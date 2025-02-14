Сегодня 14:10 Невоспитанные дети или грубые взрослые? Кто виноват в конфликте в подмосковной гимназии Охранник гимназии в Сергиевом Посаде ударил ученика о решетку раздевалки 0 0 0 Эксклюзив

Происшествия

Дети

Школы

Сергиев Посад

Школьники

Уборщица гимназии № 5 Сергиева Посада закрыла учеников в раздевалке. Подростки для привлечения внимания начали трясти решетчатую дверь. На крики пришел охранник, но вместо того, чтобы отпустить детей, схватил одного из юношей за рюкзак и, притянув к себе, приложил о решетку. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Конфликт в гимназии Сергиева Посада На кадрах видно, что ученик тряс закрытые решетчатые двери. К раздевалке подошел охранник, протянул руку через прутья, схватил мальчика за рюкзак и резко потянул на себя. Директор гимназии Ирина Рамазанова в комментарии 360.ru заявила, что гардеробщице сделали замечание за превышение полномочий. По охраннику, который позволил себе грубое обращение с учеником, претензию направили в ЧОП, который обслуживает учебное заведение.

По словам Рамазановой, дети уронили в раздевалке куртки. Когда уборщица сделала им замечание, они ответили неподобающим образом, и женщина решила пожаловаться дежурному администратору. Чтобы школьники не убежали, она закрыла их в раздевалке.

Школьники начали трясти дверь. Охранник испугался, что они сорвут ее с петель. Но действовал достаточно жестко, поэтому мы направили претензию в ЧОП. Ирина Рамазанова директор гимназии

Она подчеркнула, что раньше подобных случаев в гимназии не было, а уборщица, пожилая женщина, сильно погорячилась. Теперь гимназия ждет официального ответа от частного охранного предприятия. Сотрудника

ЧОП в учебном заведении пока нет.

Фото: 360.ru

Что говорят о гимназии родители и дети

Окончившая эту гимназию мать одной из выпускниц дала комментарий 360.ru на условиях анонимности. Она заявила, что причиной конфликта стали не упавшие куртки, а нехватка места для смены обуви — приходящие на учебу дети переодевают сменку на специальных скамейках. «Поэтому они начали снимать обувь прямо в раздевалке. Недовольная техничка закрыла дверь. Дети начали ее трясти, и тут подбежал охранник», — добавила женщина.

Фото: 360.ru

Мать выпускницы подчеркнула, что мест для переодевания обуви не хватает систематически, и подобные конфликт возникают регулярно.

Да, жизнь сейчас сложная, детям современным палец в рот не клади, но никто не имеет право трепать ребенка. Я бы привлекла охранника к уголовной ответственности. Ну и ученики [в социальных сетях] пишут, что технички позволяют себе такое, что волосы дыбом встают. Мать выпускницы гимназии

Выпускница гимназии также на условиях анонимности заявила 360.ru, что подобные случаи происходили раньше. Она пояснила, что педагоги дергал за рюкзаки детей, уходивших с внеурочных занятий, а одна из учительниц ударила школьницу учебником по руке.