«Муж рухнул на колени»: вскрылись детали гибели матери-иностранки и чуда с ее детьми

Источник 360.ru: мать-иностранка сбросила детей с 16-го этажа и прыгнула за ними

Молодая мать с двумя младенцами выпала с 16-го этажа дома в поселке под Санкт-Петербургом. Женщина погибла на месте, однако ее дети упали в глубокий снег и чудом выжили.

О деталях происшествия рассказал очевидец в беседе с 360.ru. Все случилось ранним утром в понедельник, 2 февраля. Предварительно, девушка сама сбросила детей с балкона.

«Начала шевелиться маленькая девочка»

Очевидец трагедии уточнил, что в момент происшествия шел на работу. Сначала он принял падающие силуэты за сошедший с крыши снег.

«Утро, очень холодное. Снег. Вижу — что-то белое упало. Не обратил внимания. Подхожу уже на метра три ближе и тут женщина упала. Я растерялся. Рядом начала шевелиться маленькая девочка. Понял, что-то нездоровое», — рассказал мужчина.

Несмотря на падение с огромной высоты, оба ребенка выжили. Старшая девочка (около двух лет) после падения смогла самостоятельно встать на ноги.

«Старший ребенок встал, кричал, ходил, подошел ко мне. Я первичный осмотр сделал, ручки-ножки целы, открытых травм нету. У нее над бровью была шишка, и кровь шла из правого уха. Она переставала плакать, но как только начинала младшая — эта снова присоединялась», — добавил очевидец.

Поведение второго ребенка, годовалого младенца, напугало мужчину больше.

«Маленькая девочка, она лицом в асфальт лежала. Я даже боялся сперва вообще брать ее как-то на руки», — объяснил он.