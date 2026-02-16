«Не двигались, ничего не было видно». Трассу М-4 парализовало из-за метели

На трассе М-4 из-за метели образовались огромные пробки. Движение заблокировали в обе стороны в районе Богородицка Тульской области. Как рассказали водители, на дороге произошли десятки ДТП. Подробности — в материале 360.ru.

«Стою в пробке 3,5 часа, не двигаемся, ничего не видно. Впереди несколько ДТП», — признался один из очевидцев.

Судя по кадрам, столкнулись несколько фур и перегородили дорогу. По предварительной информации, пострадавших нет.

Водитель Сергей Тархов, ставший очевидцем аварии, рассказал, что из-за метели на трассе видимость всего около пяти метров.

«Сильная метель была. Вижу, аварийки моргают и сигналят. Понял, что впереди затор. Ударил по тормозам, меня начало заносить. Я прям в миллиметре, наверное, подхожу к машине, останавливаюсь», — отметил он.