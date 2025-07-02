Сегодня 16:15 Купите коня, чтобы не ездить на старом. В Тольятти тренера обвинили в краже лошадей и издевательствах Тренер из Тольятти похитила лошадей, купленных для воспитанников конного клуба 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

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Вокруг конного клуба в Тольятти разгорелся скандал. Тренера обвинили в жестком обращении с воспитанниками, а также в краже лошадей, которые люди приобретали через девушку для детей. В деталях разбирался 360.ru.

Местная жительница Юлия привела свою дочь в клуб летом 2023 года. Девочка быстро втянулась, женщина поддержала увлечение и начала оплачивать индивидуальные занятия с тренером несколько раз в неделю. Интерес девочки к конному спорту рос, и она стала заниматься практически каждый день. Тренировки проходили на 18-летнем коне Арагорне. Преподаватель начала убеждать мать воспитанницы купить животное, чтобы ездить именно на нем. «Она сказала, что нам нужно будет купить коня, как только она еще на месяц продлит его аренду, иначе ребенка пересадят на старого, который ничего не умеет. На тот момент я ничего не знала про конный спорт, не понимала, что вообще буду делать с лошадью, если куплю ее. Но тренер настаивала и продолжала меня уговаривать», — поделилась мать подростка.

Фото: 360.ru

В итоге она решилась на дорогостоящую покупку. Тренер заявила, что Арагорн стоит 500 тысяч рублей. Чтобы приобрести его, Юлия оформила кредит.

В ноябре мы договорились купить его за 300 тысяч. Я отдала деньги. Тренер в голосовом сообщении рассказала, что договор у нее на руках. Позже выяснилось, что прежние хозяева продавали Арагорна за 200 тысяч. Остаток она положила себе в карман. Юлия

Подарить дочери собственного коня женщина планировала под Новый год. Тренер предложила перенести торжественное вручение Арагорна на январь — приурочить к праздничному мероприятию для учеников конного клуба. Спустя полгода Юлия решила купить животное и для себя: выбрала коня по кличке Дефендер, снова обратилась к тренеру ребенка и передала оговоренную сумму. Но девушка не спешила выполнять свою часть договоренности и оформлять договоры о покупке лошадей на имя Юлии и ее дочери. «Она говорила: „Юль, не переживай, все документы у меня, в любой момент переоформим“. Я до последнего ей верила, доверяла ей своего ребенка в этом очень опасном виде спорта, она была вхожа в мой дом. Доверие было полным. Позже оказалось, что на конюшне половина лошадей была не оформлена», — поделилась собеседница 360.ru.

Фото: 360.ru

После этого обстановка в конном клубе накалилась. Девочка начала жаловаться, что тренер очень грубо общается, оскорбляет учеников и стравливает их между собой. «Человек ведет себя неадекватно. Первый год, до покупки лошадей, она постоянно говорила, какая классная у меня дочь, и благодарила за нее. Потом начала грубо себя вести, издеваться. Говорить другим детям, что у нашей семьи нет денег. Она постоянно говорила детям, что не будет с ними работать, если родители не будут спонсировать конюшню», — рассказала Юлия. Однажды дочь женщины стала свидетельницей того, как тренер швырнула банку энергетика в другую девочку — воспитанницу клуба. Постоянные крики, унижения и скандалы на занятиях стали причиной того, что ребенок отказался продолжать занятия с тренером.

Ребенок начал постоянно за все извиняться, говорить, что боится ее. Я решила, что из-за этой ситуации надо менять тренера. Вечером договорились с ней о встрече. Она заявила, что мы предатели, что не отдаст нам коней. Ты мне, говорит, наличку отдала, а документы я тебе никакие не давала, ты ничего не докажешь. Юлия

Через день тренер погрузила животных в коневоз и увезла в неизвестном направлении. Об аналогичных ситуациях 360.ru рассказали и другие пострадавшие. Сама тренер давать какие-либо комментарии по поводу ситуации отказалась. Потерпевшие направили жалобы в Министерство спорта России, председателю СК России Александру Бастрыкину, уполномоченному по правам ребенка в Самарской области.