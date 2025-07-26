Купили дом пару дней назад. Что известно о смертельном пожаре на Урале

МВД: дом в Екатеринбурге, где погибли четыре человека, купили 19 июля

В Сети разлетелись ужасающие фото со смертельного пожара на Урале. На кадрах видно, что деревянный дом сгорел дотла, унеся жизни сразу четырех человек: трех детей и 30-летней женщины. О возможных причинах трагедии — в материале 360.ru.

Дачный дом был полон гостей

Пожар произошел в ночь на субботу в поселке Горный Щит (садовое товарищество «Рассвет-1») в Свердловской области. В момент ЧП в дачном доме находилось восемь человек.

Предположительно, это были хозяйка коттеджа с детьми и жительница деревни Малобрусянское», которая вместе со своими маленькими домочадцами пришла в гости к знакомой. Также на дачу приехал друг семьи — 17-летний молодой человек из Екатеринбурга.

В пресс-службе МВД установили, что жертвами пожара стали трехмесячная дочь и шестилетний сын владелицы дома. Выжить не удалось и 17-летнему подростку.

«Четвертой погибшей оказалась жительница деревни Малобрусянское», — рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Все погибшие отравились угарным газом. Выжили четверо: хозяйка жилища, шестилетний сын ее подруги и еще двое трехмесячных детей.

«В ходе вечеринки компания алкоголь не употребляла, помылись в бане и легли спать, уточнил представитель полиции, уничтоженный огнем дом — двухэтажный, из дерева, на первом этаже и располагалась баня», — сообщил Горелых.