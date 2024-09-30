Сегодня 12:05 Мужчина сгорел заживо в ЖК «Селигер Сити» в Москве. В квартире рвануло баллоны с газом После пожара в ЖК «Селигер Сити» в Москве возбудили дело 0 0 0 Фото: прокуратура Москвы Происшествия

Пожары

Москва

Один человек погиб и двое пострадали в результате сильного пожара в жилищном комплексе «Селигер Сити» в Москве. По предварительным данным, причиной ЧП стали газовые баллоны, которые оставили в одной из квартир рабочие, занимавшиеся монтажом натяжных потолков. 360.ru собрал все, что известно о происшествии на севере столицы.

ЖК «Селигер Сити» находится в Ильменском проезде. В ночь на 30 сентября в одной из квартир на пятом этаже произошел взрыв газовых баллонов. Их использовали для установки натяжных потолков.

Очевидцы случившегося рассказали Mash, что видели, как баллоны заносили в дом буквально накануне. Когда произошло ЧП, они насчитали как минимум шесть взрывов. По данным Shot, в общей сложности, по информации источника канала, их было от пяти до восьми.

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«Первый взрыв был в 02:45 и сразу же из окон стали вылезать люди, звать на помощь и пытаться спрыгнуть. Потом соседи стали стучать во все двери и кричать, что нужно выбегать. Пока собирались, было еще несколько взрывов. Первый подъезд не пострадал, нас впустили в квартиры около 06:30 утра. Во второй подъезд впустили только за документами и обратно — так как есть опасность, что какие-то перекрытия могут еще рухнуть», — поделился в беседе с 360.ru один из жильцов.

Огонь быстро распространялся на верхние этажи здания. В местном чате делились кадрами, как неравнодушные соседи сбросили со своего балкона матрас, чтобы его могли использовать для спасения мужчины, оказавшегося в огненной ловушке. Никаких других вариантов, кроме прыжка вниз, у него не оставалось.

Очевидцы смогли поймать жильца. Правда, по предварительным данным, он все равно получил травмы. С места ЧП мужчину доставили в больницу. По официальным данным МЧС, в здании горели квартиры с пятого по восьмой этаж — огонь успел охватить 100 квадратных метров. Из дома спасли семерых человек. Двое, в том числе ребенок, пострадали. С пламенем боролись 88 специалистов и 27 единиц техники. Полностью ликвидировать пожар удалось в 04:25.

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Кто погиб в ЖК «Селигер Сити» Жертвой пожара в жилом комплексе стал один человек. Эти данные официально подтвердили в региональных СК и прокуратуре. Но никаких подробностей о погибшем не привели. По информации Shot, жертвой стал 38-летний мужчина. Он заживо сгорел в своей квартире. Недвижимость купил недавно, хотел отремонтировать жилье и перевезти туда семью. Пока там шли работы, погибший жил в Химках. Но именно в ночь ЧП решил остаться в этой квартире.

Фото: прокуратура Москвы / Telegram 1/4 Фото: прокуратура Москвы / Telegram 2/4 Фото: прокуратура Москвы / Telegram 3/4 Фото: прокуратура Москвы / Telegram 4/4

По факту случившегося возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Газовые баллоны, которые самопроизвольно взорвались в квартире, использовали для монтажа натяжного потолка, уточнили в столичном ГСУ СК. В рамках дела проведут ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническую и судебно-медицинскую. Сейчас следователи продолжают допрашивать свидетелей происшествия. Обстоятельства смертельного пожара также устанавливает прокуратура города. По информации РЕН ТВ, в квартире погибшего мужчины было около 10 газовых баллонов. Тело жертвы случившегося сильно пострадало, добавил источник канала. Кроме того, по его словам, взрывы буквально «уничтожили» две квартиры в здании.