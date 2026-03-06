Сегодня 21:53 «Могут сожрать». В Красноярске стая псов терроризирует целый район В Красноярске во дворе жилого дома собака напала на ребенка 0 0 0 Эксклюзив

В Красноярске во дворе жилого дома на Свердловской улице, 6б, собака напала на ребенка. Местные жители утверждают, что проблема с бездомными животными существует давно, и это уже не первый подобный случай. В ситуации разбирался 360.ru.

Собак не видят в упор Мать пострадавшей девочки Ольга рассказала 360.ru, что ребенка спасли два слоя штанов. Школьница отделалась ссадиной и синяком.

Стая собак терроризирует наш район с декабря. Несколько раз отправляли заявки. Отлов приезжает, собак не видит в упор, наверное, и уезжают. Для них, я так поняла, нужно, чтобы кого-то именно укусила собака, тогда они ее заберут. Ольга местная жительница

Собеседница отметила, что на ее дочь и еще одного мальчика могла напасть одна и та же собака. «У меня есть все основания думать, что это именно она. Ее никто не выловил», — подчеркнула Ольга.

Нападавший пес — чипирован. За последние три месяца жительница неоднократно писала жалобы, но безрезультатно. «Есть случаи, когда они стаей прям набрасывались на одну женщину, ее еле-еле отбили прохожие, потом — на другую. Она успела в машину прыгнуть. Детей тоже обступали», — добавила она. Одного ребенка в угол загнали, прохожий в последний момент помог спастись.

Для меня дикость в 21 веке, что возле подъезда тебя может, грубо говоря, сожрать стая собак, как в доисторические времена. Ольга местная жительница

На нападения собак жильцы жаловались и раньше. Некоторых возмужало, что соседи подкармливают животных у подъездов. «Жители района, которые прокормили вот этих „милых собачек“ прямо у подъездов делают нам медвежью услугу. Сегодня на меня кинулась и цапнула за ногу белая псина. Спас длинный пуховик, хотя я и через него укус почувствовала, вызвала определенные службы, хорошо, что на меня, а не на ребенка! Одумайтесь, люди! Хватит их кормить во дворе!» — возмутилась одна из жительниц, Анна.

Бездомные псы крайне агрессивны, они бросаются и на домашних питомцев. Один из них, например, подкрался к собаке местной жительницы Снежанны и вцепился зубами. По ее словам, «когда беспризорные животные шайкой, то кидаются еще хлеще». Она призналась, что купила специальный отпугиватель для собак, но он не помогает.