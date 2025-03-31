31 марта 2025 09:21 Мать с тремя детьми отказались пускать в самолет в Кольцово. Причина — опоздание на минуту E1.RU: многодетную мать не пустили на борт в Кольцово из-за опоздания на минуту 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Происшествия

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово мать с тремя детьми и еще троих пассажиров не пустили на рейс авиакомпании «Победа». Причиной стало то, что они опоздали на посадку всего на одну минуту.

Екатерина и ее близкие собирались отправиться в Сочи. Они прибыли в Кольцово из Нижнего Тагила. На поездку ушло около 200 тысяч рублей, включая стоимость авиабилетов, бронирование отеля и покупку билетов в «Сочи Парк» и «Скай Парк». Самолет рейсом DP-340 должен был вылететь из Кольцово 14 марта в 6:15, уточнило издание E1.RU.

Екатерина приехала в аэропорт заранее, в три часа ночи. Вместе с друзьями она стала ждать начала регистрации на рейс. Когда регистрация закончилась и тагильчанка прошла досмотр, было уже 4:20. В это время она решила покормить детей.

Фото: Foto: Frank Sorge, via www.imago/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

По расписанию посадка завершилась в 6:00, но компания прибыла к стойке регистрации в 6:01. В результате всех семерых пассажиров не допустили на борт. Затем, по словам Екатерины, в аэропорт вызвали сотрудников полиции.

Пока длилось разбирательство, билеты Екатерины и ее друзей продали другим пассажирам, а в 6:09 их без проблем пропустили на борт самолета.

Когда нас не пустили в самолет, мы стояли у прохода. Через десять минут пришли три человека, и их посадили на рейс. Я снимала видео, на запись попал билет одного из пассажиров — на нем было указано наше место! Екатерина

В итоге компания аннулировала билеты на обратный рейс. Возвращать деньги за билеты отказались. В ответ на обращение Екатерины представители авиакомпании «Победа» сообщили, что провели внутреннее расследование. Посадка на рейс DP-340 была завершена в 6:00. Однако женщина с детьми прибыла в зону посадки на минуту позже — в 6:01, поэтому их не допустили к вылету.

Также в авиакомпании отметили, что время окончания посадки указано в талоне: на билете отмечено, что посадка идет до 5:50.

Фото: Alena Vodonaeva/Instagram.com / www.globallookpress.com

«При опоздании на регистрацию либо на посадку, независимо от причин опоздания, клиент теряет право на воздушную перевозку. Уплаченная плата не возвращается», — подчеркнули представители перевозчика. Екатерину вместе с тем возмутило, что других пассажиров, купивших билеты на те же места, что и ее семья, допустили к вылету после того, как она опоздала. В «Победе» заявили, что места клиентов, не явившихся на регистрацию либо посадку, освобождаются.

Сотрудники аэропорта или члены экипажа вправе предложить такие места другим клиентам, своевременно прошедшим предполетные формальности. Авиакомпания «Победа»

При этом, согласно данным сервиса «Яндекс Путешествия», самолет, на котором должна была улететь Екатерина, и вовсе задержался в Кольцово на 20 минут.