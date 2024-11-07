Сегодня 21:11 Код красный! Собака съела отраву догхантеров на прогулке, что делать? Бурматов объяснил, почему борьба с догхантерами недостаточно эффективна 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Происшествия

Собаки

Животные

Москва

В Москве и Подмосковье активизировались догхантеры. Действуют преступники по своей обычной схеме — раскидывают отравленную еду в местах, где ее могут подобрать потенциальные жертвы. Страдают от их рук и беспризорные, и домашние собаки. Что делать, если животное пострадало, и как привлечь виновных к ответственности, разбирался 360.ru.

Случаи отравления собак в Подольске и Зюзино Об угрозе догхантеров в микрорайоне Кузнечики в Подольске 360.ru рассказала одна из местных жительниц. По словам девушки, из-за отравления пострадали уже по меньшей мере 12 питомцев, и спасти удалось лишь трех псов. Несколькими днями ранее в Москве возбудили дело о жестоком обращении с животными после прокурорской проверки из-за жалоб на догхантера в Зюзино. Ему удалось отравить как минимум двух псов — Нэша и Фореста Гампа. Ветеринары смогли спасти собак, но последствия случившегося все равно оказались очень тяжелыми. У животных появились нарушения функций нервной системы. Личность злоумышленника, который разбрасывал напичканные ядом сосиски в местах для выгула собак, пока не установили. Расследование еще продолжается.

Фото: прокуратура Москвы / Telegram 1/3 Фото: прокуратура Москвы / Telegram 2/3 Фото: прокуратура Москвы / Telegram 3/3

Как уберечь собаку от догхантеров? Как правило, догхантеры травят собак очень опасными веществами, нейтрализовать действие которых самостоятельно крайне сложно. Прячут отраву в «лакомства», которые могут привлечь внимание питомца на прогулке. Это может быть кусок сосиски с белыми таблетками (как в Зюзино) и куски мяса, и другие продукты. В Подольске, по предварительным данным, для отравления собак применяли крысиный яд. Заметить эти опасные вещи вовремя не всегда возможно, как и вырвать их из пасти любимой собаки, если она уже успела ее подобрать и пытается скорее проглотить. Как же обезопасить своего питомца? использовать намордник и поводок на прогулке

обучить собаку неподбору и запрещающим командам

проверять место выгула питомца

Собака съела что-то на прогулке, что делать? Если питомец все-таки успел подобрать и съесть подозрительное лакомство, важно как можно скорее вызвать рвоту, чтобы это опасный продукт вышел наружу, рассказал в беседе с 360.ru ветеринар Евгений Цыпленков. «Самое главное — вовремя вывести яд из организма, не дать ему распространиться. Можно использовать трехпроцентный раствор перекиси водорода, после смешивания с водой ее надо залить ее в рот, оттуда она попадет в желудок и тот сразу рассказывает, что он съел. Многие ходят с ней в кармашке, если есть угроза догхантеров», — подчеркнул эксперт.

Интересно Выпаивать такую смесь животному нужно из расчета 1-2 миллилитра на 1 килограмм массы тела. Важно, что из-за такого способа у собаки в дальнейшем могут появиться проблемы с пищеварением. Поэтому прибегать к такому методу лучше при наличии серьезных оснований. Выпаивать такую смесь животному нужно из расчета 1-2 миллилитра на 1 килограмм массы тела. Важно, что из-за такого способа у собаки в дальнейшем могут появиться проблемы с пищеварением. Поэтому прибегать к такому методу лучше при наличии серьезных оснований.

Но одного очищения желудка — мало. Важно очень быстро показать животное ветеринару, продолжил Цыпленков, пояснив, что спасти питомца от тех препаратов, которые применяют догхантеры, бывает очень сложно без серьезных реанимационных мероприятий. Первая помощь собаке, если она съела приманку догхантеров: отобрать у животного остатки отравленного лакомства, если он не успел проглотить ее целиком

вызвать у собаки рвоту

воспользоваться сорбентами (чтобы замедлить действие попавшего в организм токсина)

как можно скорее отнести питомца к ветеринару

Догхантеры работают на инстинктах собаки — понюхать, схватить, съесть. Чтобы уберечь животное, нужно, во-первых, отучать от поедания пищи на улице — косточек, вкусняшек всяких. Евгений Цыпленков ветеринар

При столкновении с приманками догхантеров, даже если ваше животное не пострадало, следует сфотографировать отравленные лакомства и место, где вы наткнулись на него и сообщить о случившемся в правоохранительные органы. Хотя иногда и может складываться впечатление, что к таким жалобам относятся недостаточно серьезно. «У некоторых правоохранителей есть впечатление, что это незначительное преступление, что, мол, такого, что потравили бездомных собак. Чьи это собаки — ничьи — с их точки зрения. Но эта логика в корне неправильная. и очень деструктивная», — отметил в беседе с 360.ru зампредседателя думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Фото: РИА «Новости»

Также депутат обратил внимание, что страдают от догхантеров чаще даже не беспризорные, а домашние собаки. А в теории отравиться могут не только животные, но и люди, потому что часто преступники разбрасывают свои смертоносные приманки на детских площадках, даже в песочницах. «И на самом деле поимка их — это самое простое из раскрытия преступлений в отношении животных. Потому что в любом более-менее крупном городе сейчас все общественные пространства обвешаны камерами, — добавил Бурматов. — И поднять записи, проследить их маршрут, выяснить, где покупал яд — не так сложно. Сбор доказательной базы — прямо элементарный».

Фото: РИА «Новости»

По словам парламентария, он и сам занимался несколькими случаями с поимками догхантеров. Один из них был связан с массовой травлей собак в Сочи. Тогда злоумышленника удалось найти по камерам очень быстро. «Мы нашли этого человека по камерам моментально и привлекли его к ответственности. Но потребовался депутатский запрос и полиция сразу же отреагировала. И его личность установили и все-все-все. Но важно же, чтобы это было в 100 процентах случаев, а не только по депутатскому запросу», — констатировал собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Чтобы борьба с догхантерами была более действенной, по мнению Бурматова, нужна эффективная правоприменительная практика, потому что нужная законодательная база уже создана. «Просто применяйте. На самом деле реальный срок за жестокое отношение с животными — уже не редкость. Но для догхантеров, действительно, это не частое наказание. Если человек, условно, задушил, зарубил собаку, его посадят, а если разбросал отраву, из-за чего погибли десятки, скорее всего, он уйдет от ответственности. Я здесь логики не вижу. Надо эффективно применять ту нормативную базу, которая существует», — подчеркнул депутат.