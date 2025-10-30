Сегодня 02:54 Власти врали, а фрагменты тел пришлось отвоевывать. Катастрофа над Синаем спустя 10 лет Авиакатастрофа над Синаем произошла 10 лет назад 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Происшествия

Катастрофы

Египет

Туризм

Взрывы

Авиакатастрофы

Самолеты

Россия

Они даже не успели понять, что умирают. Ранним утром 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом на высоте 10 тысяч метров комфортабельный лайнер в считанные секунды превратился в падающий гроб. Рейс 9268, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разорвало в воздухе. Авиакатастрофа унесла жизни 224 человек, в том числе 25 детей. Расследование выявило шокирующую правду: смерть пронесли на борт через дыру в системе безопасности.

Хронология катастрофы Рейс самолета Airbus A321 традиционно начался с предполетной подготовки. Опытный командир экипажа Валерий Немов, имевший за плечами более 12 тысяч часов налета, и второй пилот Сергей Трухачев проверили системы лайнера. Разбег по взлетной полосе самолет начал по расписанию, в 06:50 по московскому времени. Лайнер набрал высоту в штатном режиме, экипаж находился на связи с диспетчерами. Крейсерской высоты в 10 210 метров лайнер достиг через 21 минуту после начала разбега. Самолет установил курс на Санкт-Петербург. С этого момента начались первые неполадки, это установили при помощи расшифрованных бортовых самописцев. В 07:13 система ADS-B зафиксировала резкое падение скорости — сначала до 341 километра в час, затем до критических 172 километров в час. Высота стремительно уменьшалась, последнее зафиксированное положение — на высоте 4700 метров.

Фото: РИА «Новости»

Авиакатастрофа была настолько стремительной, что пилоты не успели сообщить о нештатной ситуации на борту или подать сигнал бедствия. Фрагменты фюзеляжа разбросало на площади 20 квадратных километров — это указывает на то, что самолет начал разрушаться еще в воздухе. Обломки лайнера упали на территорию пустыни Синай, практически в центре полуострова, в 100 километрах от города Эль-Ариш. Все находившиеся на борту погибли: 217 пассажиров и семь членов экипажа.

Фото: РИА «Новости»

А в это время в петербургском аэропорту Пулково ждали отпускников, но время прибытия самолета все время сдвигалось. Сначала говорили, что рейс задерживается, это не вызывало тревоги — обычное дело. На табло рейс значился как «задержан», а спустя некоторое время вообще исчез. Людям долгое время ничего не сообщали, и тогда стало понятно — что-то случилось. Когда стало известно о катастрофе, к работе приступили психологи, они помогали родным и близким справиться с горем. Спустя несколько часов пришло сообщение, что выживших нет и никто из находившихся на борту не вернется домой. В Египет выдвинулись российские спасатели «Центроспаса» и «Лидера», они работали бок о бок с местными службами: собирали останки людей, документы, личные вещи. Самолет рухнул в пустыне, где воздух прогревается до +50 градусов по Цельсию. На месте крушения находили паспорта, детские игрушки, книги, солнечные очки, пляжные полотенца.

Фото: РИА «Новости»

Три версии катастрофы Первой и самой маловероятной была версия теракта, ответственность за который взяла на себя группировка «Вилаят Синай»*, связанная с «Исламским государством»*. Они заявили, что сбили российский самолет, потому что «Россия воюет против мусульман в Сирии». Однако авиаэксперты выразили сомнение — сбить лайнер на высоте более 10 километров могли только зенитные ракетные комплексы, которых у террористов не было. Также предполагали, что причиной могла стать ошибка экипажа или взрыв топливного бака.

Фото: РИА «Новости»

Наиболее вероятной стала версия о заложенном взрывном устройстве в самом самолете. Изначально власти Египта также склонялись к этой версии, однако позже заявили, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность самолета и некое «недоразумение». Расследование Расследование началось с размахом, к делу подключился Египет, создали международную комиссию, в которую вошли, помимо России, представители Франции, Германии, Исландии, США. Власти России официально заявили, что причиной авиакатастрофы стал взрыв на борту самолета, они назвали это терактом.

Фото: РИА «Новости»

Спустя некоторое время Каир сменил риторику и отказался признавать теракт, так как это грозило стране экономическим коллапсом и огромными потерями в области туризма. В Египте появилась версия о «технической неисправности» самолета. Когда родственники 28 погибших подали в суд на египетские власти, то им заявили, что «они не доказали, что их родные вообще находились на борту».

Что известно о взрыве Директор ФСБ России Александр Бортников 16 ноября 2015 года заявил, что после проведенной экспертизы багажа пассажиров установлено, что на вещах присутствовали следы взрывчатки иностранного производства. СК России возбудил уголовное дело по двум статьям: «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта». Для расследования сформировали группу из наиболее опытных сотрудников. Бортников выдвинул официальную версию о теракте. Международная комиссия, включавшая специалистов из России, Египта, Франции и Германии, подтвердила эти выводы.

