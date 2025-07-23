Сегодня 13:16 «Нападают на всех подряд». Банда подростков-«антифашистов» запугала целый район в Москве 0 0 0 Фото: Dirk Bleyer/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Происшествия

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На днях жесткое видео с издевательствами группы молодых людей над 17-летним юношей в Москве взорвало Telegram-каналы. Парня вывели в лес, раздели, заставили изваляться в земле и унизили веткой. Выяснилось, что это не единичный случай — подобная банда орудует в другом районе столицы. Подробности — в материале 360.ru.

Что известно о подростках-бандитах От рук банды подростков, орудующих в районе метро «Тушинская», дважды пострадал 16-летний подросток. По его словам, группировка позиционирует себя как движение «антифа», но нападает на всех подряд. В полиции проблемы пока не увидели, искать хулиганов правоохранители не торопятся. Пострадавшие от рук злоумышленников сами выяснили, что банда насчитывает около 30 человек. Большинство нападавших живет в районе станций метро «Сходненская» и «Планерная». Подростки ведут закрытый Telegram-канал, куда выкладывают ролики с нападениями. Попасть в чат может далеко не каждый, для этого нужно специальное приглашение.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Первая стычка Впервые 16-летние бывшие ученики кадетского класса Сергей, Денис и Андрей (имена изменены) столкнулись с бандой «антифашистов» в начале лета близ театра танца «Гжель». Мать Дениса Анна рассказала, что ее сын гулял с друзьями, когда к ним подошли незнакомые ребята. «Спросили: правый он или левый, поддерживает фашизм или нет. Разумеется, он ответил, что не поддерживает, но толпа сразу кинулась с кулаками», — сказала Анна. Сергей пытался вступиться за друга, но ему залили лицо из перцового баллончика. Нападавшие не дали пострадавшим парням вызвать скорую. «Денис пришел домой весь в крови. Мы сразу поехали в травмпункт, зафиксировали ушибы головы и лица. <…> У Сергея тоже диагностировали ушибы и ожог роговицы глаза», — привело слова Анны РИА «Новости».

Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Рыскали по району толпой и искали избитых На следующий день банда всей толпой рыскала по району и искала избитых накануне ребят. После этого пострадавшие школьники отправились с родителями в отдел МВД. Полиции предоставили видео с избиениями и справки о телесных повреждениях. «Полицейские приняли заявление, но едва ли не в открытую сказали, что людей у них не хватает и вряд ли этой историей кто-то будет заниматься», — отметила Анна. Тогда же в МВД вынесли отказ в возбуждении уголовного дела.

Фото: РИА «Новости»

От рук бандитов пострадали не только подростки Сергею еще раз довелось повстречаться с юными бандитами. Школьник на этот раз был один, ему никто не пришел на помощь. Парня ударили со спины в затылок. «Затем двое человек схватили за руки и держали, пока остальные избивали. Причем били в основном по голове. Прохожие в конфликт предпочли не вмешиваться», — рассказала мать Сергея Нина. Врачи диагностировали не только ушибы, но и сотрясение головного мозга с повреждением глаза. Родители написали еще одно заявление в полицию, но на связь никто не вышел. Пострадавшие намерены добиваться возбуждения уголовного дела, потому что банда продолжает терроризировать жителей и уже запугала весь район.

На днях, например, пострадала молодая пара, гулявшая с младенцем. Нина мать пострадавшего подростка

Родители обратились в прокуратуру — там удивились, что в полиции не стали заводить дело. Ведомство пообещало взять ситуацию на контроль. Журналисты также обратились в ГУ МВД по Москве. Там подтвердили, что заявления об избиениях действительно поступали. Сейчас правоохранители проводят проверку. Полицейские также подчеркнули, что проблема нехватки кадров действительно существует. В некоторых районах недокомплект составляет 50% и более, поэтому на каждого правоохранителя приходится слишком много заявлений.