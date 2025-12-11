Сегодня 17:26 Людоед на пожизненном. Как «белинский потрошитель» выбирал своих жертв? 0 0 0 Фото: Александр Бычков в суде. Кадр из новостей Первого канала / Википедия Происшествия

Поймать «белинского потрошителя» было непросто. Дело не в особой изворотливости маньяка — просто никто из горожан и подумать не мог, что невысокий картавый парень с трудным детством мог убивать людей. Если бы не случай, кто знает, сколько еще было бы жертв, за лишение жизни которых пришлось бы отвечать невиновному.

Город Белинский и его обитатели Город Белинский Пензенской области и сегодня с трудом дотягивает до девяти тысяч жителей. Когда-то поселение называлось Чембар, но в 1948-м его переименовали в честь литературного критика и публициста Виссариона Белинского. Он провел тут детские годы. Вот в этом-то городе и родился весной 1988-го Александр Бычков, а спустя два года и его брат Сергей. Их отец, Владимир Бычков, был родом из села Пушанино, поначалу работал комбайнером, затем стал мастером ремонта холодильного оборудования. Мать, Ирина Бычкова, родив двоих сыновей, начала выпивать. Скоро запил и супруг. Дети чаще всего были у бабушки, пока родители весело проводили время в одноэтажном домике, который она им купила. Когда отцу исполнилось 40 лет, он покончил жизнь самоубийством. Поговаривали, что это наследственное: его родитель тоже был со странностями, несколько раз его вытаскивали из петли, пока тот все-таки не завершил задуманное.

Пенсию ребят по потере кормильца вдова спускала на выпивку, а сыновей заставляла возить на продажу пучки укропа, собирать металлолом. Без 100 рублей в день возвращаться домой было опасно: в таком случае детей ждали жестокие побои. Позднее Александр вспоминал, что их лупили толстым проводом от большого кипятильника, «а пикнешь — еще прибавят». Иногда братья лазили по чужим сараям. Их нередко ловили на воровстве, но, как правило, жалели и отпускали. Бывало они подряжались на работу: вскапывать огород, помочь собрать мусор на участке. Люди не только платили мальчишкам, но и старались их подкормить — очень уж жалко было этих детей, вечно голодных, грязных и одетых в обноски.

Фото: Александр Бычков в детстве. Фото из д/ф «Пожиратель сердец. Дело пензенского маньяка» / «ВКонтакте»

В школе братья получали бесплатное питание, родители одноклассников сбрасывались деньгами, чтобы купить им одежду и обувь. Тихие, худые мальчишки так и не завели себе друзей. Александр много читал, любил смотреть кино. Любящая мамаша тем временем родила еще одного сына — соседи утверждали, что это был результат крепкой дружбы женщины с бригадой таджиков. Взяв материнский капитал, Ирина Бычкова купила себе комнату в общежитии. К тому времени подросший старший сын научился отбиваться от мамашиных побоев и однажды даже сам избил родительницу. С ожесточением колотил он и младшего брата Сергея, даром что сам был мелким и щуплым.

Фото: Памятник В. И. Ленину в Белинском. Anastasia Galyamicheva / Википедия

Юность маньяка После школы Александр окончил ПТУ по специальности «слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин», устроился вахтером в районную администрацию и поступил в местное педагогическое училище на факультет информатики, благо конкурса практически не было. Расчет был прост: пока учился, продолжал получать пенсию по потере кормильца. Парень сидел на занятиях тише воды ниже травы, не участвовал в мероприятиях и часто пропускал пары из-за подработок. Однако ему разрешали позже сдавать темы на зачетах. К тому же оформили ему специальную социальную стипендию, выписывали материальную помощь. Однако скоро Бычков перестал ходить в училище — ушел в академический отпуск, чтобы ухаживать за братом. Сергея сильно избили и выбросили на ходу из машины. Говорили, что это была расправа за долги или воровство. Парень выжил чудом, но стал инвалидом. Старший брат ухаживал за ним, бегал работать за мать, когда та уходила в загул, присматривал за сводным Русланом: водил в садик, кормил, гулял. На учебу Бычков так и не вернулся.

Фото: Александр Бычков. Фото из д/ф «Пожиратель сердец. Дело пензенского маньяка» / «ВКонтакте»

«Белинский потрошитель» Хотя у Бычкова действительно были трудное детство и юность, вокруг него оставалось немало людей, которые стремились помочь. Вот только он предпочитал равняться на других персонажей. Набил на предплечье надпись «Браконьер», еще в средней школе форсил, что любит сырое мороженое мясо и сырую же рыбу, очертя голову лез в драки и мечтал найти обидчиков Сергея. Когда заболела и слегла бабушка, ее перевезла к себе в село Поим старшая дочь. Бычков перебрался в пустой дом и стал жить там один. Ходил только в черном, брил наголо голову. С девушками отношения не клеились: завел было себе подругу, но она мало того что ушла, так еще и пустила слух о его несостоятельности как мужчины. Однажды 17 сентября 2009 года Бычков приехал в Белинский в районный архив за документами для оформления пенсии. После зашел в рюмочную и там познакомился с 60-летним Евгением Жидковым. Слово за слово и парень пригласил нового знакомого переночевать у него. Уже дома ночью возникла перепалка, и хозяин убил гостя ударом ножа.