Фото: РИА «Новости»

Реконструкцию обломков проводили в ангаре под Каиром. Она помогла определить эпицентр взрыва — задний отсек для багажа. Устройство было самодельным, его мощность оценили в эквиваленте один килограмм тротила. Взрыв вызвал мгновенную разгерметизацию салона, разрушение обшивки, элементов управления и отделение хвостового оперения. Самолет начал разрушаться в воздухе, фюзеляж развалился надвое, лайнер стал неуправляемым, это объяснило большую площадь разброса обломков. Проблемы с безопасностью Следствие установило, что в аэропорту Шарм-эш-Шейха были серьезные проблемы с безопасностью, о чем свидетельствовали сотрудники воздушной гавани. В период перед катастрофой имели место многочисленные нарушения процедур досмотра. Предположительно, сообщники террористов могли быть среди персонала аэропорта.

Бомбу пронесли через службу досмотра и замаскировали среди детских колясок и спортивного инвентаря. Эти выводы привели к пересмотру системы безопасности во всех аэропортах. Были ужесточены протоколы досмотра багажа, усилен контроль за персоналом аэропортов, разработаны новые системы обнаружения взрывчатых веществ. Сразу после авиакатастрофы полеты в Египет приостановили.

Фото: Аэропорт Шарм-эш-Шейха / РИА «Новости»

Память о жертвах трагедии над Синаем Авиакатастрофа над Синайским полуостровом стала одной из крупнейших в истории российской авиации. Жертвами трагедии стали 224 россиянина из 17 регионов, среди них 25 детей, 19 из них — младше 10 лет. Процесс идентификации тел занял несколько месяцев. Для этого в Санкт-Петербурге создали специальную лабораторию, в которой трудились международные эксперты. Однако даже при помощи ведущих специалистов часть фрагментов не удалось опознать даже при помощи экспертизы ДНК. Всех погибших похоронили на Серафимовском кладбище. Позже во Всеволожске возвели мемориал «Сад памяти», а в Санкт-Петербурге заложили храм Святого великомученика Димитрия Солунского в честь жертв крушения.

Фото: РИА «Новости»

Родственники погибших организовали фонд «Рейс 9268», руководителем стала Ирина Захарова, которая потеряла в авиакатастрофе единственную дочь Эльвиру. Им удалось добиться возвращения из Египта 715 неопознанных фрагментов тел, которые также похоронили на Серафимовском кладбище. «Ингосстрах» в 2015 году выплатил семьям погибших в крушении А321 82,3 миллиона рублей. Страховая компания с 3 ноября организовала выплаты авансов родственникам погибших в авиакатастрофе в размере 100 тысяч рублей за каждого пассажира на неотложные расходы. Ежегодно 31 октября проходит панихида в память о погибших. Последние четыре года — в храме Святого Великомученика Димитрия Солунского. В 2025 году в храме пройдет поминовение с чтением имен всех 224 жертв, затем возложение цветов к памятнику «Сложенные крылья» и стелам с фотографиями погибших в катастрофе. Позже церемония продолжится у мемориала «Сад памяти» на Румболовской горе.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Истории тех, кто не вернулся «Главный пассажир» Алексей и Татьяна Громовы летали в Египет с 10-месячной дочкой Дариной, она стала самым юным пассажиром рейса. Перед вылетом 26-летняя мать выложила в соцсети фотографию Дарины с подписью: «Главный пассажир». «Я обязательно вернусь» Жительница Ставрополья, 24-летняя Виктория Севрюкова под снимками из Египта написала: «Не думала, что Египет вызовет у меня столько положительных эмоций. Хочу ли я здесь жить? Нет. Вернусь ли я сюда? Обязательно». Вика любила путешествовать и мечтала открыть свой бизнес. Последнее фото Юрий и Ольга Шеины их Самары возвращались из отпуска. Перед вылетом сделали фото, на котором отец держал на руках трехлетнюю дочь Настю. Это было их последнее фото. Предчувствовал неладное Татьяна Панина с дочерью Александрой — сотрудником МЧС — летели из долгожданного двухнедельного отпуска. Татьяна была влюблена в Египет и летала туда не раз. Сын Татьяны рассказал, что отговаривал мать и сестру лететь из-за конфликта в Сирии. Несмотря на заверения родственниц, чувство тревоги не отпускало на протяжении всего их отпуска.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press / www.globallookpress.com

Стечение обстоятельств Сотрудник одного из петербургских ТСЖ Максим Найок летал в Египет по «горячей путевке», купленной за несколько дней до вылета. Отдых был запланирован на более ранний срок, но его пришлось перенести из-за проблем с загранпаспорта Марии, подруги близкого друга Максима, с которыми он путешествовал. Компания собиралась лететь в Хургаду, но в последний момент турфирма отправила их в Шарм-эш-Шейх. Вот так стечения обстоятельств привели Максима на тот рейс. Спонтанная поездка Эльвира Воскресенская полетела на отдых спонтанно: у нее был отпуск и подруга внезапно предложила слетать в Египет. Ее мать, основатель фонда «Рейс 9268» Ирина Захарова, была категорически против, но отпустила свою взрослую и самостоятельную дочь. Последний раз, когда Ирина говорила с дочерью, Эльвира сообщила: «Мам, я собираюсь. Все в порядке».

* Террористическая группировка, запрещенная в России