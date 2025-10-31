Сегодня 12:25 «Они пишут, чтобы я сдохла». Девочка потеряла отца на СВО и стала жертвой травли в школе СК возбудил уголовное дело из-за травли школьницы в Нижегородской области 0 0 0 Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa / www.globallookpress.com Происшествия

Жуткая история со школьным буллингом произошла в небольшом нижегородском городе Ветлуга. Одноклассники ополчились на 13-летнюю девочку, пережившую горе — на СВО погиб ее отец. Вместо поддержки она получила презрение, угрозы и постоянные издевательства.

Задир никто не мог остановить История с травлей получила широкую огласку после публикации материала местным телеканалом «Кстати». Школьница на камеру призналась, что одноклассники просто так мучают ее: плюются, пинаются, обзывают.

Чтобы еще больше унизить девочку, один из учеников даже создал специальный канал, где выкладывались ее фото и всякие гадости. Во время интервью жертва буллинга со слезами на глазах рассказала, что не хочет больше ходить в школу.

Говорят, что из неблагополучной семьи. Что дом некрасивый. Что живу я в бомжатнике. Они пишут, чтобы я сдохла, чтобы моя мама сдохла. Чтобы я ушла с этой планеты. Весь класс меня травит. И я не знаю, почему меня так все ненавидят. пострадавшая девочка

Мать школьницы сообщила, что разговаривала и с одноклассниками дочки, и с учителями, и с директором школы, даже обращалась в полицию. Результат был, но на очень короткое время: подростка оставили в покое, однако уже через неделю снова принялись травить. Журналисты телеканала связались с завучем и выяснили, что в учебном заведении все знают о проблеме. Сотрудница школы обратила внимание, что в посвященном девочке Telegram-канале обсуждают не только ее, но и педагогов. Сами учителя рекомендуют детям просто не заглядывать туда.

Кто создал канал Автор Telegram-канала администрирует его открыто, имя владельца всем хорошо известно — это одноклассник девочки. Школа провела с ним профилактические беседы, но дальше разговоров решение вопроса не дошло.

Журналисты пришли взять интервью к матери подростка-инициатора травли. Выяснилось, что парень живет примерно в таком же доме, что и девочка, которую он задирает. Мать подростка оказалась своеобразной женщиной, которая не только отказалась общаться с представителями прессы, но и спустила на них собаку. Только через некоторое время журналисты убедили горожанку пойти на контакт.

Подросткам это просто интересно. Он такой ребенок. Он это создал и ввел своих друзей в этот круг. Я, конечно, это не одобряю. Да, это нехорошо. Но детям интересно, они туда вступают. мать одноклассника пострадавшей

Также мать мальчика оправдалась, что ее сын — не единственный, кто обижает школьницу. «Почему ко мне прицепились? Езжайте по остальным родителям также», — добавила она. На вопрос о причинах травли школьницы женщина ответила, что девочка «сама по себе такая, с ней никто не хочет общаться». Сам автор транслирующего ненависть Telegram-канала сначала отказался признавать свою вину, а потом озвучил причину травли. «Весь класс так решил, что она типа изгой общества», — объяснил парень.

Общественный резонанс После выхода репортажа в свет злополучный Telegram-канал срочно удалили. У девочки появились суровые защитники — правоохранители. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по факту травли. Поддержали девочку и находящиеся в зоне СВО бойцы. Они в курсе ситуации и готовят специальное обращение.

Ситуацию прокомментировал и министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Буллинг — удел слабых! И что самое важное, что травля, в том числе возможна из-за слабости взрослых! Которые не замечают или делают вид, что не замечают травлю, не знают как ее остановить, не знают как предотвратить. Михаил Пучков

Министр уточнил, что ведомство создало рабочую группу, которая занимается выяснением всех обстоятельств происшествия. По его словам, девочке и маме окажет помощь команда психологов. Он также заявил, что будет лично отслеживать развитие ситуации, а для предотвращения подобных случаев с 1 ноября запустят проект, благодаря которому любой ребенок сможет анонимно пообщаться с психологом в чате или сообщить о фактах буллинга.