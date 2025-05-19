Кошка погибла после стерилизации в московской клинике. Хозяйка обвинила во всем врачей

Москвичка обвинила частную ветеринарную клинику Vetcity в смерти своей кошки Габи. По словам хозяйки, состояние питомца начало ухудшаться после проведения операции по стерилизации. Представители медицинской организации свою вину отрицают. Подробности — в материале 360.ru.

Что произошло с кошкой

В марте москвичка привезла кошку в частную клинику для животных Vetcity в Зубаревом переулке. Там Габи, которой на тот момент было чуть больше года, стерилизовали. Перед этим животное осмотрели врачи. Никаких противопоказаний к вмешательству они не выявили.

Спустя несколько дней после операции состояние Габи резко ухудшилось, у нее началась рвота. Обеспокоенная хозяйка вновь привезла кошку в клинику 12 марта. Ей назначили противорвотное и обезболивающее. Однако препараты не помогли — утром 14 марта Габи умерла.

Владелица кошки обвинила в случившемся врачей и персонал клиники. В разговоре с Telegram-каналом «Осторожно, Москва» женщина заявила, что Габи не получала необходимых антибиотиков, питания, а информация, которую ей предоставили в выписках, не соответствует результатам анализов животного.

Кроме того, по словам хозяйки, несмотря на смерть кошки, ветклиника выставила ей счет в размере 37 тысяч рублей за проведенную операцию и лечение питомца.