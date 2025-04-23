23 апреля 2025 23:01 «Надел коньки и перекрыл кипяток». Жители ЖК в Одинцове не дождались помощи УК при аварии Юрист Хмелевской: в разливе кипятка из полотенцесушителя виноват собственник 0 0 0 Эксклюзив

Происшествия

Одинцово

ЖКХ

Коммунальные аварии

В ЖК «Одинбург» в Одинцове из-за гидроудара прорвались трубы, по этажам стал течь кипяток. Жители самостоятельно перекрыли воду и вызвали скорую помощь женщине с сильными ожогами ног. В адрес коммунальщиков посыпались жалобы. 360.ru выяснил, кто понесет ответственность за аварию.

Прорыв трубы с кипятком в Одинцове Примерно в четыре часа ночи 19 апреля в доме по Северной улице случился гидроудар в системе горячего водоснабжения. Как рассказала 360.ru жительница по имени Ирина, дом большой, переменной этажности с 14 по 24 этаж, оборудован индивидуальными тепловыми узлами. Там стоят барометры. После того, как специалисты управляющей компании отключили отопление, что-то пошло не так. Поток горячей воды хлынул в систему, сорвал краны и полотенцесушители в квартирах третьего корпуса.

Ночью рвануло, потому что было давление сильное, стояк прорвало по всем этажам в разных подъездах. <…> То есть что-то они там не сделали, плюс у них еще не было дежурного сантехника. Ирина Жительница ЖК «Одинбург»

Горячая вода стекала по инженерным коммуникациям в сантехнической нише. Пострадали около 10 квартир на разных этажах в нескольких подъездах. Ожоги ног от кипятка У жительницы студии на шестом этаже горячая вода снесла полотенцесушитель с креплений и разлилась настолько, что наполнила квартиру и хлынула через порог в подъезд. Пожилая женщина пыталась остановить поток и обварила ноги. Сначала она отказалась от госпитализации, чтобы привести дом в порядок, но потом попала в больницу в тяжелом состоянии. «Она эти дни пыталась что-то сушить сама, обтирать. Скорая помощь приехала, назначила ей какое-то лечение. Но она не справилась, у нее прямо сильно пошло — желтые волдыри. В общем, ее отправили в ожоговый центр в Подольске. <…> Ей предстоит пересадка кожи на ступни», — рассказала соседка пострадавшей.

Фото: 360.ru

Когда поток воды разлился по подъезду и потек по квартирам, консьерж разбудила соседей и попыталась связаться с управляющей компанией. Ее заявку не приняли, так как в контакт-центр имела право обратиться лишь собственница. Жильцы, не дождавшись помощи, взялись вычерпывать воду подручными средствами. «Один из мужчин надел коньки, прошел в квартиру к женщине и смог перекрыть эту воду. Это делали сами жильцы — вы представляете, сколько времени прошло? Больше получаса хлестал толстый поток кипятка, просто не дотронуться, даже пар на фотографиях виден», — сказала Ирина. Действия УК при прорыве трубы Когда люди собрали в подъезде почти всю воду, пришел мастер. Утром подоспел управляющий с насосом, но было уже поздно. «Управляющая компания до сих пор не пришла, не сделала акт. У них продолжаются эти протечки», — рассказала собеседница 360.ru. Водоснабжение возобновилось не во всем доме. В квартире Ирины протечка произошла 23 апреля — на пятый день после аварии. В управляющей компании ей заявили, что не успевают обрабатывать заявки. Как взыскать ущерб за коммунальную аварию В подобных ситуациях первым делом нужно обратиться в диспетчерскую, сообщил 360.ru юрист, основатель Консультационно-представительского Центра «Верус» Денис Хмелевской. Она существует у каждой УК.

Фото: 360.ru 1/3 Фото: 360.ru 2/3 Фото: 360.ru 3/3

«Звонок крайне важно фиксировать. В диспетчерской присваивается каждому звонку номер, и его нужно сохранить. Потому что существуют нормативы, в течение которых управляющая компания обязана перекрыть все стояки, чтобы прекратить течь горячей воды» — заявил он. Можно позвонить в городскую диспетчерскую, она доведет информацию до территориальной, где ее зафиксируют в журнале. В будущем жильцы смогут сослаться на эту заявку. Приехавшая на место ЧП аварийная служба сделает отметку о времени прибытия, устранении причины протечки и отъезде. По словам юриста, если разгерметизация произошла в центральной системе отопления, то за нее ответит УК. Но если в аварии виноват собственник, который сделал несанкционированную врезку, например, без согласования поставил новые батареи, то ответственность с УК снимут. Если же все случилось в системе горячего водоснабжения, к которой как раз подключаются полотенцесушители, то по умолчанию вина ляжет на собственника помещения.

Принципиально важно, где произошел разрыв. Система ГВС находится в компетенции собственника, потому что по закону раз она находится после запорной арматуры, которая внутри квартиры, то ее эксплуатация и содержание возлагается на него. И собственнику нужно доказать, что полотенцесушитель у него сорвало не потому что он его плохо сделал, а потому что в системе произошел очень мощный гидроудар. Денис Хмелевской Юрист

Если собственнику не удастся доказать, что гидроудар превысил нормативные показатели давления и случился по его вине, например, из-за неправильно установленного полотенцесушителя, но аварийная служба приехала позже нормативного времени, то ответственность распределиться между ним и УК, предупредил Хмелевской. Пострадавшим он посоветовал пойти в травмпункт, получить справку об обращении, задокументировать медицинские издержки и моральный вред, а потом пожаловаться в суд как на собственника, так и на УК.