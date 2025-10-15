«Машина всмятку»: последствия жуткой аварии в Копейске
ГАИ: серьезная авария произошла в Копейске, есть пострадавшие
Жесткая авария произошла на проспекте Победы в Копейске. ВАЗ-2114 влетел под фуру. Все, кто находился в легковушке, пострадали. Подробности — в материале 360.ru.
В считанные минуты на место происшествия прибыли все экстренные службы. Спасатели быстро извлекли людей из легковушки.
«Видела, как вытаскивали мужчину из машины и увезли на реанимации», — рассказала 360.ru очевидец.
Другая местная жительница уточнила, что она с мужем собирались спать, но услышали дикий шум тормозов, а затем грохот от столкновения.
«Сразу же побежали к окну и увидели, как машина всмятку влетела в фуру. Ну, а там уже и люди начали сбегаться. <… > Девушку вытащили быстро очень, стали помогать. Как вытащили второго человека, я не увидела, а вот остальных двоих очень долго вытаскивали, ну и сразу увозили в скорой», — сообщила очевидец.
Она добавила, что последние два человека, которых вытащили, были в ужасном состоянии.
«Но пишут, что все живы. Надеюсь, не калеки», — отметила она.
Соседка отметила, что, по мнению ее мужа, виноваты в ДТП оба водителя. Фура ехала не по крайней левой полосе, как должна была, и начала поворачивать.
«А ребята на машине просто пытались уйти от столкновения, но перепугались и в итоге ничего не смогли сделать. Они тормозили достаточно долго, видимо, гнали сильно, вот и результат», — подчеркнула местная жительница.
Очевидцы добавили, что с самого начала и до конца наблюдали «душетрепещющее зрелище».
«Когда доставали человека, так сразу думаешь: „Лишь бы живой“. Очень мало шансов было, но они будто и правда в рубашках родились. Надеюсь им будет это уроком, но с малыми последствиями… Молодые ведь», — сказала одна из свидетельниц аварии.
Она обратила внимание, что на этом перекрестке постоянно что-то случается.
Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, 14 октября около 23:30 грузовик Shacman с полуприцепом Krone, по предварительным данным, не занял крайнее левое положение при повороте налево и столкнулся с автомобилем ВАЗ 2114-40, который ехал в попутном направлении.
«В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ 2114-40: девушки 2004 и 2006 года рождения и мужчина 1990 года рождения. Все госпитализированы», — заключили в ведомстве.