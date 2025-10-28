Сегодня 14:25 Незаконная пристройка угрожает высотке в Москве. Жильцы в шоке и требуют суда Жильцы высотки в Москве пожаловались на нелегальную постройку 0 0 0 Фото: Соцсети Происшествия

Жители элитной московской многоэтажки оказались в опасной ситуации — дом трещит по швам из-за незаконной перепланировки, хотя по документам все как будто бы разрешено. Но независимая экспертиза подтвердила, что половина подписей жильцов по согласованию изменений — подделка.

Разрушение из-за пристройки Дому № 57 в элитном ЖК на улице Садовнической угрожает незаконная пристройка на первом этаже — фасад здания разрушен, стены расползаются по швам. Жители переживают за здание. «Нанесен ущерб самому дому, если каждый захочет, кто балкон привинтить, кто парник поставить с помидорами, это будет бардак», — отметила местная жительница Юлия в комментарии «Известиям». По метражу площадь пристройки сравнима с полноценной квартирой. Работы почти завершились, осталось лишь сделать остекление и убрать стройматериалы. По словам жильцов, одна из собственниц таким образом решила увеличить площадь квартиры, а Мосжилинспекция дала добро. «Устройство частично остекленного навеса в пределах существующих границы террасы не нарушает высоту, количество этажей, площадь и не является реконструкцией», — заявили в ведомстве.

Полноценная реконструкция и поддельные подписи Жильцы провели собственную независимую экспертизу и выяснили, что пристройка как раз крепится к фасаду, у нее есть водоотведение и гидроизоляций. Это уже считается полноценной реконструкцией.

Как только вы осуществляете любое внедрение в несущей конструкции, меняется схема расчетная этого здания. По законному пути, вряд ли бы им такую пристройку разрешили. Это элементы каких-то коррупционных действий. Азарий Лапидус заслуженный строитель России

Чтобы узаконить подобные изменения, собственник обязан обратиться в Мосгорстройнадзор и получить согласие всех владельцев квартир. Согласно протоколу общего собрания, собственники якобы поддержали реконструкцию. При этом многие из них ознакомились с документом и не узнали свои подписи. «Мой доверитель сказал, что он эти бюллетени не подписывал, там не его подпись стоит. Мы начали опрашивать других жильцов дома, и они тоже сказали, что они эти бюллетени не подписывали», — рассказал адвокат одного из жильцов Олег Суханов. Более 70 подписей оказались поддельными. Например, на момент голосования Юлия уже была собственником, но в протоколе рядом с ее квартирой стоит чужой автограф. «За меня подписался предыдущий собственник квартиры, который на момент подписания собственником уже два месяца как не являлся», — отметила жительница.

Кто подделал подписи Доступ к данным собственников был у управляющей компании «Стейт-Сервис», гендиректор которой Сергей Юдин согласился прокомментировать ситуацию «Пятому каналу».

У нас такой случай, кстати, впервые, что подделали подпись. Мы затребовали для того, чтобы понять вообще, что там произошло, потому что документы уехали в жилую инспекцию. Сергей Юдин гендиректор УК «Стейт-Сервис»

В связи с этим непонятно, почему УК не провела повторное собрание. Есть вопросы и к организатору сбора подписей. Строящая террасу собственница смогла купить квартиру в элитном ЖК за 200 с лишним миллионов рублей, не проработав ни дня. С журналистами она общаться ожидаемо отказалась. Представители застройщика «ГАЛС-Девелопмент» сообщили «Известиям», что якобы ничего не знают про пристройку и согласование. Так или иначе — опасения местных жителей сейчас очень понятны, ведь вмешательство в опорные элементы дома несет большие риски. «Когда речь идет об изменениях, об изменении фасада, то никогда, никогда ни на что мы разрешение не даем. Предугадать, как в будущем поведет себя дом, невозможно. Трагических примеров-множество», — подчеркнул архитектор Владимир Плоткин. Теперь жильцы через суд планируют выяснить, кто подделал их подписи, и добиться сноса пристройки.