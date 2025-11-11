Сегодня 18:56 Подавление будущего: для чего нас накачивают ненавистью? 0 0 0 Фото: https://t.me/IrinaVolk_MVD Эксклюзив

Пенсионерка 64 лет на станции метро «Таганская» повздорила с 13-летней девочкой и толкнула ту на пути метро. Подростка удалось спасти только чудом. Сама женщина, приехавшая из Краснодара, заявила, что пострадавшая громко смеялась и смотрела на нее. Тогда она посчитала такое поведение личным оскорблением и решила наказать обидчицу. Фактически чуть не убила.

Женщина задержана на два месяца. Ведется следствие. Вообще количество работы у правоохранителей в последние годы чудовищно возросло. Общество чуть что сразу звонит в органы, а сотрудников там катастрофически не хватает. Люди работают на износ. Разбираться приходится с разным. Полицейские выгорают и уходят в другие структуры, что неудивительно. В этом деле, скорее всего, окажется, что у пенсионерки психологические или даже психиатрические проблемы. Нестабильна и тому подобные вещи. Однако тут вопрос точки зрения. Покажите здесь нормального. Порой ощущение такое, что в людях поселилось безумие — и оно просто ждет момента для своего выхода. Это всплеск, выброс, подобно тому, как в организм поступает адреналин. Правда, здесь все выходит наружу. Я лично наблюдал, как в автобусе, следующем от «Речного вокзала» в Химки, две женщины подрались из-за того, что зацепились сумками. Видел, как в супермаркете «Лента» парень с ходу, не разбираясь, ударил старика локтем в лицо за сделанное замечание.

Скажите, вы же и сами видели нечто подобное, правда? Такой ли мир мы хотели получить? Мир насилия и ненависти, где жестокость — не просто норма, а обязанность. Все эти капиталистические мантры из серии «с волками жить по-волчьи выть» и «падающего толкни» превратились в жизненные механизмы. Вот только теперь падающего не только толкни, а добей. Дети усваивают это с ранних лет. Они понимают, что насилие над другим, подавление, унижение — чуть ли не главный, а может, и единственный метод для достижения успеха в жизни.

Все в конечном счете определяется успехом, который, в свою очередь, измеряется примитивными категориями: власть и деньги (как форма власти). Забыли о том, чтобы учить доброте.

Это может казаться брюзжанием, наивностью, нытьем о прошлом, но оглянитесь вокруг — разве я не прав? Люди озлобились. Люди смотрят как волки. Люди готовы вцепиться друг другу в глотки. Такое наблюдалось на рубеже 80-90-х годов прошлого века. Жизнь была другой — куда менее яркой и сытой, но лица у многих были примерно те же. Так бывает, когда ломается прежнее, уничтожается прошлое, а будущее неопределенно. Его даже не пытаются проговорить. Будущего как бы и нет. Есть только бесконечная накачка лютой ненавистью.

Она повсюду. Она льется потоками и разлагает человека, отравляет его. Эта ненависть — не только следствие, но и причина конфликтов, идущих вокруг. Вероятно, найдутся такие — обязательно найдутся, — которые скажут классическое: «Всегда так было».

Может быть, может быть, но, общаясь с полицейскими и педагогами, которые давно в профессии, регулярно слышу от них, что «раньше такой жести было меньше». Чтобы убить другого, большинству требовалось хоть какая-то причина — и на это не смотрели сквозь прицел камеры. Был такой отличный писатель Клайв Льюис, более всего он известен по своим «Хроникам Нарнии», хотя прочитать стоит и «Письма Баламута». Так вот, его упрекали, что в век Гитлера и Муссолини он пишет о таких атавизмах, как милосердие, доброта, совесть, но Льюис твердо верил в то, что именно через это в человека входит зло, а после начинается большая война.

У нас с утра до вечера вещают о том, как хорошо бы всех растоптать, наказать, приговорить. Удары ракетами и ядерными бомбами воспринимаются как нечто обыденное. Дети смотрят ролики, где человека забивают до смерти. Социальные сети забиты насилием.

Нам нужно разбираться с будущим. Оно невозможно во зле. Говорить о добре, как бы это ни прозвучало, а главное — об уважении к человеческой жизни. Вот чего нам не хватает в первую очередь. Обесценены человеческая жизнь и человеческое достоинство. Нужно возвратить это — на всех уровнях, сделав нашим главным нацпроектом в России. Чтобы выжить и сохранить будущее.