу после гибели детей эксперты не смогли, поскольку биологически активные компоненты этих растений имеют очень короткий период распада в организме человека. Чтобы их выявить, необходимо понимать, что именно ищешь, и проводить специфические исследования, причем почти сразу после наступления смерти. Семья, потерявшая двух детей, понятия не имела, какими коварными свойствами обладает дикий ландыш. Когда они покупали дом в 2009 году, растения уже были там. Узнав о причине гибели внуков, бабушка вырвала их под корень.