Фото: Кадр следственного эксперимента: Бычков показывает на манекене, как убивал одну из своих жертв / Публичное достояние

После этого Бычков начал убивать бродяг или выпивох. Он знакомился с ними, заманивал в безлюдное место, предлагая вместе «уговорить» бутылку. После возлияний убивал ударом ножа под челюсть и до одури бил по голове молотком, который, в отличие от ножей, не выбрасывал. Среди убитых оказался и один из бывших сожителей матери. Тела своих жертв убийца расчленял и закапывал за собственным домом или свалке. Позднее выяснилось, что Бычков был еще и каннибалом: иногда он вырезал у своих жертв печень и сердце, чтобы затем съесть.

Самого себя Бычков считал «одиноким волком», который уничтожал бродяг и алкоголиков вроде собутыльников матери. Он цитировал Эрнеста Хемингуэя: «Ничто не может сравниться с охотой на человека. Тот, кто узнал и полюбил ее, больше не обращает внимание ни на что другое». Кстати, цитатка подрезана не из эссе для Esquire или романа «По ком звонит колокол», а из кинотриллера.

Поимка маньяка Осенью 2010 года в Белинском нашли расчлененные тела трех человек. На скамью подсудимых попал местный душевнобольной инвалид II группы. Его признали виновным в убийствах и отправили на принудительное лечение. Между тем настоящий преступник остался на свободе и не слишком заботился о том, чтобы заметать следы. Бычков был уверен, что его тщедушная фигура уже сама по себе была алиби. Мало кто знал, что он отличался недюжинной силой: мать с детства заставляла его таскать тяжести. Однако на всякий случай он совершал преступления с мая по сентябрь: тогда в городе было множество рабочих и строителей из стран СНГ. Тактика сработала: полиция и вправду первым делом отрабатывала версии причастности к убийствам приезжих. Неизвестно, сколько бы еще искали (и искали бы вообще) убийцу, но его подвела банальная кража. В ночь на 21 января 2012 года Бычков влез в магазин «Все для дома» и утащил три садовых ножа и около 10 тысяч рублей.

Фото: Кристина Варр. Фото из д/ф «Пожиратель сердец. Дело пензенского маньяка» / «ВКонтакте»

Житель «Вологодского пятака» После кражи вор заснул в баре, тамошние завсегдатаи видели у него новые ножи и деньги. Полиция задержала 23-летнего Бычкова через пару дней. Тогда он неожиданно сознался не только в краже, но и в убийствах. Особенно напирал на свое благородство — дескать никогда не трогал женщин и детей. Слова парня подтвердил его дневник: там между философскими размышлениями были описаны 11 убийств и поедание человечины. Также следователи нашли при обыске окровавленную одежду, молоток, которым маньяк убивал своих жертв, брызги крови. Судебно-психиатрическая экспертиза хоть и выявила наличие у Бычкова смешанного расстройства личности, но посчитала его вменяемым. Факты каннибализма, как и несколько убийств, доказать не удалось, однако девяти эпизодов хватило, чтобы маньяк получил пожизненное заключение в колонии особого режима. Апелляция не помогла: приговор оставили без изменения.

Фото: Вход в колонию для пожизненного заключения на острове Огненный. Антон Денисов / РИА «Новости»

Бычкова отправили на остров Огненный Вологодской области в ИК-5, известную в народе как «Вологодский пятак». Эта колония, кстати, несколько раз засветилась в кино: в фильме Василия Шукшина «Калина красная», в картине «Шизофрения» с Александром Абдуловым в главной роли и в сериале «Метод». Что касается осужденного инвалида, то его амнистировали. Следователь ОВД Белинского района, который «расколол» невиновного и отдал его под суд, остался без наказания: уголовное дело против него быстро закрыли за отсутствием состава преступления.

Фото: ШИЗО в колонии для пожизненного заключения на острове Огненный. Антон Денисов / РИА «Новости»

Жена и сын маньяка Удивительно, но за решеткой убийца Бычков устроил свою личную жизнь. Молодая экзальтированная американка Кристина Варр прочла о русском серийном убийце и решила написать ему письмо. После трехлетней переписки девушка приехала в Россию и добилась свидания с маньяком.

Фото: Кристина Варр. Фото из д/ф «Пожиратель сердец. Дело пензенского маньяка» / «ВКонтакте»

На втором свидании русский убийца и американка заключили официальный брак, а на третьем зачали сына, который сейчас живет с матерью в США. Варр учится на адвоката и надеется добиться экстрадиции мужа к себе на родину: якобы там у него будет шанс показать «свою доброту и открытое сердце» и выйти на свободу. До последнего времени Варр материально поддерживала свою свекровь. Та же, в свою очередь, всегда настаивала, что ее сын невиновен: дескать всегда тихий был, людей даже словом обидеть боялся. Одного в пьяной драке еще мог бы прирезать, но чтобы пачка убийств — никогда.