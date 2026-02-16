«Не двигались, ничего не было видно». Трассу М-4 парализовало из-за метели
На трассе М-4 из-за метели образовались огромные пробки
На трассе М-4 из-за метели образовались огромные пробки. Движение заблокировали в обе стороны в районе Богородицка Тульской области. Как рассказали водители, на дороге произошли десятки ДТП. Подробности — в материале 360.ru.
«Стою в пробке 3,5 часа, не двигаемся, ничего не видно. Впереди несколько ДТП», — признался один из очевидцев.
Судя по кадрам, столкнулись несколько фур и перегородили дорогу. По предварительной информации, пострадавших нет.
Водитель Сергей Тархов, ставший очевидцем аварии, рассказал, что из-за метели на трассе видимость всего около пяти метров.
«Сильная метель была. Вижу, аварийки моргают и сигналят. Понял, что впереди затор. Ударил по тормозам, меня начало заносить. Я прям в миллиметре, наверное, подхожу к машине, останавливаюсь», — отметил он.
Слева стояла фура. Она примяла белую машину, стоявшую рядом. Справа аналогичная картина: несколько машин получили вмятины, между ними оставался небольшой просвет.
Когда остановился, понял, что сейчас сзади в меня влетят, потому что фуры и машины едут, гудят. Я газу дал, между ними проехал, успел. <…> А дальше уже, оказывается, ямы на трассе М-4 ужасные, об этом везде в пабликах пишут, я пробил два колеса, но это вот уже другая история. Сколько там машин за ними впечаталось, не знаю.
Сергей Тархов
Тархов добавил, что сильно замерз, пока менял колеса: сначала пробил одно, потом второе только.
«Звонил в „Автодор“, чтоб меня как-то огородили, — опасно стоять на дороге, и видимость плохая, в итоге сказали, что никого не могут выслать», — добавил собеседник 360.ru.
В УМВД России по Тульской области жителей предупредили о резком ухудшении дорожных условий из-за плохой погоды и ограниченной видимости.
«В целях обеспечения безопасности дорожного движения водителям рекомендуется по возможности воздержаться от поездок в ближайшие часы», — подчеркнули в пресс-службе.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России, спасатели ликвидируют последствия нескольких ДТП. В заторе оказался автобус с детьми, ехавший из Тулы в Воронеж. Сотрудники МЧС эвакуировали 13 школьников и их сопровождающего. В ведомстве добавили, что ситуация на М-4 находится на особом контроле.