«Море было страстью». Семья пропавшего в Приморье моряка объявила награду в 1 млн рулей за информацию о нем

Во Владивостоке уже неделю ищут пропавшего 42-летнего моряка Андрея Варченко. Родственники считают, что он жив, и предлагают один миллион за любые сведения, которые помогут его найти. Подробности 360.ru рассказала супруга Ирина.

Андрей отправился на катере Yamaha к острову Елена 7 октября. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Судно, оснащенное двумя мощными моторами, вряд ли могло сломаться. Как рассказала Ирина, ее супруг не рыбак, но часто ходил в море. Его это очень успокаивало.

Море было для него отдушиной, его страстью, любовью. Ирина

Родственники Андрея думают, что у него случился приступ или закончилось топливо. Последний сигнал с его катера зафиксировали в районе поселка Посьет. «Больше никакой информации у нас нет, нигде его не находили, не видели. Мы облетали два раза вертолетом акваторию, нанимали катера, они искали, шерстили, в том числе остров Фуругельма, то есть все до границы. МЧС искали, но вообще никаких следов нет», — добавила она. По словам девушки, спасатели по регламенту все отработали. Они сказали, что могут искать дальше, но нужна новая вводная информация, которой сейчас нет. «Сейчас в Посьете находится его брат, дочь и племянница, они просто самостоятельно арендуют катера и обходят акваторию», — отметила собеседница 360.ru.

Фото: 360.ru 1/3 Фото: 360.ru 2/3 Фото: 360.ru 3/3

По словам Ирины, на катере всегда была питьевая вода в пятилитровых канистрах. Из одежды — кофты, пледы, гидрокостюмы, спасательные жилеты. Но еду с собой в поездку Андрей не брал. «По камерам, он пошел на катер без каких-либо пакетов. Если там что-то и было, может, какие-нибудь там пару пачек лапши быстрого приготовления. Прям еды мы там не держали никогда, но у него есть обогреватель, есть газовые баллоны, газовая печка для того, чтобы согреться», — пояснила Ирина. Когда мужчина выходил в море, шторма не было. Только небольшой ветер. Ирина подчеркнула, что в целом погода была нормальной. Она испортилась на следующий день.

Тем не менее ничего критичного там не было. Он был опытным моряком, он во всем этом понимает, разбирается, уже не первый год владеет катером, сам ходит. Для него я не думаю, что это было бы какой-то проблемой. Ирина

Она добавила, что объявила вознаграждение в один миллион рублей за информацию, которая поможет найти мужа. По словам женщины, ей присылали фото катеров, но судна супруга на них не было.