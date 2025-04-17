Сегодня 00:47 «Не забуду, как кричали дети». Хозяйка убитого йорка в Петербурге потребует компенсации у владельцев питбуля Хозяйка убитого питбулем йорка в ЖК «Чистое небо» написала заявление в полицию 0 0 0 Эксклюзив

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Хозяйка щенка питбуля, который загрыз йорка на собачьей площадке в ЖК «Чистое небо» на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге, сначала предложила деньги за погибшего щенка, но в итоге отказалась платить, сославшись на отсутствие денег. Об этом 360.ru рассказала хозяйка погибшего йоркширского терьера Виктория.

Закрытая площадка для собак По словам женщины, собаки находились на закрытой площадке для выгула собак, где чаще всего была дружелюбная обстановка. На площадке выгуливали как маленьких, так и больших псов, однако Виктория отметила, что больших собак хозяева в основном держат на поводке или в наморднике. «Мы ходили туда с детьми, у меня двое детей восьми и девяти лет. У нас это был щенок, ей было всего пять месяцев. Мы, наверное, раз только пятый пришли туда. Она прекрасно тренировалась, все схватывала», — рассказала о своем питомце женщина. Виктория объяснила, что в момент нападения они с детьми и собакой отрабатывали команды отдельно от других собак. Неожиданно для всех к их собаке подскочил питбультерьер и схватил за горло.

И откуда ни возьмись она пролетела. Аж задела меня, у меня ноги чуть ли не подкосились. В метре от меня была моя собака. И все, была, и не стало ее. Потому что та сразу же схватила ее. Виктория хозяйка убитого йорка

После этого она бросилась оттягивать бойцовскую собаку, также рискуя быть покусанной. В тот момент, по словам женщины, она находилась в состоянии аффекта и не думала о собственной безопасности. Ей помогали и другие очевидцы, которые старались разжать челюсти собаки и спасти йорка. Но питбуль все же завершил начатое. Реакция хозяйки напавшей собаки После произошедшего, когда уже освободили йорка из мощного захвата, по словам женщины, появилась хозяйка бойцовской собаки и стала извиняться.

Тело вытащили, она прибежала и сказала: «Ой, извините, ой, простите, она у меня хорошая, она у меня добрая. Никогда такого не было». Она оставила свой телефон и обещала возместить хотя бы стоимость щенка. Но когда я с ней созвонилась, она заявила, что она одинокая пенсионерка и у нее нет таких денег. Виктория хозяйка убитого йорка

Заявление в полицию По словам Виктории, она написала заявление в полицию, для этого получила заключение о смерти от ветеринарной клиники, где указано, что собака погибла от травмы головного мозга, кровоизлияния и асфиксии. Но пока неясно, когда полиция начнет разбираться с этим делом. «Я не забуду, как кричали мои дети и ужас в их глазах. Я пришла в себя, только когда увидела их реакцию. Тогда мне пришлось собраться и хоть как-то что-то делать. Один ребенок вообще в шоке убежал», — поделилась женщина. Она рассказала, что с детьми после пережитого ужаса теперь нужно заниматься специалистам, но это потребует дополнительных вложений, а она в одиночку воспитывает их. «Все это деньги. Я одна с двумя детьми. Мне еще кредит выплачивать за эту собаку, которой теперь нет», — добавила собеседница 360.ru.