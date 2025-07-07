Мальчика изнасиловали в лагере под Челябинском. Отец обвинил воспитателей в сокрытии
СК: Бастрыкину доложат о расследовании по факту изнасилования ребенка в лагере
Трое подростков надругались над семилетним мальчиком в детском лагере на берегу озера Увильды в Челябинской области. О произошедшем рассказал отец пострадавшего — участник специальной операции.
Что известно об изнасиловании ребенка в лагере под Челябинском
По словам папы мальчика, все случилось в период с 9 по 11 июня в учреждении «Юность». Ребенка отправили в лагерь под присмотром друга семьи и его жены, которые обещали обеспечить безопасность пострадавшего.
«Дорогие соотечественники родного краснознаменного города Копейск. Хочу предать огласке страшное происшествие, которое случилось с моим маленьким сыном семи лет. Я являюсь действующим участником СВО, сейчас нахожусь в зоне проведения специальной военной операции. К моему сыну были применены насильственные действия сексуального характера со стороны более взрослых детей», — рассказал мужчина в видеообращении, которое опубликовала в Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Воспитатели узнали о случившемся, установили всех причастных к случившемуся, но никак не защитили ребенка, заявил отец.
«Мне хотелось бы призвать все органы, власти нашего города, чтобы это преступление, халатность и скрытие данного преступления были наказаны. Это наши дети, так нельзя поступать!» — сказал он.
Как отреагировал СК
Родители мальчика обратились в Следственный комитет села Аргаяш. Изначально ведомство провело проверку и отказало в возбуждении уголовного дела в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности, сообщил 74.RU заместитель руководителя аппарата уполномоченных по правам ребенка в Челябинской области Игорь Майоров.
Материалы проверки направили в МВД.
Позже пресс-служба СК России сообщила о возбуждении двух уголовных дел по факту произошедшего.
«Обращения к администрации учреждения и педагогам результатов не принесли, мер реагирования до настоящего времени не принято. Отмечается, что сотрудники лагеря попытались скрыть произошедшее. В СУ СК России по Челябинской области по данному факту возбуждены два уголовных дела», — следует из публикации.
Председатель Следкома Александр Бастрыкин потребовал у руководителя СУ СК по Челябинской области Алексея Колбасина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
В лагере «Юность» 360.ru отказались комментировать ситуацию из-за «следственных действий».
Пострадавший ребенок сейчас находится дома с мамой. Они отказались от помощи психологов. Трое подозреваемых тоже дома, сообщил Ura.ru.