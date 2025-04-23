Не закрыли даже после убийства. Москвичи годами жаловались на беспредел у бара «Бардак»
Мужчину убили возле московского бара «Бардак»
Посетитель бара «Бардак» в Даниловском районе столицы погиб в драке с другим гостем заведения. Жители дома, в котором расположено питейное место, уверены: этого могло не случиться, если бы правоохранители и власти вовремя отреагировали на жалобы и ограничили работу пивной. Подробности — в материале 360.ru.
Обращения в полицию не помогали
С «Бардаком» жители ЖК «Зиларт» пытались бороться несколько лет. Владельцы квартир в элитном жилом комплексе жаловались на мешавший спать шум и драки, которые регулярно устраивали посетители заведения.
Даже заходить домой стало небезопасно, поскольку двери бара расположены рядом с единственной входной группой. И желающим попасть в подъезд порой приходилось пробираться мимо пьяных компаний. Об этом 360.ru рассказала одна из жительниц Дарья.
«Живу над этим заведением и наблюдаю весь беспредел, который происходит под окнами», — сказала она.
С 2021 года возмущенный народ на постоянной основе вызывал полицию, писал заявление участковому, обращался в МВД и Роспотребнадзор, однако никаких результатов это не принесло.
В феврале жильцы собрали подписи и направили коллективную жалобу в жилищную инспекцию, районную управу, Госдуму, полицию и другие ведомства. В обращении они не исключили, что бар откровенно нарушает закон: в том же доме находятся курсы иностранных языков, где обучаются как взрослые, так и дети, а розничная продажа алкоголя запрещена там, где несовершеннолетние получают образование.
Собственники квартир потребовали ограничить работу заведения до 23:00 (сейчас оно принимает гостей до двух ночи — прим. ред.), запретить установку летней веранды и проверить законность работы «Бардака» вблизи образовательных учреждений.
К концу апреля эффекта от коллективной жалобы люди не увидели. А очередная драка, завязавшаяся между выпившими гостями пивной, обернулась убийством.
Два смертельных удара
Погиб один из постоянных посетителей бара по имени Сергей. Два смертельных удара нанес ему другой отдыхающий. Он же и спровоцировал конфликт, сказал в беседе с 360.ru сосед погибшего Владимир.
«Сначала они вышли на улицу и спокойно поговорили, а потом он (напавший на Сергея — прим. ред.) демонстративно зашел обратно в заведение, снял с себя вещи, рюкзак, часы, положил телефон и вышел драться», — подчеркнул мужчина.
По словам Владимира, у злоумышленника был поставленный удар, от которого 51-летний Сергей рухнул на асфальт, ударился головой и скончался на месте. У него остались жена и маленькая дочь.
«Про таких говорят — „русский добряк“. Он был порядочный, очень добрый и отзывчивый человек, который и мухи не обидит. Всегда тихий и спокойный, никакого вреда окружающим не наносил», — поделился воспоминаниями о погибшем собеседник 360.ru.
Подозреваемого в преступлении задержали оперативники Даниловского района Москвы, сообщила пресс-служба столичного управления МВД. Им оказался 29-летний житель Северной Осетии. Его передали сотрудникам следственных органов.
После убийства «Бардак» продолжил работу
Несмотря на случившееся, на следующий день «Бардак» продолжил свою работу. Однако общаться с представителями прессы сотрудники бара не захотели и закрыли перед журналистами дверь, сообщил РЕН ТВ.
Рядом с пивной местные жители организовали стихийный мемориал. Теперь они еще решительнее настроены разобраться со скандальным заведением.
«Будем поднимать все свои связи, использовать все ресурсы, чтобы поспособствовать закрытию бара», — подчеркнул Владимир.