На Кубани пациентку при смерти отправили в Москву без согласия семьи: почему это допустили

Тяжелобольную жительницу Краснодара вывезли в Москву без согласия дочери

Жительница Краснодара Елена едва не потеряла свою тяжело больную мать — та неожиданно исчезла из больницы. Дочь не смогла выяснить у персонала, куда пропала женщина, и в отчаянии обратилась к адвокату. Спустя время выяснилось, что пациентку увезли на обследование в Москву, не предупредив об этом родственников.

Тайно вывезли из больницы

Адвокат Виктория Вашурина в беседе с 360.ru рассказала, что мать ее клиентки исчезла 19 января.

«Она уже находилась в паллиативном состоянии, когда человек не говорит, не ходит, не двигается и плохо уже глотает», — отметила юрист.

В больнице затруднились сказать, что именно случилось с пациенткой, и где она находится. Чтобы выяснить правду, дочь написала заявление в прокуратуру и СК.

«Пока мы не видели ни одного подтверждающего документа о том, что женщина жива, о том, что она поехала на какие-то исследования, находясь в таком состоянии», — добавила адвокат.

Дочь пациентки Елена заявила нам, что всегда была на связи с санитаркой и продолжала ухаживать за матерью, но никто ей ничего не говорил о транспортировке в Москву.

«В воскресенье, вечером 18 января, я видела ее последний раз в больнице и ушла, так как в 20:00 закончилось время посещений. Утром в понедельник я находилась на работе, а не в больнице. Чисто случайно, через своего знакомого узнала, что мамы в больнице нет», — подчеркнула она.

Отвезли в Москву и обратно

Елена уточнила, что хочет ознакомиться со всеми документами и выяснить, зачем ее мать повезли в Москву в предсмертном состоянии на обследование.

По ее словам, до исчезновения женщине в больнице ставили противоречивые диагнозы и отказывались транспортировать в другие медучреждения. В качестве причины они называли отсутствие мест или говорили, что пациентка не перенесет дорогу.

Родственникам больной также сообщили, что пациентка безвозвратно утратила когнитивные функции из-за новообразований в мозге.

Важно отметить, что врач мне сказал, что она до кончины будет находиться в их больнице. Для этого она и переведена. <…> Хаос, который здесь творится, и то, что они с моей семьей сделали за это время, это просто не описать словами.

Елена

В пресс-службе краснодарского УМВД отметили, что провели проверку по факту исчезновения пациентки из больницы и не подтвердили пропажу человека.

«Медицинским учреждением ей оказываются необходимые бесплатные медицинские услуги, в том числе, путем ее транспортировки на автомобиле Скорой медпомощи в специализированное медучреждение в Москву и обратно, о чем ее родственники были уведомлены», —уточнили в ведомстве.

В региональном Минздраве в ответ на запрос 360.ru комментировать ситуацию отказались.

