На Урале мать ребенка с ОВЗ пожаловалась на угрозы из-за школьного конфликта
E1.ru: мать ребенка с ОВЗ на Урале хотела защитить его и сама подверглась травле
Учителя и родители заступились за директора школы №6 в Невьянске Ирину Бицюту, которую обвинили в халатности после того, как одноклассники затравили 11-летнего ребенка с задержкой психического развития. Об этом сообщил сайт E1.Ru.
Позиция матери школьника
Заявление на директора написала мать ученика. По ее словам, конфликт со школой начался еще три года назад, когда сына избили и сломали его телефон. Женщина рассказала, что мальчик постоянно приходит домой в синяках, а однажды зимой его раздели и выбросили верхнюю одежду за забор чьего-то частного дома. При этом классный руководитель заняла позицию, что пострадавший ребенок виноват сам.
Отец мальчика давно не живет с ними, хотя и участвует по мере возможности в воспитании. Сейчас он воюет в зоне спецоперации, что, по словам женщины, стало дополнительным предлогом для травли.
В январе в школе прошло собрание, на которое пригласили родителей тех, кто участвовал в буллинге. Однако мать пострадавшего не пригласили и не дали ей слова.
«Классный руководитель позвонила и сказала, что мой сын неадекватный и сам виноват в том, что на него напали», — рассказала она.
По ее словам, после нападений одноклассников мальчик долго вынужден принимать специальные препараты для психики.
В марте женщина написала заявление в полицию, но потом материалы забрал Следственный комитет и возбудил против директора уголовное дело.
Невьянский городской суд оставил Бицюту в должности, однако мать ученика не смирилась с этим решением и обжалует его в областной инстанции. При этом она рассказала, что ей самой начали угрожать.
Я столько наслушалась… Они обсуждали меня, не стесняясь, что я там нахожусь. Я не смогла пройти через главный вход. Следователь СКР меня провел по служебной лестнице, чтобы не разорвали там на части. На улице дежурила машина ППС.
Мать пострадавшего мальчика
Позиция сторонников директора
В поддержку директора выступили учителя и родители других учеников.
По мнению сторонников Бицюты, она полностью укомплектовала штат педагогов, несмотря на кадровый голод в регионе, а ученики не раз выигрывали олимпиады и спортивные соревнования.
При этом у 11% детей ограниченные возможности здоровья, а у 34 школьников родители участвуют или участвовали в СВО. Директор школы помогала детям, отцы которых погибли в бою, говорится в обращении к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.
«Просим критически осмыслить нападки одного родителя, стремящегося лишить ее возможности жить и трудиться на благо наших детей», — написали авторы обращения.
Претензии в адрес Бицюты ее сторонники считают необоснованными и бездоказательными.
Психолого-медико-педагогическая комиссия показала, что ребенок должен учиться по специально адаптированной образовательной программе.
В самом Следственном комитете эту историю никак не комментируют.