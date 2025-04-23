Не закрыли даже после убийства. Москвичи годами жаловались на беспредел у бара «Бардак»

Посетитель бара «Бардак» в Даниловском районе столицы погиб в драке с другим гостем заведения. Жители дома, в котором расположено питейное место, уверены: этого могло не случиться, если бы правоохранители и власти вовремя отреагировали на жалобы и ограничили работу пивной. Подробности — в материале 360.ru.

Обращения в полицию не помогали

С «Бардаком» жители ЖК «Зиларт» пытались бороться несколько лет. Владельцы квартир в элитном жилом комплексе жаловались на мешавший спать шум и драки, которые регулярно устраивали посетители заведения.

Даже заходить домой стало небезопасно, поскольку двери бара расположены рядом с единственной входной группой. И желающим попасть в подъезд порой приходилось пробираться мимо пьяных компаний. Об этом 360.ru рассказала одна из жительниц Дарья.

«Живу над этим заведением и наблюдаю весь беспредел, который происходит под окнами», — сказала она.

С 2021 года возмущенный народ на постоянной основе вызывал полицию, писал заявление участковому, обращался в МВД и Роспотребнадзор, однако никаких результатов это не принесло.

В феврале жильцы собрали подписи и направили коллективную жалобу в жилищную инспекцию, районную управу, Госдуму, полицию и другие ведомства. В обращении они не исключили, что бар откровенно нарушает закон: в том же доме находятся курсы иностранных языков, где обучаются как взрослые, так и дети, а розничная продажа алкоголя запрещена там, где несовершеннолетние получают образование.

Собственники квартир потребовали ограничить работу заведения до 23:00 (сейчас оно принимает гостей до двух ночи — прим. ред.), запретить установку летней веранды и проверить законность работы «Бардака» вблизи образовательных учреждений.

К концу апреля эффекта от коллективной жалобы люди не увидели. А очередная драка, завязавшаяся между выпившими гостями пивной, обернулась убийством.