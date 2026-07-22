22 июля 2026 17:10 Они нападают не впервые: очевидец — о трех жертвах булли в Подмосковье за 15 минут Очевидица рассказала о 3 нападениях булли ветеринара за 15 минут в Подмосковье Эксклюзив

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За 15 минут в подмосковной деревне Павловское произошли три нападения собак породы американский булли. Последней жертвой стал пятилетний ребенок — однако, как утверждают местные жители в беседе с 360.ru, это не первый инцидент с участием этих животных. Их владелец — практикующий ветеринар с 30-летним стажем, который, по словам соседей, неоднократно оставлял ворота открытыми.

Незадолго до нападения на мальчика животные атаковали местную жительницу Валентину и ее питомца. «В один момент из-за угла вылетели те самые амбулли, которые уже как-то пытались нас загрызть. Я начала отбиваться ногами, а подругу и своего пса спрятала в магазине», — рассказала 360.ru женщина.

Как только собаки убежали, Валентина позвонила в службу «112» и написала в местный чат. Спустя несколько минут агрессивные животные напали на мужчину с йоркширским терьером и загрызли пса до смерти. И уже после этого произошло нападение на малыша, который катался на велосипеде. Все случилось в течение 15 минут. Нападение на мальчика Как видно на записи с камеры наблюдения, малыш ехал по дорожке. Увидев несущихся на него псов, ребенок слез с велосипеда и бросился наутек, животные нагнали его уже вне видимости камер. За собаками бросился мужчина, с другой стороны подбежали еще взрослые. Мальчик очень громко плакал и кричал.

Фото: 360.ru

Уже не первый случай

По словам женщины, в 2024 году псы уже нападали на нее и ее собаку, а также на парня с йоркширским терьером и прокусили ему руку. Известен как минимум один случай, когда псы убили кота. Булли принадлежат местному жителю, ветеринару с тридцатилетним стажем. «Два года назад он просто забывал закрывать ворота. Тому есть фотоподтверждения. А сейчас якобы собаки вырыли подкоп и он не виноват», — добавила Валентина. Люди в подобных случаях закапывают металлические решетки или заливают фундамент под забор, пояснила она. Женщина показала фотографию двухлетней давности, на которой псы выглядывают из открытых ворот.

Надеемся, что собак хотя бы изымут у безответственного хозяина. Сбегают они не в первый раз, и деревня в страхе не первый год.