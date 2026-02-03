«Муж рухнул на колени»: вскрылись детали гибели матери-иностранки и чуда с ее детьми
Источник 360.ru: мать-иностранка сбросила детей с 16-го этажа и прыгнула за ними
Молодая мать с двумя младенцами выпала с 16-го этажа дома в поселке под Санкт-Петербургом. Женщина погибла на месте, однако ее дети упали в глубокий снег и чудом выжили.
О деталях происшествия рассказал очевидец в беседе с 360.ru. Все случилось ранним утром в понедельник, 2 февраля. Предварительно, девушка сама сбросила детей с балкона.
«Начала шевелиться маленькая девочка»
Очевидец трагедии уточнил, что в момент происшествия шел на работу. Сначала он принял падающие силуэты за сошедший с крыши снег.
«Утро, очень холодное. Снег. Вижу — что-то белое упало. Не обратил внимания. Подхожу уже на метра три ближе и тут женщина упала. Я растерялся. Рядом начала шевелиться маленькая девочка. Понял, что-то нездоровое», — рассказал мужчина.
Несмотря на падение с огромной высоты, оба ребенка выжили. Старшая девочка (около двух лет) после падения смогла самостоятельно встать на ноги.
«Старший ребенок встал, кричал, ходил, подошел ко мне. Я первичный осмотр сделал, ручки-ножки целы, открытых травм нету. У нее над бровью была шишка, и кровь шла из правого уха. Она переставала плакать, но как только начинала младшая — эта снова присоединялась», — добавил очевидец.
Поведение второго ребенка, годовалого младенца, напугало мужчину больше.
«Маленькая девочка, она лицом в асфальт лежала. Я даже боялся сперва вообще брать ее как-то на руки», — объяснил он.
Свидетель вызвал скорую. Детей экстренно госпитализировали. Медики диагностировали у пострадавших гематомы и ушибы.
Почему за девушкой не уследили родственники
Очевидец с товарищем пытались найти место, откуда упала женщина. На 16-м этаже дома уже другие соседи обнаружили пустую коляску.
Выяснилось, что в квартире в это время находились близкие, которые даже не подозревали о происходящем.
«Муж уехал на работу утром. С ней остался свекор, спал в соседней комнате. Она потихоньку вышла, собрала коляску, детей и ушла на 16-й. Когда муж приехал: „А что случилось?“ Ему не сказали ничего. Показали, что произошло. Он на колени рухнул и плакал. Я уходил, он все так же сидел и плакал там», — добавил свидетель.
«Фонтанка» утверждает, что женщина — гражданка другого государства. Какого именно, не уточнялось. По версии того же издания, оба ребенка в тяжелом состоянии, они в реанимации.
Погибшей было всего 23 года. Соседи охарактеризовали семью как благополучную. По предварительной версии, причиной происшествия могла стать тяжелая послеродовая депрессия.
Прокуратура уже возбудила уголовное дело по статье о покушении на убийство двух малолетних и проверяет медиков, которые должны были следить за состоянием молодой матери.