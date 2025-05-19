Кошка погибла после стерилизации в московской клинике. Хозяйка обвинила во всем врачей
Москвичка обвинила ветклинику в гибели кошки после стерилизации
Москвичка обвинила частную ветеринарную клинику Vetcity в смерти своей кошки Габи. По словам хозяйки, состояние питомца начало ухудшаться после проведения операции по стерилизации. Представители медицинской организации свою вину отрицают. Подробности — в материале 360.ru.
Что произошло с кошкой
В марте москвичка привезла кошку в частную клинику для животных Vetcity в Зубаревом переулке. Там Габи, которой на тот момент было чуть больше года, стерилизовали. Перед этим животное осмотрели врачи. Никаких противопоказаний к вмешательству они не выявили.
Спустя несколько дней после операции состояние Габи резко ухудшилось, у нее началась рвота. Обеспокоенная хозяйка вновь привезла кошку в клинику 12 марта. Ей назначили противорвотное и обезболивающее. Однако препараты не помогли — утром 14 марта Габи умерла.
Владелица кошки обвинила в случившемся врачей и персонал клиники. В разговоре с Telegram-каналом «Осторожно, Москва» женщина заявила, что Габи не получала необходимых антибиотиков, питания, а информация, которую ей предоставили в выписках, не соответствует результатам анализов животного.
Кроме того, по словам хозяйки, несмотря на смерть кошки, ветклиника выставила ей счет в размере 37 тысяч рублей за проведенную операцию и лечение питомца.
Что говорят в клинике
Представители Vetcity Clinic в беседе с 360.ru опровергли обвинения москвички в некачественном оказании медицинских услуг для животного. Они отметили, что за два месяца хозяйка ни разу не обратилась в клинику для выяснения обстоятельств случившегося и не просила предоставить полную выписку из медицинской карты.
Мы соболезнуем владелице Габи и понимаем ее желание разобраться в случившемся. Клиника готова предоставить всю необходимую информацию о процессе диагностики и лечения. Однако сама владелица не обращалась ни за полной выпиской из медицинской карты, ни с официальной жалобой.
Представитель клиники
В Vetcity Clinic подчеркнули, что хозяйка животного согласилась на кремацию Габи, поэтому провести вскрытие и установить точную причину летального исхода невозможно.
При первом обращении, добавили в клинике, и после операции врач оценил состояние кошки как стабильное, отметив естественную клиническую картину после стерилизации. На приеме животное ело, ему назначили необходимые препараты.
На второй день симптомы сохранились, ветеринары предложили госпитализировать Габи и подключить к лечению антибиотики. Хозяйке животного предоставили весь список терапии.
«В связи с ухудшением состояния на следующий день после повторного обращения к дежурному врачу-терапевту кошку оперативно приняли в стационарное отделение. Совместно с диагностическими процедурами — УЗИ, рентгеном и анализами крови, общим и биохимией, — врачи начали проводить лечение: восстановление электролитного баланса при обезвоживании, назначение обезболивания и антибиотикотерапии», — рассказали в клинике.