Мальчика изнасиловали в лагере под Челябинском. Отец обвинил воспитателей в сокрытии

СК: Бастрыкину доложат о расследовании по факту изнасилования ребенка в лагере

Трое подростков надругались над семилетним мальчиком в детском лагере на берегу озера Увильды в Челябинской области. О произошедшем рассказал отец пострадавшего — участник специальной операции.

Что известно об изнасиловании ребенка в лагере под Челябинском

По словам папы мальчика, все случилось в период с 9 по 11 июня в учреждении «Юность». Ребенка отправили в лагерь под присмотром друга семьи и его жены, которые обещали обеспечить безопасность пострадавшего.

«Дорогие соотечественники родного краснознаменного города Копейск. Хочу предать огласке страшное происшествие, которое случилось с моим маленьким сыном семи лет. Я являюсь действующим участником СВО, сейчас нахожусь в зоне проведения специальной военной операции. К моему сыну были применены насильственные действия сексуального характера со стороны более взрослых детей», — рассказал мужчина в видеообращении, которое опубликовала в Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Воспитатели узнали о случившемся, установили всех причастных к случившемуся, но никак не защитили ребенка, заявил отец.

«Мне хотелось бы призвать все органы, власти нашего города, чтобы это преступление, халатность и скрытие данного преступления были наказаны. Это наши дети, так нельзя поступать!» — сказал он.