«Машина всмятку»: последствия жуткой аварии в Копейске

Жесткая авария произошла на проспекте Победы в Копейске. ВАЗ-2114 влетел под фуру. Все, кто находился в легковушке, пострадали. Подробности — в материале 360.ru.

В считанные минуты на место происшествия прибыли все экстренные службы. Спасатели быстро извлекли людей из легковушки.

«Видела, как вытаскивали мужчину из машины и увезли на реанимации», — рассказала 360.ru очевидец.

Другая местная жительница уточнила, что она с мужем собирались спать, но услышали дикий шум тормозов, а затем грохот от столкновения.

«Сразу же побежали к окну и увидели, как машина всмятку влетела в фуру. Ну, а там уже и люди начали сбегаться. <… > Девушку вытащили быстро очень, стали помогать. Как вытащили второго человека, я не увидела, а вот остальных двоих очень долго вытаскивали, ну и сразу увозили в скорой», — сообщила очевидец.

Она добавила, что последние два человека, которых вытащили, были в ужасном состоянии.

«Но пишут, что все живы. Надеюсь, не калеки», — отметила она.

Соседка отметила, что, по мнению ее мужа, виноваты в ДТП оба водителя. Фура ехала не по крайней левой полосе, как должна была, и начала поворачивать.

«А ребята на машине просто пытались уйти от столкновения, но перепугались и в итоге ничего не смогли сделать. Они тормозили достаточно долго, видимо, гнали сильно, вот и результат», — подчеркнула местная жительница.