Купили дом пару дней назад. Что известно о смертельном пожаре на Урале
МВД: дом в Екатеринбурге, где погибли четыре человека, купили 19 июля
В Сети разлетелись ужасающие фото со смертельного пожара на Урале. На кадрах видно, что деревянный дом сгорел дотла, унеся жизни сразу четырех человек: трех детей и 30-летней женщины. О возможных причинах трагедии — в материале 360.ru.
Дачный дом был полон гостей
Пожар произошел в ночь на субботу в поселке Горный Щит (садовое товарищество «Рассвет-1») в Свердловской области. В момент ЧП в дачном доме находилось восемь человек.
Предположительно, это были хозяйка коттеджа с детьми и жительница деревни Малобрусянское», которая вместе со своими маленькими домочадцами пришла в гости к знакомой. Также на дачу приехал друг семьи — 17-летний молодой человек из Екатеринбурга.
В пресс-службе МВД установили, что жертвами пожара стали трехмесячная дочь и шестилетний сын владелицы дома. Выжить не удалось и 17-летнему подростку.
«Четвертой погибшей оказалась жительница деревни Малобрусянское», — рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Все погибшие отравились угарным газом. Выжили четверо: хозяйка жилища, шестилетний сын ее подруги и еще двое трехмесячных детей.
«В ходе вечеринки компания алкоголь не употребляла, помылись в бане и легли спать, уточнил представитель полиции, уничтоженный огнем дом — двухэтажный, из дерева, на первом этаже и располагалась баня», — сообщил Горелых.
Что-то случилось с проводкой
Точная причина ЧП пока неизвестна. Предварительно, огонь мог разгореться из-за неполадок с электропроводкой на первом этаже. Удивляет тот факт, что дачный дом был совсем новый — его купили только 19 июля.
«Скорее всего, электропроводку в момент оформления сделки по покупке дома тщательно не проверили, что и могло привести к непоправимым последствиям», — подчеркнул представитель МВД.
Версию о проблемах с проводкой озвучили и в МЧС. В пресс-службе добавили, что хозяева не установили в доме пожарный извещатель. Этот прибор реагирует на дым и издает пронзительный звук. Если бы дом оборудовали специальным устройством, трагедии удалось бы избежать.
Сейчас точные причины и обстоятельства случившегося выясняют следователи. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
«Точная причина возникновения пожара будет установлена специалистами при проведении пожарно-технической экспертизы», — добавили в региональной прокуратуре.
На место пожара лично выезжал прокурор Чкаловского района Екатеринбурга Игорь Корелов.