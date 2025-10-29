Сегодня 17:47 «Неизвестные начали разбрасывать отраву». В Путилкове активизировались догхантеры Владельцы собак в Путилкове пожаловались на догхантеров 0 0 0 Эксклюзив

В Путиловке Московской области неизвестные травят собак, среди питомцев уже есть жертвы. Жители в панике — неизвестное вещество поражает внутренние органы питомцев. Подробности — в материале 360.ru.

Что известно об отравлении собак в Путиловке Жертвами догхантеров за неделю стали минимум двое животных. Собачники регулярно находят новые места со смертельно опасной отравой — достаточно ее понюхать. Врачи пытались спасти питомцев, но вещество мгновенно поражает внутренние органы. Опасная смесь представляет собой порошок. При этом районные власти и правоохранители не принимают никаких мер, сообщил Telegram-канал «Москва 24».

Весь район в панике Татьяна, владелица одной из погибших собак породы спаниель по кличке Лаки, рассказала 360.ru подробности. «По всему району раскидали отраву, собаке стоит просто ее понюхать, либо слизать с лап (моя собака не подбирала никогда ничего). Дома слизала с лап, либо понюхала на улице. Моментально собаке стало плохо, рвота с кровью, судороги, отказ органов, кровоизлияние в желудке, отказ мозга, не стояла на лапах», — поделилась женщина. По ее словам, все произошло очень быстро.

Весь район в панике, ибо отравы с каждым днем все больше и больше. Камеры туда не доходят, все продумано. Делаем что можно, пишем во все новости, чтобы больше людей знало, какой ужас происходит на улицах. Татьяна владелица умершей собаки

Животных травят целенаправленно Еще одна местная жительница Алена сообщила 360.ru об отравлении своего питомца. «Моего пса после вечерней прогулки буквально через час начало рвать, много пил воды. Видимо, это его и спасло. Так как я имею медицинское и фармацевтическое образование и обширную аптечку, дала собаке ударную дозу энтеросгеля, смекту. Подумала, что обычное отравление. Далее начался стул с кровью», — пожаловалась Алена.

Собаку показали ветеринару.

Рвота была двое-трое суток, но все реже и реже. Со стулом хуже обстояли дела, абсолютно кровавый был. Данное состояние продолжалось около недели, только с прошедших выходных могу сказать, что состояние собаки стабилизировалось на гастрокормах. Нам были рекомендованы большие дозы сорбентов. Алена хозяйка пострадавшей собаки

Алена отметила, что неизвестные разбрасывают отраву по району в течение последних недель. Это происходит два-три раза в день в разных местах. «Бродячих животных у нас в ЖК и в нашем районе нет. Целенаправленно травят домашних животных. Мы с людьми, которые пострадали или опасаются за своих животных и детей, стараемся как-то продвинуть ситуацию к решению какому-то. Очень хочется, чтобы этих людей нашли и наказали», — заключила хозяйка пострадавшей собаки.