На Урале мать ребенка с ОВЗ пожаловалась на угрозы из-за школьного конфликта

E1.ru: мать ребенка с ОВЗ на Урале хотела защитить его и сама подверглась травле

Учителя и родители заступились за директора школы №6 в Невьянске Ирину Бицюту, которую обвинили в халатности после того, как одноклассники затравили 11-летнего ребенка с задержкой психического развития. Об этом сообщил сайт E1.Ru .

Позиция матери школьника

Заявление на директора написала мать ученика. По ее словам, конфликт со школой начался еще три года назад, когда сына избили и сломали его телефон. Женщина рассказала, что мальчик постоянно приходит домой в синяках, а однажды зимой его раздели и выбросили верхнюю одежду за забор чьего-то частного дома. При этом классный руководитель заняла позицию, что пострадавший ребенок виноват сам.

Отец мальчика давно не живет с ними, хотя и участвует по мере возможности в воспитании. Сейчас он воюет в зоне спецоперации, что, по словам женщины, стало дополнительным предлогом для травли.

В январе в школе прошло собрание, на которое пригласили родителей тех, кто участвовал в буллинге. Однако мать пострадавшего не пригласили и не дали ей слова.