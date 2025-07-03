Сегодня 14:32 Летальные катастрофы футболистов: Диогу Жота, Кипиани и другие 0 0 0 Фото: IMAGO/Paul Terry / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Трагическая новость в футбольном мире. В автокатастрофе в Испании погиб участник двух чемпионатов Европы форвард английского «Ливерпуля» Диогу Жота. Ему было 28. Вместе с ним разбился его 26-летний брат Андре. Новость — как ледяной душ для болельщиков клуба, сборной Португалии и всех неравнодушных.

Еще не столь давно Диогу Жота праздновал победу в чемпионате Англии по футболу. Голландец Арне Слот привел легендарный клуб к юбилейному, двадцатому чемпионству. Это рекорд для страны Соединенного Королевства. И «красные» были прекрасны (вот только в Лиге чемпионов не сложилось). Жота, правда, не блистал. В прошедшем сезоне за основу выходил в чемпионате редко. Да и не сказать, что в «Ливерпуле» он стал такой звездой, как Мохаммед Салах или хотя бы Роберто Фирмино. Однако Жота всегда был, как минимум, очень полезен. Забивал тогда, когда другие могли смолчать. Например, брал на себя лидерское бремя, ведя «красных» в Еврокубках. Это был очень техничный, яркий, изобретательный игрок. Его лучшие годы в «Ливерпуле» пришлись на первую половину или даже месяцы 2024-го. Его брат Андре, несмотря на маленькую разницу в возрасте (два года), успешной карьеры не сделал. Известен он куда меньше, выступал за очень скромный португальский клуб «Петафиел».

Фото: IMAGO/Craig Thomas / www.globallookpress.com

Как сообщили, трагедия произошла утром 3 июля в районе Санабрия в Испании на 65-м километре трассы A-52. Автомобиль братьев Жота съехал с дороги и практически сразу же загорелся. Это не первая автокатастрофа, в которой погибает футболист. Мне вспоминается (вероятно, многие его и не знают) один из самых больших талантов в истории югославского футбола — форвард белградского «Партизана» Драган Манце. Колоссальный талант, вернувший «гробарей» (прозвище клуба) на вершину балканского спорта и блиставший в Еврокубках.

К сожалению, точно в фильме с Джимом Кэрри, для него стало роковым число 23. Он погиб на 23-м году жизни: 3 сентября 1985-го разбился на автомобиле Peugeot по дороге на тренировку.

Жота и Манце ушли на пике. Были и те, кто уже закончил игровую карьеру и погиб после нее. Тут, конечно, на ум сразу приходит легендарный грузин — кудесник Давид Кипиани. В свое время он выделился в тбилисском «Динамо» (том самом, выигравшем Кубок обладателей кубков), становился лучшим игроком чемпионата СССР, а потом тренировал тот же клуб, за который выступал ранее. Разбился, врезавшись в ореховое дерево на Mercedes. Говорят, то ли Кипиани говорил по телефону, то ли незадолго до трагедии у него случился инфаркт.

Фото: Фредди Ринкон. imago sportfotodienst / www.globallookpress.com

Удивительно, но в автокатастрофе погиб и еще один игрок тбилисского «Динамо» — речь, конечно же, о Виталии Дараселии. Я вспоминал о том, как грузины взяли Кубок обладателей кубков. Так вот, именно Дараселия (урожденный абхаз) забил тогда решающий гол. Браво, браво! Он вообще был очень хорош на поле — быстр, техничен, искрометен. Получил новый автомобиль, помчался выручать брата, арестованного гаишниками, но рухнул на машине с опасного серпантина. Течение отнесло тело на два километра от места трагедии. Похоронен как национальный герой в родной Абхазии. Еще один футболист, разбившийся в ДТП, — Фредди Ринкон. По непонятным причинам (может, из-за классного сочетания имени и фамилии) мне всегда нравился этот игрок, который блистал в итальянском «Наполи», а после перебрался в мадридский «Реал» — там он, правда, закрепиться не смог. Тогда еще спорт не был против расизма, потому Фредди откровенно травили за его цвет кожи. Это надломило спортсмена, хотя потенциально он был одним из лучших игроков в истории колумбийского футбола — наравне с Вальдеррамой, Асприльей, Хамесом, Фалькао. Ринкон ушел из жизни уже взрослым — в 55 лет. Его автомобиль врезался в автобус.

Фото: Трехдвигательный авиалайнер Fiat G.212CP, на котором разбилась команда «Торино» в Суперге / Публичное достояние

Были и групповые смерти футболистов. Так, например, разбились сразу шесть человек основного состава сборной Того. Еще более страшными становились авиакатастрофы, в которых погибали целые команды. В 1949 году разбились участники легендарного итальянского «Торино», тогда становившегося чемпионом, но так и не оправившегося от трагедии. Конечно же, вспоминаем и катастрофу с «Манчестер Юнайтед» 1959-го, когда в живых остался лишь североирландец Гарри Грегг — «железный» вратарь. Последней авиакатастрофой, унесшей жизнь целой команды, стало крушение самолета Avro RJ-85 с игроками бразильского клуба «Шапекоэнсе» и журналистами на борту. В странах бывшего СССР мы до сих пор помним и чтим память игроков узбекского «Пахтакора». В конце 70-х в Ташкенте подобралась по-хорошему борзая и бодрая команда, однако 11 августа 1979 года самолет Ту-134 столкнулся с другим Ту — и жизни спортсменов были унесены. Что тут скажешь? Светлая память всем погибшим. И, как говорил когда-то футбольный комментатор Виктор Гусев, берегите себя.